مسقعة الباذنجان اليونانية

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من يزور اليونان لا بد وأن يتذوق " المسقعة" اليونانية. وجبة مكونة من الباذنجان والبطاطا ولحم البقر والجبن. تقليد يوناني متوسطي شهي يحظى بإقبال السكان المحليين والسياح.
قريبًا قد يتمكن المهاجرون في أوروبا من تزويد بلدانهم بـ"بندورة بلدية"... والحصول على "باذنجان للمكدوس".. وربما قريبًا "جبنة ولبنة بلدية".. ليس عن طريق الاستيراد بل بالاستعانة بـ"الزراعة المحلية".. كيف؟ الجواب: "حاكورة"
باذنجان المكدوس والملوخية والخيار البلدي من بين الخضروات غير المالوفة لدى الألمان. اللاجئ السوري محمد المصري يريد أن يعرف بها من خلال مشروع زراعي أطلقه بعد شفائه من مرض السرطان ويأمل أن يكون "الأول من نوعه" في أوروبا!
دراستان منفصلتان توصلتا إلى نتائج مماثلة حول أهمية التغذية السليمة في كبح خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. فبماذا تنصح الدراستان؟
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