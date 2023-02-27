مسرحية في ليبيا لمقاتلين سابقين

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بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات، تعود العروض المسرحية في ليبيا من خلال فرقة المسرح الوطني. وعرض مسرحيات متنوعة تلقي الضوء على مآسي الحرب وخداعها لجيل الشباب في البلاد.
بعد سقوط 16 قتيلًا في اشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس، اندلع قتال بين فصيلين متناحرين، أحدهما تابع لحكومة الدبيبة والآخر "لباشاغا"، في مسقط رأس الرجلين: مصراتة، وسط مخاوف من جولة جديدة من الصراع في بلد تمزقه الحرب.
يُعقد مؤتمر دولي في باريس حول ليبيا للمساعدة في استقرار البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أن مهمة كهذه تواجه معوقات منها الخلافات الداخلية وتناقض مصالح الدول إضافة إلى سلاح المرتزقة والميليشيات.
في محاولة لتجنب أي تصعيد وإجراء الانتخابات، التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الوزراء الذي كلفه البرلمان حديثا فتحي باشاغا.
يحيي الليبيون الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، في وقت يمرّ الانتقال إلى الديموقراطية بمنزلق جديد يثير مخاوف من تجدّد العنف على وقع تصاعد الخلاف السياسي.
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