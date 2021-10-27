مسربة وثائق فيسبوك تدعو لحماية المستخدمين في أوروبا

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المبلغة فرانسيس هوغن تلتقي سياسيين أوروبيين من أجل إجبار فيسبوك على حماية المستخدمين.
سيبقى اسم الشبكة "فيسبوك" لكن الشركة الأم ستدعى "ميتا" لتعكس بشكل أفضل كل نشاطاتها، حسب رئيس المجموعة. واختيار الاسم الجديد يأتي في وقت تتعرض فيه أكبر شركة في العالم للتواصل الاجتماعي لانتقادات من مشرعين وجهات تنظيمية.
مؤسسات صحفية دولية كبرى ستنشر سلسلة من التحقيقات المبنية على وثائق سرية مسربة من شركة "فيسبوك"، تفضح - حسب زعم مسرّبيها - تجاهل الشركة للآثار السياسية والنفسية لمنصتها من أجل تحقيق أرباح هائلة.
سبع ساعات حبس فيها مليارات المستخدمين في العالم أنفاسهم مع توقف خدمات شركة فيسبوك العملاقة. الأزمة فتحت أبواباً لتساؤلات حول مدى تغلغل الشركة في الحياة اليومية للناس في ظل تسريبات مقلقة عن أثر منتجاتها على الصحة النفسية.
بعد اتهامها من قبل موظفة سابقة بأنها تغلب الربح المادي على سلامة المستخدمين، أكدت فيسبوك تشديد قواعدها ضد "التنمر الإلكتروني والترهيب" وغيرها من أشكال المضايقات، فماذا تشمل القواعد الجديدة بالضبط؟
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