مسرحية في ليبيا لمقاتلين سابقين

بعد طرابلس..اشتباكات في مصراتة مسقط رأس الدبيبة وباشاغا

بعد سقوط 16 قتيلًا في اشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس، اندلع قتال بين فصيلين متناحرين، أحدهما تابع لحكومة الدبيبة والآخر "لباشاغا"، في مسقط رأس الرجلين: مصراتة، وسط مخاوف من جولة جديدة من الصراع في بلد تمزقه الحرب.