 مسربة وثائق فيسبوك تدعو لحماية المستخدمين في أوروبا | DW الأخبار | DW | 05.11.2021

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مسربة وثائق فيسبوك تدعو لحماية المستخدمين في أوروبا

المبلغة فرانسيس هوغن تلتقي سياسيين أوروبيين من أجل إجبار فيسبوك على حماية المستخدمين.

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