مسعود أوزيل يرد الصاع لمولر وهوملس!

يبدو أن مسعود أوزيل، لم يستسغ بعد عدم حصوله على الدعم الكافي من طرف توماس مولر وماتس هوملس، وذلك أثناء الفترة الصعبة، التي عاشها نجم أرسنال قبل سنة مع المنتخب الألماني، وقرر على إثرها اعتزال اللعب دولياً مع منتخب "المانشافت".

وكان مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف، قد أكد مؤخراً أن ثلاثي بايرن ميونيخ توماس مولر وماتس هوملس وجيروم بواتينغ لن يكونوا ضمن خططه المستقبلية. وعلل مدرب "المانشافت" قراره بأن "عام 2019 بالنسبة للمنتخب الألماني هو عام انطلاقة جديدة".

وعلى حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر نجم أرسنال مسعود أوزيل صورة له برفقة جيروم بواتينغ، فيما تجاهل صاحب القدم اليسرى الساحرة كلاً من توماس مولر وماتس هوملس.

وأرفق أوزيل صورته مع بواتينغ برسالة تعبر عن مكانة هذا الأخيرة الكبيرة في قلب أوزيل، وكتب يقول: "منذ بداياتنا الأولى في المنتخب الوطني للشباب، احتفلنا بالعديد من اللحظات الخاصة معاً. أنت حقاً صديق وشخص رائع داخل الملعب وخارجه".

وأضاف مسعود أوزيل: "أشعر بالأسف (لأن) واحداً من أفضل اللاعبين الألمان في العقود الأخير يترك المنتخب الوطني بتلك الطريقة".

في المقابل، عبر توماس مولر عن غضبه الكبير بسبب استبعاده من المنتخب الألماني. نجم بايرن ميونيخ قال في مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه شعر بالحيرة من القرار المفاجئ لمدرب المنتخب الوطني. أما جيروم يواتينغ فقد عبر عن حزنه إزاء استبعاده من "المانشافت"، بيد أنه أبدى تفهمه لقرار المدرب الألماني لوف.

يشار إلى أن الشائعات، تحاصر بقوة هذا الموسم مستقبل مسعود أوزيل مع فريقه أرسنال، حيث جلس الدولي الألماني السابق في أكثر من مرة على دكة البدلاء، وعانى من لعنة الإصابات، التي لاحقته طويلاً هذا الموسم. ويرتبط مسعود أوزيل (30 عاماً) بعقد مع أرسنال يمتد حتى صيف 2021، وتبلغ قيمة الدولي الألماني السابق حاليا تقريبا 35 مليون يورو، وفق ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

