 "مسلسلات رمضان، لماذا يتم منع عرضها؟" | جعفر توك | DW | 04.04.2023

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جعفر توك

"مسلسلات رمضان، لماذا يتم منع عرضها؟"

في هذه الحلقة من جعفر توك نتناول موضوع المسلسلات الرمضانية والجدل الذي أثارته بعضها منذ بداية عرض حلقاتها الأولى، مثل مسلسل فلوجة التونسي ومسلسل الكاسر العراقي ومسلسل ود المك السوداني. نقاش حول حرية الفن والتعبير وحول ما يصفه البعض "بتشويه" لمجتمعات أو أشخاص.

ضيوف الحلقة:

سناء عجمي: ناشطة تونسية ضد مطالب إيقاف مسلسل "فلوجة" 

شروق الحسن: ممثلة عراقية شاركت في بطولة مسلسل "الكاسر" 

خنساء عبد الجبار: مؤثرة سودانية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد منع عرض مسلسل "ود المك"

محمد هاشم الحكيم: عضو هيئة علماء السودان ويطالب بتعديل مسلسل "ود المك"

علاء إسماعيل: صانع محتوى مصري مختص بالنقد السينمائي

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