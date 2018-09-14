مسدسات كهربائية ضد اللاجئين.. إيطاليا تتبنى قانون الهجرة المثير للجدل

تبنت إيطاليا قانونا مثيرا للجدل تقدم به وزير الداخلية ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني القومي، يسمح بتشديد سياسة روما في مجال الهجرة. وتبنى مجلس النواب النص بـ396 صوتا مقابل 99. وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ نص المرسوم-القانون في بداية الشهر الجاري تشرين الثاني/نوفمبر.

وعرضت الحكومة الشعبوية التي تتألف من حزبي الرابطة وحركة خمس نجوم المناهضة للنظام السياسي، النص لإجراء تصويت بالثقة عليه في المجلسين. ولم يشارك 14 من نواب حركة خمس نجوم في التصويت.

ويشدد النص السياسة الإيطالية في مجال الهجرة. وهو يقضي خصوصا بمنح تصاريح إقامة خاصة محددة مثل "الحماية الخاصة" لمدة عام أو "كارثة طبيعية في البلد الأصلي" لمدة ستة أشهر، بدلا من تصاريح الإقامة الإنسانية التي تمنح حاليا لـ25 بالمئة من طالبي اللجوء ولمدة عامين. كما ينص على إجراءات استثنائية للتمكن من إبعاد أي طالب لجوء يتبين أنه "خطير".

ويعيد القانون تنظيم نظام استقبال طالبي اللجوء الذين كان يبلغ عددهم 146 ألف شخص في نهاية تشرين الأول/أكتوبر وسيتم تجميعهم في مراكز كبيرة في إطار إجراءات اقتصادية.

وفي الجانب الأمني، يسمح القانون باستخدام المسدسات الكهربائية ضد اللاجئين وينص على إجراءات لتسهيل إخلاء المباني المحتلة.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد انتقدت بشدة هذا القانون وترى أنه لا يقدم "أي ضمانات معقولة" لأناس بحاجة إلى المساعدة بما في ذلك ضحايا الانتهاكات الجنسية والتعذيب.

و.ب/ ع.ج (أ ف ب، د ب أ)