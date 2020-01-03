 مسجد يتسبب في أزمة غبر متوقعة في بلدة ألمانية | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 08.02.2020

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ثقافة ومجتمع

مسجد يتسبب في أزمة غبر متوقعة في بلدة ألمانية

يلقى مسجد مدينة داخاو الألمانية إقبالا كبيرا ازداد بشكل مطرد خلال السنوات الماضية، خصوصا مع موجة اللاجئين التي عرفتها ألمانيا في عام 2015. غير أن هذا الإقبال تسبب في أزمة غير متوقعة.

مسجد جمعية ديتيب في مدينة شتوتغارت جنوب ألمانيا

مسجد جمعية ديتيب في مدينة شتوتغارت جنوب ألمانيا

ذكر موقع صحيفة ميركور البافارية الصادرة في ميونيخ في عددها اليوم (الجمعة السادس من فبراير/ شباط 2020) أن حي إيتزنهاون وسط مدينة داخاو يعاني من اكتظاظ مروري يخنق شرايين المرور الرئيسية في المدينة خصوصا أيام منتصف النهار حين يتوجه المسلمون للمسجد أيام الجمعة أو في المناسبات الدينية. ويستعمل غالبيتهم السيارات ما يساهم في شبه توقف لحركة لمرور على حد تعبير جوزيف هيرمان من بلدية المدينة.

وأكد هيرمان أن هذا المشكل ليس جديدا ولكنه تفاقم في السنوات الأخيرة. ورغم كل الإجراءات المتخذة كمنع ركن السيارات قرب المسجد، فإن الاكتظاظ يزداد سنة بعد أخرى مما دفع المدينة للتفكير في الدخول في حوار مع الجمعية التركية التي ترعى المسجد في محاولة لاستكشاف الحلول الممكنة، في سياق العمل على إدماج الإسلام والمسلمين.

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من جهتها، عبرت الجمعية على لسان رئيسها سيرين الصديق عن تفهمها لغضب السكان. وأكد أن القائمين على المسجد يدعون المصلين إلى التعامل بلطف مع السكان وأخذ مخاوفهم بعين الاعتبار خصوصا في أماكن ركن السيارات. الوضع تفاقم منذ خريف 2015 بقدوم أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. فالمسجد مفتوح لهم كما لمسلمين من مناطق أخرى في العالم كأفغانستان والبوسنة وألبانيا ومن إفريقيا.

المسجد يمتلئ عن آخره في صلاة الجمعة بحيث لا تستوعب قاعة الصلاة الرئيسية جموع المصلين. فيما تحاول المدينة بالتعاون مع جمعية المسجد التفكير في خيارات أخرى، منها بناء مسجد خارج مركز المدينة، لكن بحث الجمعية عن قطعة أرضية مجهزة للبناء بقي لحد الآن دون نتيجة بسبب الأزمة العقارية التي تعرفها المدينة.

ح.ز/ع.ش

 

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد مدينة كولونيا

    لا يزال هذا المسجد قيد الإنشاء، وسيصبح أكبر مساجد ألمانيا بمساحة تبلغ 16500 متر مربع ويتسع لأكثر من 1200 شخص. اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB)، وهو أكبر جمعية إسلامية مسجلة رسمياً، قرر بناءه ليكون المسجد الرئيسي للاتحاد في ألمانيا. مساحة المسجد الكبيرة واحتواؤه على منارتين كبيرتين ارتفاعهما أكثر من 50 متراً أثار ردود أفعال مختلفة في ألمانيا، معظمها رحب ببنائه في حين رفضه آخرون.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فيلمرسدورف للطائفة الأحمدية

    يقع أقدم جامع في ألمانيا في منطقة فيلمرسدورف بمدينة برلين، ويعتبر مقر العبادة الرئيسي للطائفة الأحمدية. انتهى بناء المسجد سنة 1928 ويحتوي على منارتين عاليتين يصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 32 متراً وويبلغ قطر قبته عشرة أمتار.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فضل عمر

    يقع هذا المسجد في مدينة هامبورغ وشيدته الطائفة الأحمدية سنة 1957، وهو بالتالي يعتبر أول مسجد يبنى في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ثاني أقدم مساجد البلاد. ولفترة من الزمان، بقي هذا المسجد مكان العبادة الوحيد لكل المسلمين في منطقة هامبورغ وضواحيها، ولهذا استخدمته الطائفة الأحمدية كمكان للتواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    المسجد الأحمر

    يقع في حدائق قصر شفيتسنغين في ولاية بادن– فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا. أراد كارل تيودور، أمير منطقة فالز– بافاريا، بناء حديقة كبيرة في أواخر القرن الثامن عشر تحتوي على رموز للتسامح والتعايش الديني، فقرر بناء هذا المبنى على شكل مسجد إسلامي بمنارتين كبيرتين ليرمز إلى الإسلام. استخدم المبنى عدة مرات كمسجد للصلاة كان آخرها في القرن الماضي. يعتبر المبنى من الرموز المعمارية المهمة في بادن– فورتمبيرغ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد "المعماري سنان" في موزباخ

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد المركز في دوسبورغ

    يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد سيتليك في برلين

    تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد عمر في برلين

    هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الإمام علي في هامبورغ

    وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الفاتح في إيسن

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً.

    الكاتب: زمن البدري


 

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