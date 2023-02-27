 مسرحية في ليبيا لمقاتلين سابقين | DW الأخبار | DW | 27.02.2023

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DW الأخبار

مسرحية في ليبيا لمقاتلين سابقين

بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات، تعود العروض المسرحية في ليبيا من خلال فرقة المسرح الوطني. وعرض مسرحيات متنوعة تلقي الضوء على مآسي الحرب وخداعها لجيل الشباب في البلاد.

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