مسلسل نيمار وبرشلونة.. كيف ستكون النهاية؟

لم يبق على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية سوى أربعة أيام، فعند منتصف ليل الاثنين القادم سيسدل الستار على الميركاتو الحالي، ما يعني أنه لم يعد أمام صفقة نيمار بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، الكثير من الوقت لمواصلة الشد والجذب.
وكان من المفترض أن يقرّب اجتماع الثلاثاء الماضي بين الأطراف المعنية، غير أنه ومع كل يوم جديد يظهر أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر، بل وحسب محطة "إر ام سي" الفرنسية فإن النادي الباريسي المملوك من قطر رفض عرض برشلونة رفضا قاطعا، وذلك استنادا إلى مصادر من النادي الباريسي. في حين أنه وفي اليومين الأخيرين كانت لتصريحات مسؤولي النادي الكاتالوني نبرة مختلفة تماما، توحي وكأنها مسألة أيام فقط للإعلان عن عودة نيمار إلى النادي الإسباني.
وحسب المحطة الإذاعية الفرنسية، فإن شرط سان جيرمان يتمثل في مبلغ بقيمة 150 مليون يورو، إضافة إلى إيفان راكيتيش، واستعارة عثمان ديمبلي: "منذ البداية وهم يعرفون ما نريده، وإلى غاية اللحظة هم بعيدون عن ذلك"، تنقل الإذاعة الفرنسية عن أحد المسؤولين من باريس سان جيرمان.
وحسب المصدر ذاته فإن باريس سان جيرمان لا يرجح نجاح برشلونة في إقناع النجمين المذكوريين في الأيام المتبقية. ويبدو أن هذا الرأي صائب، فالفرنسي لاعب خط الوسط عثمان ديمبلي لا يرغب نهائيا في مغادرة برشلونة، وهذا ما أكده أمام الصحافة الإسبانية بالفعل.
ديمبلي لن يغادر برشلونة
تصريحات في هذا الاتجاه أدلى بها أيضا مدير أعماله موسى سيسيكو، إذ قال لـ"إر ام سي": "أكرر كلامي للمرة العشرين، عثمان سيظل في برشلونة وسينجح فيه". وتابع سيسيكو بالقول: "ليس المهم المال، وإنما النجاح في مسيرته. لا نخاف العقوبات (في إشارة إلى الإنذار الأخير الذي حصل عليه اللاعب لتغيّبه عن التمرينات). عثمان كافح طيلة حياته من أجل الوصول إلى ما وصل إليه اليوم. وسوف يواصل كفاحه من أجل تحقيق أحلامه".
وحلم ديمبلي التألق بقميص برشلونة حتى وإن كان هذا النادي غير راغب فيه، ومنافسوه من حجم نجم أتلتيكو السابق أنطوان غريزمان الذي التحق مؤخرا بالبرغوث ميسي والعضاض لويس سواريز. لكن سيسيكو لا يأبه بكل هذا مشددا أن "باريس سان جيرمان ليس هو المشكل، وإنما عثمان لا يريد نهائيا مغادرة برشلونة" انتهى!
وفي ظل هذه المعطيات لجأ بطل الدوري الفرنسي إلى خطة باء حسب المحطة الفرنسية، وذلك برفع قيمة الصفقة إلى 220 مليون يورو، يعني أن باريس سان جيرمان يريد استرداد ما دفعه لبرشلونة قبل نحو ثلاثة سنوات لضم المهاجم البرازيلي، الذي أخفق من وجهة بطل الدوري الفرنسي في تحقيق ما كان منتظرا منه. فهل يستطيع برشلونة ذلك؟ للتعرف على الجواب، لا بد من مواصلة جميع حلقات مسلسل نميار وبرشلونة، ولم يتبق منها الكثير.
و.ب/ ع.ج
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد
في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.
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المرتبة الثامنة: ستيفن كاري
ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.
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المرتبة السابعة: روجر فيدرير
مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة السادسة: ليبرون جيمس
يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الخامسة: نيمار
في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور
من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو
تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثانية: ليونيل ميسي
قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الأولى: فلويد مايويذر
نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
الألماني الأفضل...
إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
لا إمرأة في القائمة
المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي
الكاتب: مهدوي رضوان