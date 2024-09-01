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DW Korrespondent | Masood Saifullah
صورة من: Privat

مسعود سيف الله

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موضوعات من مسعود سيف الله

مبنى السفارة الأفغانية في برلين ـ لا يوجد تمثيل دبلوماسي لطالبان في ألمانيا فط قنصيلة في ميونيخ (16.08.2021)

ألمانيا ـ محادثات "تقنية" مع طالبان في "منطقة رمادية"!

ألمانيا ـ محادثات "تقنية" مع طالبان في "منطقة رمادية"!

تسعي برلين إلى تنفيذ مزيد من عمليات الترحيل إلى أفغانستان، ويدور حديث عن "محادثات تقنية" مع طالبان. فماذا يعني ذلك؟
سياسة٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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