مسعفون: مقتل خمسة أشخاص في هجمات مسلحة بالقرب من تل أبيب

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن مسلحا قتل اليوم الثلاثاء (29 مارس/آذار 2022) ما لا يقل عن خمسة أشخاص في ضاحية بتل أبيب، قبل أن يلقى حتفه رميا بالرصاص. وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء الإسرائيلية إن المسلح قتل خمسة أشخاص على الأقل. وقال رئيس جهاز الإسعاف الإسرائيلي إيلي بن "للاسف أحصينا خمسة قتلى".

وقالت الشرطة في بيان إن هناك "شبهة بعمل إرهابي في بني براك". واضافت الشرطة "يظهر من التحقيق الأولي أن ارهابيًا أطلق النار على مواطنين في شارع هشنايم في مدينة بني براك وأصاب عدة مواطنين إصابات حرجة. من هناك انتقل إلى شارع هرتسل وأطلق النار على مواطنين آخرين. قامت قوة من الشرطة بتحييده". وقالت كذلك إنها "تلقت بلاغًا بشأن اطلاق نار في شارع بياليك في ضاحية رمات غان" وأن قواتها انتشرت في المكان.



وفي تسجيل مصور التقطه أحد الهواة وشاهدته رويترز على محطات تلفزيون إسرائيلية، ظهر مسلح يرتدي ملابس سوداء شاهرا بندقية وهو يسير في شارع في بني براك، بضاحية على مشارف تل أبيب، العاصمة التجارية لإسرائيل.

وقال شهود إن المسلح أطلق النار في البداية باتجاه شرفات شقق في الضاحية، ثم أطلق النار على الناس في الشارع.

وقال المتحدث باسم خدمة الإسعاف زكي هيلر "تمت تصفية الإرهابي". ولم يتضح بعد من أطلق عليه الرصاص.

ووكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد في البداية إن أجهزة الأمن تشتبه بأن المسلح ينتمي إلى الأقلية العربية في إسرائيل، لكنها أفادت لاحقا بأن مسؤولين أمنيين يعتقدون بأنه فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.

وقال موقع رئاسة الحكومة الإسرائيلية بالعربية على تويتر إنه "في أعقاب العملية الإرهابية التي نفذت قبل قليل في مدينة بني براك، رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيجري الساعة العاشرة مساء مشاورات أمنية مع كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ومسؤولين كبار آخرين".

ويأتي الهجوم بعدمقتل شرطيين ومسلحين اثنين في مدينة الخضيرة الساحلية يوم الأحد الماضي في هجوم أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" أن انتحاريين نفذاه.

وكان مواطن عربي في إسرائيل قد قتل الأسبوع الماضي أربعة أشخاص في هجوم دهس وطعن في مدينة بئر السبع الجنوبية، قبل أن يقتله أحد المارة. وقالت السلطات الإسرائيلية إنه من المتعاطفين مع تنظيم "الدولة الإسلامية".

ع.ج.م/ص.ش (رويترز، أ ف ب)