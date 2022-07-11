 مسقعة الباذنجان اليونانية | يوروماكس | DW | 11.07.2022

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يوروماكس

مسقعة الباذنجان اليونانية

من يزور اليونان لا بد وأن يتذوق " المسقعة" اليونانية. وجبة مكونة من الباذنجان والبطاطا ولحم البقر والجبن. تقليد يوناني متوسطي شهي يحظى بإقبال السكان المحليين والسياح.

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