جعفر توك

"مسلسلات رمضان، لماذا يتم منع عرضها؟"

في هذه الحلقة من جعفر توك نتناول موضوع المسلسلات الرمضانية والجدل الذي أثارته بعضها منذ بداية عرض حلقاتها الأولى، مثل مسلسل فلوجة التونسي ومسلسل الكاسر العراقي ومسلسل ود المك السوداني. نقاش حول حرية الفن والتعبير وحول ما يصفه البعض "بتشويه" لمجتمعات أو أشخاص.