العراق اليوم
مسلسل تاريخي يشغل العراقيين رغم مشاكل الحاضر!
الإعلان عن نية عرض مسلسل حول شخصية الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان تسبب بنقاش واسع في العراق ومطالبات بعدم عرضه. لماذا تواجه المسلسلات التاريخية إشكاليات كبيرة ولماذا يمنع عمل فني بسبب "الخوف من الفتنة"؟
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ضيف الحوار:
الكاتب ضياء الشكرجي
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- تاريخ
03.03.2023
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الكاتب
عباس الخشالي
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مواضيع
نوري المالكي, مقتدى الصدر, بغداد, الفلوجة, عمار الحكيم, العراق, العراق اليوم, الانتخابات البرلمانية الألمانية 2021
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كلمات مفتاحية
العراق اليوم,
العراق,
معاوية بن أبي سفيان,
مسلسل تاريخي,
الخلافة الأموية,
دويتشه فيله DW عربية,
عربية DW
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الرابط
https://p.dw.com/p/4ODTB
- تاريخ
03.03.2023
-
الكاتب
عباس الخشالي
-
مواضيع
نوري المالكي, مقتدى الصدر, بغداد, الفلوجة, عمار الحكيم, العراق, العراق اليوم, الانتخابات البرلمانية الألمانية 2021
-
كلمات مفتاحية
العراق اليوم,
العراق,
معاوية بن أبي سفيان,
مسلسل تاريخي,
الخلافة الأموية,
دويتشه فيله DW عربية,
عربية DW
- إلى المحرر
-
طباعة
طباعة هذه الصفحة
-
الرابط
https://p.dw.com/p/4ODTB