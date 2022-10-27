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مسكنات الألم وآثارها الجانبية الخطرة

تعتبر أدوية الباراسيتامول والديكلوفيناك والإيبوبروفين أكثر مسكنات الألم شيوعًا. الاستعانة بها أحياناً لا يمثل مشكلة. لكن الإفراط في تناولها يضر بالكبد أو المعدة أو القلب، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة. فهل الميتاميزول بديلاً أفضل؟