مسكنات الألم وآثارها الجانبية الخطرة

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تعتبر أدوية الباراسيتامول والديكلوفيناك والإيبوبروفين أكثر مسكنات الألم شيوعًا. الاستعانة بها أحياناً لا يمثل مشكلة. لكن الإفراط في تناولها يضر بالكبد أو المعدة أو القلب، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة. فهل الميتاميزول بديلاً أفضل؟
يمكننا الحصول على المسكنات في الصيدليات دون الحاجة إلى وصفة طبيب، ويتناولها البعض بدون تحفظات وبشكل مختلف، لكن هل توجد تأثيرات جانبية لهذه الأدوية، وما خطورة تعدي الجرعات المسموح بها على صحتنا؟
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