مستوى قياسي جديد في عدد وفيات كورونا بألمانيا

سجلت ألمانيا مستوى قياسيا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة. فوفق بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء (23 ديسمبر/ كانون الأول)، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 962 حالة.

وكان آخر مستوى قياسي في عدد الوفيات سجلته ألمانيا يوم الأربعاء الماضي، بواقع 952 حالة. بينما بلغت الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 24 ألفا و740 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

يذكر أن الاتجاه في عدد الوفيات اليومية في ألمانيا ارتفع في الآونة الأخيرة، موازاة للزيادة الحادّة المسجّلة في عدد الإصابات. وبذلك ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 27 ألفا و968 حالة وفاة.

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وأعلن المعهد الحكومي، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى مليون و554 ألفا و920 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و160 ألفا ومئة شخص.

وبلغ معدل الإصابة بالنسبة لكل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام على مستوى ألمانيا 1ر195 إصابة حتى اليوم الأربعاء، مقابل 6ر197 أمس الثلاثاء. وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 95ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 95 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.



الإصابات حول العالم تقترب من 80 مليون

ولم ينحصر هذا الارتفاع على ألمانيا فحسب، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء بأن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى لها منذ بدء الجائحة وأن نصف الإصابات في الأمريكيتين.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف في تقريرها الوبائي الأسبوعي إن الحالات الجديدة زادت 6 بالمئة أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/ كانون الأول. وزادت الوفيات الجديدة 4 بالمئة أو حوالي 79 ألفا في نفس الفترة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 78 مليونا و11 ألف حالة حول العالم. كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و717 ألف حالة.

ومازالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

و.ب/ (أ ف ب، رويترز)