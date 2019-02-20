 ″مسرحية″ خافيير مارتينيز..تكتيك أم غش؟ | عالم الرياضة | DW | 22.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

"مسرحية" خافيير مارتينيز..تكتيك أم غش؟

قبيل انتهاء المباراة التي اصطاد منها بايرن ميونيخ تعادلا ثمينا أمام ليفربول، سقط مارتينيز أرضا مشتكيا من تشنج عضلي. المدرب وبعد أيام يكشف أن الأمر كان مسرحية وتكتيك "مشروع" في عالم الكرة.

Fußball FC Liverpool - Bayern München (picture-alliance/dpa/D. Staples)

كانت نية مدرب فريق بايرن ميونيخ لكرة القدم، نيكو كوفاتش، الدفاع عن لاعب خط وسطه خافيير مارتينيز، فصرح يوم أمس الخميس (22 فبراير/ شباط) أمام وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) وبعدها لقناة سكاي الرياضية الخاصة، أن التشنج العضلي الذي ظهر وكأن مارتينيس يعاني منه قبيل نهاية مباراة التعادل (0-0) بين ليفربول الإنجليزي والنادي الألماني في إياب ثمن دوري الأبطال، لا يعني "إطلاقا" أن اللاعب الإسباني يعاني من ضعف في لياقته البدنية وإنما، هي طريقة مشروعة لكسب الوقت "حتى يتسنى للاعبين أخذ "قسط من الراحة". وأضاف قائد سفينة البافاري: "أعتقد أن ذلك أمرا عاديا على هذا المستوى (دوري الأبطال)".

ولم يقف نيكو كوفاتش عند ذلك، بل وفي حديثه إلى قناة سكاي أسهب في شرح أسباب هذه "الخدعة" الفنية قائلا: "نعرف جميعا كيف تسري الأمور. قبيل النهاية (نهاية المباراة). الكل يسعى الى كسب الوقت. خافيير يقطع مسافات طويلة ومن المستحيل أن يعاني من التشنج. إنه شيء من التمثيل فقط".

في حقيقة الأمر إنها ليس المرة الأولى التي يلجأ فيها لاعبو بايرن إلى حيلة كهذه، إذ وفي مبارة الدوري أمام هرتا برلين على ملعب العاصمة، سقط الفرنسي كومان أرضا بداعي التشنج العضلي ليظهر فيما بعد أنه تمثيل فقط. وأثار ذلك حنق مشجعي نادي برلين والكثيرين من عشاق اللعب النظيف.

تكتيك أم غش؟

في المقابل، يرى نيكو كوفاتش أنه "لا بد من إعادة الهدوء إلى (مجريات اللعب). وهم (اللاعبون) يقومون بهذا الدور جيدا، لديهم الخبرة اللازمة". بالتأكيد لم يكن لاعترافات كهذه سوى أن تلهب الأجواء داخل الأوساط الرياضية، وهناك استياء كبير من قبل الفاعلين في كرة القدم الألمانية بسبب سلوكيات على العشب الأخضر "مخالفة" لقواعد اللعب النظيف وأسس كرة القدم.

مشاهدة الفيديو 01:49

بايرن يعيد الإثارة إلى منافسات البوندسليغا

لكن هل ستؤدي "اعترافات" المدرب "باللعب على الوقت"، الى اتخاذ اجراءات فعلية ضد بايرن خاصة وأنها مخالفة واردة ضمن لوائح عقوبات الفيفا؟ يرد الحكم الرياضي السابق تورستين كينهوفر الذي كان إلى الماضي القريب ضمن قوائم  حكام الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) ويدير مباريات البوندسليغا على هذا السؤال لصحيفة "بيلد" الألمانية يوم (22 فبراير/ شباط) بأنه لا يوجد أي عقاب يتهدد بايرن، مادامت "المباراة انتهت". لكن ما سيحصل أن ريبة الحكام مع حالات مشابهة أثناء مباريات البافاري ستزداد، ما دامت المصداقية باتت على المحك.

ولم يخف كينهوفير كغيره غضبه من أسلوب "غير رياضي" ولا يليق بنادي عريق، فالبافاري "ليس بحاجة لهكذا سلوك". "يقيم النادي مؤتمرا صحفيا حول الأخلاق وحقوق الإنسان، وبعد ذلك يقوم  بسلوك كهذا على الملعب. إنها أشياء لا تستقيم"، يقول الحكم السابق.

أما نيكو كوفاتش الذي وجد نفسه وسط رحى الانتقادات، فيتمنى اليوم لو أنه التزم الصمت، "لربما كان من الأولى أن لا أدلي بهذه التصريحات. ربما كان ذلك غباء مني"، مضيفا "لكنني إنسان صادق. هناك العديد من الفرق التي راهنت أمامنا على اللعب على الوقت منذ الثواني العشر الأولى من عمر المباراة.  إنه جزء من واقع عالم الكرة".

و.ب/ع.خ

  • Asian Cup Fußball | Irak - Palästina (picture-alliance/dpa/AAP/P. Miller)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    بطولة آسيا

    للمرة الثانية بعد 1996 ستكون الإمارات العربية المتحدة البلد المضياف لبطولة آسيا (5 يناير حتى 1 فبراير). والمدافع عن اللقب هي أستراليا. ولأول مرة سيشارك 24 عوض 16 فريقا في الجولة النهائية. والفائز سيمثل الاتحاد الآسيوي في كأس كونفدرالية الفيفا 2021.

  • Handball WM in Frankreich - Spiel Deutschland vs. Ungarn | Patrick Groetzki (Reuters/C. Platiau)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    البطولة العالمية في كرة اليد

    لأول مرة ستُقام البطولة العالمية في هذه الرياضة في بلدين: ألمانيا والدنمارك (من 10 يناير حتى 27 يناير). وعند إثارة مشاركة محلية في البطولة العالمية لكرة اليد يفكر الكثير من المعجبين في إنجاز المنتخب الألماني في 2007 عندما حصلت ألمانيا على اللقب أمام الجمهور المحلي، وكافة ألمانيا كانت في حمى كرة اليد. فهل ستتكرر هذه الفرحة مرة أخرى هذا العام؟

  • Super Bowl LII-Philadelphia Eagles vs New England Patriots Zach Ertz (USA TODAY Sports/W. Townson)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    البطولة الممتازة

    دوما في الأحد الأول من فبراير ينظر عالم الرياضة إلى أمريكا حيث تُقام المباراة النهائية في دوري كرة اليد الأمريكية، فحوالي مليار شخص تابعوا على مستوى العالم الحدث في السنة الماضية عندما انتصر فريق فيلاديلفيا على نيو إنغلاند باتريوتس. فمن سينتزع لقب البطولة في 2019؟

  • FIS Alpine Skiing World Cup in Parpan-Lenzerheide - Bode Miller (picture-alliance/dpa/J.-C. Bott)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    البطولة العالمية في التزحلق على الجليد

    المتسابقون على الجليد يختبرون أنفسهم ضمن خمس منافسات، المنحدر يُعتبر تخصصا عاليا في رياضة التزحلق على الجليد، لأن المسافة هي الأطول والرياضيون تصل سرعتهم إلى 140 كم في الساعة. وهذه المرة تُقام البطولة العالمية في السويد من الـ 5 إلى الـ 17 فبراير. وقبل سنتين فاز الألماني فليكس نويرويتر بالبرونزية في التزحلق المنعرج، وكانت الميدالية الوحيدة للمنتخب الألماني.

  • Formel 1 Großer Preis von Brasilien (Getty Images/L.Baron)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    فورمول واحد

    الموسم الـ 70 للبطولة العالمية لسباقات الفورمولا واحد على الأبواب: يبدأ في الـ 17 من مارس في ملبورن الأسترالية وينتهي في الأول من كانون أول/ديسمبر في أبو ظبي. ويشمل البرنامج في المجموع 21 سباقا بما في ذلك ألمانيا في حلبة هوكينهايم. والسؤال هل سيتمكن سائق من التغلب على المدافع عن اللقب وبطل العالم خمس مرات لويس هاملتون؟

  • Deutschland Eishockey-WM: USA - Deutschland (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    الهوكي على الجليد

    المؤهلون هم المشتبه بهم العاديون: روسيا وكندا وتشيكيا والسويد. وأحرز السكاندينافيون في السنتين الماضيتين اللقب. فهل سينجحون في إحراز الانتصار للمرة الثالثة على التوالي؟ وألمانيا تحتل في البطولة العالمية في سلوفاكيا (10 حتى 26 مايو) مرتبة هامشية. لكن المنتخب الألماني في الألعاب الأولمبية فاز في كوريا الشمالية بالميدالية الفضية.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Imago/Bildbyran/v. Wivestad Grott)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    نهائي بطولة أبطال الدوري

    ريال مدريد، ريال مدريد وريال مدريد هو الفائز في السنوات الثلاث الأخيرة. وهذه المرة تُقام المباراة الأخيرة في العاصمة الإسبانية، لكن في ملعب الخصم أتلتيكو في الأول من يونيو. ومن بين أربعة في المجموع ماتزال ثلاث فرق ألمانية ـ بايرن ميونيخ وشالكه 04 وبوروسيا دورتموند ـ ممثلة في الدرجة الملكية.

  • Afrika-Cup Pokal (picture alliance/dpa/N. Bothma)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    كأس إفريقيا

    هناك تغييران هامان في هذه البطولة القارية: لأول مرة يشارك 24 عوض 16 فريقا في البطولة. وهذه المسابقة التي تُقام مرة في كل سنتين ستُنظم لأول مرة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو وليس في كانون الثاني/يناير. ومن خلال تغيير هذه المواعيد يُراد تفادي المشاكل في تفرغ اللاعبين من الأندية الأوروبية. والمدافع عن اللقب هي الكاميرون.

  • USA Frauenfussball SheBelieves Cup Deutschland - England (picture alliance/AP Photo/N. K. Murray)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    بطولة العالم لكرة القدم للنساء

    بطل العالم مرتين هن لاعبات كرة القدم الألمانية. وقبل 12 سنة انتزع المنتخب الألماني للمرة الأخيرة اللقب. وبعد الإقصاء من البطولة الأوروبية في 2017 والتغيير المتجدد للمدرب لم تعد ألمانيا في البطولة العالمية في فرنسا (7 حزيران/يونيو حتى 7 تموز/يوليو) المؤهل لنيل اللقب. والمدافع عن اللقب هي الولايات المتحدة الأمريكية.

  • Europaspiele Baku 2015 Schlussfeier (Reuters/S. Nenov)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    الألعاب الأوروبية

    عدة أمم تتبارى في 21 نوعا من الرياضات. فالألعاب الأولمبية المصغرة الأوروبية تُقام بعد ألعاب باكو 2015 للمرة الثانية، وهذه المرة في مينسك بروسيا البيضاء (من الـ 21 حتى الـ 30 يونيو). وبهذا تسمح اللجان الأولمبية الأوروبية بإقامة هذه الألعاب مرة أخرى في بلد لا يعبأ بحقوق الإنسان.

  • Spanien Tour de France 2006 Val-d'Aran (picture-alliance/dpa/G. Breloer)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    سباق فرنسا

    للمرة الـ 106 يجابه سائقو الدراجات في إطار أشهر سباق للدراجات في العالم شوارع فرنسا من الـ 29 حزيران/يونيو حتى الـ 21 تموز/يوليو. وفي البداية ستحصل إطلالة على البلد المجاور بلجيكا: فالمحطة الأولى ستكون بروكسل. وستة من بين الفائزين السبعة الأخيرين كانوا بريطانيين من فريق سكاي الذي يشارك في 2019 في سباقه الأخير. فهل تحصل هذه المرة مفاجئة؟

  • Rugby World Cup 2015 Finale Neuseeland gegen Südafrika (Reuters/H. Browne)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    بطولة العالم في الرغبي

    إنها من التظاهرات الرياضية المحبوبة في العالم: وكادت ألمانيا تتأهل للمرة الأولى لبطولة العالم في الرغبي، لكن أوشكت على ذلك فقط. والمدافع عن اللقب في اليابان من الـ 20 أيلول/سبتمبر حتى الـ 2 تشرين ثان/نوفمبر هي نيوزيلاندا التي أحرزته ثلاث مرات.

  • Leichtathletik Weltmeisterschaft 2017 in London Gesa Krause (Picture-alliance/Sven Simon)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    بطولة العالم في ألعاب القوى

    بالنسبة إلى الرياضيين ستكون بطولة العالم في قطر (28 أيلول/سبتمبر حتى 6 تشرين أول/أكتوبر) تحديا كبيرا. وبسبب الحر المفرط يجب على متسابقي الماراتون الانطلاق في منتصف الليل. وحتى مسابقة المشي ستنطلق في ذلك الموعد. "كل هذا جديد ومثير"، يقول رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو.


مختارات

طول لسان زوجة إيكاردي يورطه في مشاكل مع إنتر ميلان ومع زملائه

بينما يعيش ماورو إيكاردي فترة صعبة مع إنتر ميلان كان آخر فصولها سحب شارة القيادة منه، أوردت تقارير صحفية أن واندا نارا زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله في نفس الوقت من الأسباب الرئيسية وراء توتر العلاقة بين اللاعب والنادي. (16.02.2019)  

هذه هي شروط زيدان لتسلم الإدارة الفنية لتشيلسي

لم تتحقق التوقعات بعودة زين دين زيدان إلى عالم التدريب عبر بوابة مانشستر يونايتد. عوض ذلك قد يتحول تشيلسي إلى المحطة التدريبية القادمة للمدير الفني الفرنسي، لكن شريطة أن يوافق النادي اللندني على جميع شروط زيدان. (18.02.2019)  

نجم باريس سان جيرمان يقيل والدته من أجل برشلونة

بعدما عقّدت من مهمة انتقاله إلى عدة أندية أوروبية كبيرة، ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان أدريان رابيو أنهى ارتباطه مع وكيلة أعماله التي هي والدته وعيّن وكيل أعمال جديد. (21.02.2019)  

عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

مجموعة من الأحداث الرياضية ستشد إليها الانتباه في عام 2019، أبرزها بطولة العالم في كرة اليد وبطولة كأس آسيا في الإمارات وكأس أمم أفريقيا الذي سينظم لأول مرة في الصيف ونالت مصر شرف تنظيمه. (10.01.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

أكبر 10 أندية كرة قدم في العالم وفق تصنيف "فرانس فوتبول"  

بايرن يعيد الإثارة إلى منافسات البوندسليغا  

مواضيع ذات صلة

Fußball Champions League - Liverpool - Bayern München

هكذا أبطلت خلطة نيكو كوفاتش أسلحة يورغن كلوب! 20.02.2019

في مباراة لم تبح بكل أسرارها بعد، عاد بايرن ميونيخ بتعادل ثمين من ملعب آنفيلد معقل ليفربول في قمة نارية برسم دوري أبطال أوروبا. وينتظر أن تحدد مباراة الإياب هوية المتأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

1. Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München | Boateng

جيروم بواتينغ..بداية النهاية مع بايرن ميونيخ؟ 15.02.2019

غضب المدافع جيروم بواتينغ يزداد يوما بعد يوم. فأحد رموز نجاحات البايرن في الفترة السابقة، يجد نفسه على دكة البدلاء، ربما في مؤشر على اقتراب نهاية مشواره في ميونيخ.

FC Bayern Muenchen v Borussia Dortmund - Bundesliga

عودة بايرن ميونيخ تهدد طموحات بروسيا دورتموند 31.12.2018

بعدما ضمن بروسيا دورتموند لقب "بطل الخريف"، يتوقع أن ترتفع حرارة المنافسة على الدوري الألماني لكرة القدم بعد العودة من العطلة الشتوية قريباً. ويبدو أن بايرن ميونيخ سينزل بكل ثقله لإزاحة دورتموند من صدارة "البوندسليغا".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

تسريبات تكشف عن مصير لوكا مودريتش مع ريال مدريد

"مسرحية" خافيير مارتينيز..تكتيك أم غش؟

نجم مانشستر يونايتد يعتذر لخطيبته

نجم باريس سان جيرمان يقيل والدته من أجل برشلونة

بيريز يوجه إنذاراً شديد اللهجة إلى سولاري

هكذا أبطلت خلطة نيكو كوفاتش أسلحة يورغن كلوب!