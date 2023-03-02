العراق اليوم

مسلسل تاريخي يشغل العراقيين رغم مشاكل الحاضر!

الإعلان عن نية عرض مسلسل حول شخصية الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان تسبب بنقاش واسع في العراق ومطالبات بعدم عرضه. لماذا تواجه المسلسلات التاريخية إشكاليات كبيرة ولماذا يمنع عمل فني بسبب "الخوف من الفتنة"؟

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ضيف الحوار: الكاتب ضياء الشكرجي

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