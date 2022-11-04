 مستندا لتوافق حول أوكرانيا.. شولتس يدافع عن زيارته للصين! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مستندا لتوافق حول أوكرانيا.. شولتس يدافع عن زيارته للصين!

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن زيارة مثيرة للجدل قام بها إلى الصين ووصفها بأنّها "تستحق العناء". واستند شولتس في ذلك إلى توافقه مع الزعيم الصيني شي جينبيغ على معارضة استخدام الأسلحة النووية في الحرب في أوكرانيا.

الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس في بكين

الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس في بكين

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس السبت (الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) خلال اجتماع الحزب الاشتراكي الديموقراطي غداة زيارته إلى الصين التي استغرقت 12 ساعة، باتفاق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ يقضي بضرورة تجنّب تصعيد نووي للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال شولتس ردا على منتقدي زيارته: "أعتقد أنّه في ضوء كلّ الجدل بشأن ما إذا كان السفر إلى هناك أمراً صحيحاً أم لا - حقيقة أنّ الحكومة الصينية، الرئيس الصيني وأنا تمكنّا من القول إنه يجب عدم استخدام أي أسلحة نووية في هذه الحرب - من أجل ذلك وحده، كانت هذه الرحلة تستحق العناء".

مختارات

إنها الزيارة الأولى لشولتس كمستشار إلى بكين، كما أنها أول زيارة يقوم بها زعيم غربي للصين منذ إعادة انتخاب شي جينبينغ زعيما للحزب الشيوعي. شولتس الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب الزيارة، يعلن عن سياسة جديدة تجاه الصين.

أضحى مستقبل الصين في يد الرئيس شي جينبينغ وحفنة من الموالين له. ويحذر الخبراء من أن التركيز المفرط للسلطة قد يأتي بنتائج عكسية إذا أخطأ شي جينبينغ الحسابات. فما هي العواقب المحتملة على المستويين الداخلي والخارجي؟

وقال شولتس بعد محادثات مع شي الجمعة، إنه شدّد على أنّ "الحرب الروسية في أوكرانيا تشكّل وضعاً خطيراً للعالم بأسره" وحثّ بكين حليفة روسيا على استخدام "نفوذها" على موسكو لتجنّب التصعيد ووقف الغزو.

وانضم شي، الذي فاز بفترة رئاسية ثالثة قبل أسبوعين، إلى شولتس في الاتفاق على أنهما "يعارضان بشكل مشترك استخدام أو التهديد باستخدام أسلحة نووية" في أوكرانيا، لكنه أحجم عن انتقاد روسيا أو دعوتها لسحب قواتها.

وذكر شولتس، الذي تعرض لانتقادات لأنه يستمر على ما يبدو في انتهاج استراتيجية تجعل الاقتصاد الألماني منكشفا بشكل مفرط على السوق الصينية، أن التنويع لعب دورا أساسيا في الحد من التداعيات
المحتملة لتدهور العلاقات.

وتابع "لدينا خطة واضحة، ونحن نتبعها. وهذا يعني التنويع لكل الدول التي (تربطنا بها) تجارة، وخاصة بالطبع مع بلد كبير جدا ولديه مثل هذا النصيب الكبير من الاقتصاد العالمي".

من جهتها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الجمعة بأنّ "شي أشار إلى حاجة الصين وألمانيا، وهما دولتان رئيسيتان لهما تأثير كبير، للعمل معاً في أوقات التغيير وعدم الاستقرار والمساهمة بشكل أكبر في السلام والتنمية العالميين".

وكان البيت الأبيض قد أعلن هذا الأسبوع أنّ نقاشات المسؤولين الروس المتكرّرة بشأن احتمال استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا جعل واشنطن تشعر بالقلق من تحوّل الأمر إلى واقع.

وردّت وزارة الخارجية الروسية بأنّ "الأولوية القصوى" للعالم يجب أن تكون تجنّب صدام القوى النووية "في الوضع الحالي الصعب والمضطرب".

وكان المستشار الألماني أول زعيم في مجموعة السبع يزور بكين منذ بداية جائحة كوفيد. وأجرى هذه الزيارة برفقة وفد تجاري كبير.

وأثارت الرحلة انتقادات في ألمانيا وبين الشركاء الأوروبيين بشأن اعتماد برلين المتزايد على بكين، كما أثارت جدلًا لأنها جاءت بعد فترة وجيزة من تعزيز شي قبضته على السلطة في الصين، الشهر الماضي فقط.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    يقع مكان كاتشاف محاربي الصلصال الصامتين في غرب الصين فوق قبر أول إمبراطور للبلاد كي يقوموا بحراسته بعد وفاته عام 210 قبل الميلاد.

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    يتم اليوم عرض التماثيل بالحجم الطبيعي في ثلاثة مواقع أثرية. وكانت منظمة اليونسكو قد أدرجت هؤلاء المحاربين عام 1987 ضمن قائمتها للتراث الثقافي العالمي.

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    يتألف الجيش الرئيسي من ألف جندي تقريباً، بينهم رماة أسهم ومشاة وفرسان. وتدل ملامح وجوه عدد من الجنود على أن الجيش الصيني آنذاك استعان أيضاً بمرتزقة أجانب.

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    يعتقد العلماء أن الكثير من التماثيل كانت ملونة أصلاً، إلا أن تعرضها للهواء بعد تراكم الأتربة عليها لفترة طويلة أدى سريعاً إلى فقدانها ألوانها الأصلية.

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    عُثر عام 1980 على عربتين من البرونز تم تزيينهما بالذهب والفضة. واستخدمت العربة في الصورة لنقل إمبراطور الصين الأول تشين شي هوانغ وأفراد أسرته.

  • Merkel in China Terrakottaarmee Xian

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    أُتيحت للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمناسة عيد ميلادها السادس والخمسين عام 2010 فرصة إلقاء نظرة عن قرب على جنرال من الصلصال.

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    تولى الفلاح جاو كانغ مين، الذي عثر على أكبر كنز أثري في الصين، إدارة متحف جيش الصلصال. ومقابل عثوره هذا، حصل على ساعة يد ودراجة هوائية!

    الكاتب: هاؤو غي/ أ.ز


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تايوان وتهديدات الصين القائمة  

مواضيع ذات صلة

04.11.2022, China, Peking: Bundeskanzler Olaf Scholz (r, SPD) wird in der Nordhalle der Großen Halle des Volkes von Li Keqiang, Ministerpräsident der Volksrepublik China, mit militärischen Ehren empfangen. Scholz reist zu seinem ersten Besuch als Kanzler nach China. Im Mittelpunkt der Visite stehen unter anderem die deutsch-chinesischen Beziehungen, die Wirtschaftskooperation, der Ukraine-Konflikt und die Taiwanfrage. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس: الصين وألمانيا "تحذران" روسيا من استخدام الأسلحة النووية 04.11.2022

حذرت ألمانيا والصين من التصعيد في الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك خلال زيارة المستشار الألماني شولتس، الذي حذر أيضا الصين من مغبة الإقدام على أي تحرك عسكري ضد تايون.

German Chancellor Olaf Scholz meets Chinese President Xi Jinping in Beijing, China November 4, 2022. Kay Nietfeld/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY

المستشار الألماني في الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية 04.11.2022

رحب الرئيس الصيني بالمستشار الألماني أولاف شولتس في أول لقاء له بمسؤول غربي منذ أن ضمن فترة ولاية ثالثة. الزيارة أثارت جدلاً داخل ألمانيا حتى داخل الائتلاف الحاكم، لكن شولتس أكد أنه سيناقش عدة موضوعات هامة ومتنوعة.

Hamburg's Mayor Olaf Scholz (SPD) welcomes China's President Xi Jinping and his wife Peng Liyuan at the airport in Hamburg, Germany, 6 July 2017. The G20 Summit of the heads of government and state takes place on 7 and 8 July 2017 in Hamburg. Photo: Carsten Rehder/dpa

هل تسمح ألمانيا للصين بابتزازها كما تحاول روسيا فعله؟ 02.11.2022

قبيل زيارته المزمعة إلى الصين، تتعالى الأصوات في ألمانيا تطالب المستشار أولاف شولتس بتشديد اللهجة تجاه الصين والتحرر من "التبعية" الاقتصادية لبكين، حتى لا يتكر الأمر مثل ما حدث مع روسيا.