مستوى المنتخب الألماني يثير الشكوك قبل انطلاق مونديال قطر

ثلاث أيام بعد الهزيمة غير المتوقعة أمام المجر، عجز المنتخب الألماني مرة أخرى عن الفوز واكتفى بالتعادل أمام إنجلترا في اختتام دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية. المانشافت احتل المركز الثالث وراء كل من لإيطاليا المتصدرة والمجر صاحبة المركز الثاني.

مباراة أمس أمام إنجلترا كانت آخر مباراة إعدادية لرفاق مانويل نوير قبل مونديال قطر. هذه النتائج غير الإيجابية ولو أنها أتت في بطولة ذات طابع إعدادي إلا أنها طرحت مجموعة من التساؤلات حول المستوى الحالي لكتيبة المدرب هانزي فليك الذي تولى قيادة المنتخب الألماني منذ خلفا ليورغي لوف قبل حوالي عام من الآن.

في تصريحه لقناة RTL الألمانية قال الدولي السابق لوثر ماتيوس عقب مباراة ألمانيا وانجلترا: "في الواقع، لا يمكنك أن تكون راضيًا من وجهة نظر ألمانية. التبديلات التي قام بها الإنجليز شلت الفريق الألماني. لم نتمكن من التعامل مع المراوغات السريعة ".

أظهرت مجريات مباراة انجلترا وألمانيا التذبذب الواضح في خط دفاع المنتخب الألماني الذي تلقى ثلاثة أهداف في غضون 11 دقيقة، بعد أن كان متقدما بهدفين دون مقابل.

أيضا في خط الوسط لم يطهر جوشوا كيميش بمستوى كبير في المباريات الأخيرة وهو ما جعله يتعرض للنقد من طرف فيلب لام اللاعب السابق لبايرن ميونيخ والمنتخب الألماني. وعن تقييمه لمستوى كيميش قال لام: "اعتقد أنه عليه العمل على الجانب الذهني. وعليه أيضا تحسين مستواه في الصراع لانتزاع الكرة من الخصم".

كاي هافيرتس يعتبر من نقاط الضوء في المباريات الأخيرة للمنتخب الألماني

لكن رغم ذلك هناك بعض النقاط الإيجابية التي سجلها المنتخب الألماني في مبارياته الأخيرة منها تأكيد تألق نجمه الصاعد جمال موسيالا الذي أظهر علو كعبه في المباريات الأخيرة واتضح بأنه سيكون أحد الركائز الأساسية للمدرب فلينك في كأس العالم رغم أن عمره لا يتجاوز 19 عاما.

أيضا وفي غياب رأس حربة صريح في هجوم المانشافت إلا أن نجم تشيلسي كاي هافيرتس أظهر أنه بإمكانه سد هذا الفراغ من خلال حسه التهديفي، حيث عاد إليه الفضل في انتهاء مباراة ألمانيا وانجلترا بالتعادل 3ـ3 بعدما سجل هدف التعادل. وتلقى هافيرتس ثناء كبير من المدرب هانزي فلينك: "قام بعمل رائع. إنها أشياء اعتاد على تكرارها دائما في التدريبات. وهذا ما يظهر أيضا الشجاعة والثقة بالنفس التي يتمتع بها".

لم يبقى أمام هانزي فليك الكثير من الوقت لإصلاح الخلل الموجود في صفوف فريقه قبل انطلاق مسابقة كأس العالم التي يدخلها المانشافت دائما في ثوب المرشح. وسيجرى المنتخب الألماني الاستعدادات المباشرة للمونديال في سلطنة عمان ابتداء من منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويلعب المنتخب الألماني بكأس العالم في المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً منتخبات اسبانيا واليابان وكوستاريكا.

هـ.د/خ.س