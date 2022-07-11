مسقعة الباذنجان اليونانية

"الملوخية في شتوتغارت".. مشروع لاجئ سوري شُفي من السرطان!

باذنجان المكدوس والملوخية والخيار البلدي من بين الخضروات غير المالوفة لدى الألمان. اللاجئ السوري محمد المصري يريد أن يعرف بها من خلال مشروع زراعي أطلقه بعد شفائه من مرض السرطان ويأمل أن يكون "الأول من نوعه" في أوروبا!