 مستنقع للمستقبل ـ إنقاذ المناخ ابتداءً من المستنقعات | تقارير جديدة | DW | 04.08.2023

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مستنقع للمستقبل ـ إنقاذ المناخ ابتداءً من المستنقعات

توجد قصص مخيفة حول المستنقعات، رغم أن دورها مهم للمناخ والتنوع البيولوجي. وهي تخزّن أيضا كميات كبيرة من الكربون، وبالتالي تخفّف عبء غاز ثاني أوكسيد الكربون القاتل عن الغلاف الجوي.

Moor for future! - Klimarettung aus den Sümpfen

 ورغم ذلك لا تزال المستنقعات عرضة للتدمير في أنحاء العالم.

Moor for future! - Klimarettung aus den Sümpfen

في فنلندا يتم تجفيف المستنقعات لاستخراج الخُثّ الذي يُستخدم كمصدر للطاقة. لكن العواقب وخيمة: أقل من نصف الأراضي الرطبة الفنلندية لا تزال سليمة. تيرو موستونين هو باحث مناخ وقد أسّس منظمة سنووتشينج  Snowchange لحماية المُستنقعات أو إنقاذها. بالتعاون مع سكّان قريته رفع شكوى قضائية ضدّ شركة الطاقة التي كانت مسؤولة عن تدمير منطقة خُثّ لينونسو. كما بدأت منظمة موستونين نشاطات حول العالم لأجل إنقاذ أو إعادة تأهيل المناطق التي تعيش فيها نباتات وكائنات بحرية.

Moor for future! - Klimarettung aus den Sümpfen

وفي مركز مستنقعات غرايفسفالد تنشط أيضا كلّ من غريتا غاوديغ وسابينه فيخمان من أجل إعادة إحياء الخُثّ. وهما مسؤولتان عن قسم رعاية النباتات المجدية اقتصاديا والتي تمكن زراعتها في المناطق الرطبة. غاوديغ وفيخمان ترغبان بإعادة المياه إلى الأراضي التي جرى تجفيفها في الماضي لاستخدامها لزراعة المحاصيل. تقول: "علينا إقناع المزارعين أولا." ففي النهاية يتعين عليهم الاستثمار لأجل الاستمرار في كسب أرزاقهم من حقولهم.

Moor for future! - Klimarettung aus den Sümpfen

تُجرى حالياً واحدة من التجارب المناخية الأكثر كلفة وذات التخطيط البعيد المدى في ولاية مينيسوتا الأمريكية: في غابة مارسيل التجريبية. يعمل هنا راندي كولكا، وهو أحد مؤسّسيها، مع علماء من أنحاء العالم. يُجرون بحوثا معا في سيناريوهات ينبغي لها إظهار الصلات بين أراضي الخُثّ الرطبة والاحتباس الحراري. ينبغي دمج نتائج البحوث لاحقا في تقارير مجلس المناخ العالمي، وبالتالي التأثير على صانعي القرارات من السياسيين. 
 

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 12 أغسطس/آب 2023 – 14:00 UTC
السبت 12 أغسطس/آب 2023 – 18:03 UTC
السبت 12 أغسطس/آب 2023 – 20:30 UTC
الأحد 13 أغسطس/آب 2023 –01:00 UTC
الأحد 13 أغسطس/آب 2023 – 08:00 UTC
الأحد 13 أغسطس/آب 2023 – 12:00 UTC
الإثنين 14 أغسطس/آب 2023 – 02:00 UTC
الإثنين 14 أغسطس/آب 2023 – 10:00 UTC
الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2023 – 04:00 UTC
الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2023 – 06:00 UTC
الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2023 – 14:30 UTC
الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2023 – 21:30 UTC
الأربعاء 16 أغسطس/آب 2023 – 00:00 UTC
لأربعاء 16 أغسطس/آب 2023 – 08:30 UTC
الخميس 17 أغسطس/آب 2023 – 02:30 UTC
الجمعة  18 أغسطس/آب 2023 – 06:30 UTC

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