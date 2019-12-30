مسدس صوت يثير الذعر ويتسبب في إطلاق عملية أمنية كبرى ببرلين

أعلنت الشرطة الألمانية على تويتر اليوم الاثنين (30 ديسمبر/كانون الأول) أنه تم العثور على فوارغ طلقات مسدس صوت بالقرب من "نقطة تفتيش تشارلي" وسط العاصمة الألمانية برلين، ليتضح بذلك أن تلك الطلقات كانت السبب في العملية الشرطية واسعة النطاق التي قامت بها الشرطة بعد ظهر اليوم.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم تكن هناك واقعة سطو التي تحدث عنها شهود عيان في البداية.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنه لا يزال غير واضح إذا ما كان هناك واقعة سطو أو إطلاق أعيرة نارية من الأساس أم لا، وذلك بعد عدة ساعات من قيامها بعملية شرطية واسعة النطاق بالقرب من "نقطة تفتيش تشارلي".

وأوضحت الشرطة على تويتر في وقت سابق أنه بعد استجواب شهود آخرين، لم يتأكد حتى الآن إطلاق الأعيرة النارية التي تم الإبلاغ عنها ظهر اليوم، كما أنه ليس هناك إشارات أخرى على شخص مشتبه فيه: "بعد استجواب المزيد من الشهود وتفتيش المنزل بأكمله في فريدريش شتراسه، لم يتم تأكيد مصدر الطلقات التي أبلغنا بها حتى الآن. لا توجد مؤشرات أخرى على وجود مشتبه به. نواصل التحقيق في هذه المسألة".

يشار إلى أن وحدة شرطية كبيرة انتشرت بالقرب من منطقة "نقطة تفتيش تشارلي" وسط العاصمة الألمانية بعد ظهر اليوم عقب الإبلاغ عن مهاجمة رجل لمقهى وإطلاقه أعيرة نارية خلال ذلك.

وقالت متحدثة باسم الشرطة آنذاك إنه قيل إن رجلاً سطا على أحد المقاهي في التقاطع المكتظ بين شارعي "فريدريش شتراسه" و"كوخ شتراسه"، وأطلق أعيرة نارية خلال ذلك، وأضافت أن شهود عيان قالوا إن الجاني لاذ بالفرار.

وتوجهت وحدة خاصة تابعة للشرطة إلى مكان الحادث. وتم الاستعانة بسيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في التقاطع. وأغلقت الشرطة المنطقة حول التقاطع على نطاق واسع.

وذكر أحد شهود العيان في البداية أنه سمع دوي طلقات رصاص في حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا (بالتوقيت المحلي) عند التقاطع، مضيفاً أن هناك أفرادا كانوا يصرخون ويفرون.

وذكر أحد العاملين في مخبز بالتقاطع أنهم أبلغوا الشرطة بعدما رأوا هذا الاضطراب في الشارع، والذي أدى إلى توقف حركة مترو الأنفاق.

تجدر الإشارة إلى أن "نقطة تفتيش تشارلي" كانت أحد المعابر الحدودية عند سور برلين إبان ألمانيا الشرقية سابقا. ويقصد هذه المنطقة حالياً الكثير من السائحين.

ع.ح/ز.ا.ب (د ب أ)