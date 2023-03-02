 مسلسل تاريخي يشغل العراقيين رغم مشاكل الحاضر! | العراق اليوم | DW | 03.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

العراق اليوم

مسلسل تاريخي يشغل العراقيين رغم مشاكل الحاضر!

الإعلان عن نية عرض مسلسل حول شخصية الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان تسبب بنقاش واسع في العراق ومطالبات بعدم عرضه. لماذا تواجه المسلسلات التاريخية إشكاليات كبيرة ولماذا يمنع عمل فني بسبب "الخوف من الفتنة"؟

مدينة الحضر شمال العراق

صورة رمزية

ضيف الحوار:

الكاتب ضياء الشكرجي

 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الاستماع إلى الحوار كاملاً

مواضيع ذات صلة

FILE - In this July 27, 2005 file photo, a temple to the Shamash sun god still stands over 1,750 years after the Sassanian empire razed the Mesopotamian city of Hatra, 320 kilometers (200 miles) north of Baghdad, Iraq. Iraqi paramilitary forces said Wednesday, April 26, 2017, that they have captured Hatra, a 2,000-year-old historical site near the northern city of Mosul, where U.S.-backed forces have been battling the Islamic State group for months. (AP Photo/Antonio Castaneda, File) |

العراق اليوم: مسلسل تاريخي يشغل العراقيين رغم مشاكل الحاضر! 02.03.2023

الإعلان عن نية عرض مسلسل حول شخصية الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان تسبب بنقاش واسع في العراق ومطالبات بعدم عرضه. لماذا تواجه المسلسلات التاريخية إشكاليات كبيرة ولماذا يمنع عمل فني بسبب "الخوف من الفتنة"؟