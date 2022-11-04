مستندا لتوافق حول أوكرانيا.. شولتس يدافع عن زيارته للصين!

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس السبت (الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) خلال اجتماع الحزب الاشتراكي الديموقراطي غداة زيارته إلى الصين التي استغرقت 12 ساعة، باتفاق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ يقضي بضرورة تجنّب تصعيد نووي للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال شولتس ردا على منتقدي زيارته: "أعتقد أنّه في ضوء كلّ الجدل بشأن ما إذا كان السفر إلى هناك أمراً صحيحاً أم لا - حقيقة أنّ الحكومة الصينية، الرئيس الصيني وأنا تمكنّا من القول إنه يجب عدم استخدام أي أسلحة نووية في هذه الحرب - من أجل ذلك وحده، كانت هذه الرحلة تستحق العناء".

وقال شولتس بعد محادثات مع شي الجمعة، إنه شدّد على أنّ "الحرب الروسية في أوكرانيا تشكّل وضعاً خطيراً للعالم بأسره" وحثّ بكين حليفة روسيا على استخدام "نفوذها" على موسكو لتجنّب التصعيد ووقف الغزو.

وانضم شي، الذي فاز بفترة رئاسية ثالثة قبل أسبوعين، إلى شولتس في الاتفاق على أنهما "يعارضان بشكل مشترك استخدام أو التهديد باستخدام أسلحة نووية" في أوكرانيا، لكنه أحجم عن انتقاد روسيا أو دعوتها لسحب قواتها.

وذكر شولتس، الذي تعرض لانتقادات لأنه يستمر على ما يبدو في انتهاج استراتيجية تجعل الاقتصاد الألماني منكشفا بشكل مفرط على السوق الصينية، أن التنويع لعب دورا أساسيا في الحد من التداعيات

المحتملة لتدهور العلاقات.

وتابع "لدينا خطة واضحة، ونحن نتبعها. وهذا يعني التنويع لكل الدول التي (تربطنا بها) تجارة، وخاصة بالطبع مع بلد كبير جدا ولديه مثل هذا النصيب الكبير من الاقتصاد العالمي".

من جهتها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الجمعة بأنّ "شي أشار إلى حاجة الصين وألمانيا، وهما دولتان رئيسيتان لهما تأثير كبير، للعمل معاً في أوقات التغيير وعدم الاستقرار والمساهمة بشكل أكبر في السلام والتنمية العالميين".

وكان البيت الأبيض قد أعلن هذا الأسبوع أنّ نقاشات المسؤولين الروس المتكرّرة بشأن احتمال استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا جعل واشنطن تشعر بالقلق من تحوّل الأمر إلى واقع.

وردّت وزارة الخارجية الروسية بأنّ "الأولوية القصوى" للعالم يجب أن تكون تجنّب صدام القوى النووية "في الوضع الحالي الصعب والمضطرب".

وكان المستشار الألماني أول زعيم في مجموعة السبع يزور بكين منذ بداية جائحة كوفيد. وأجرى هذه الزيارة برفقة وفد تجاري كبير.

وأثارت الرحلة انتقادات في ألمانيا وبين الشركاء الأوروبيين بشأن اعتماد برلين المتزايد على بكين، كما أثارت جدلًا لأنها جاءت بعد فترة وجيزة من تعزيز شي قبضته على السلطة في الصين، الشهر الماضي فقط.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)