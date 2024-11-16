مستلهما ميسي و رونالدو.. موسيالا يحلم بالكرة الذهبية!

يقول النجم الشاب المتوهج جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، إن الفوز بجائزة الكرة الذهبية يتصدر أحلامه الكروية، مؤكدا أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو هما مصدر إلهامه.

على وقع تألقه الأخير مع ناديه بايرن ميونيخ، قال النجم المتوهج جمال موسيالا إنه يضع الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم نصب عينيه.

وفي مقابلة مع مجموعة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية نشرت السبت (16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، قال موسيالا إنه لا يريد أن يضغط على نفسه، لكنه يأمل في أن تتاح له فرصة الفوز بجائزة الكرة الذهبية يوما ما، مثل ميسي ورونالدو.

ويعتبر موسيالا واحدا من أهم المواهب الشابة في كرة القدم الألمانية؛ إذ يتوقع أن يكون جزءا من الجيل التالي للنجوم العالمية.

وبفضل أدائه القوي، حصل موسيالا بالفعل على أدوار رئيسية في بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني.

ويأمل النادي البافاري في بقاء لاعبه ونجمه الشاب موسيالا في صفوفه لفترة طويلة، في الوقت الذي أصبح فيه أحد أهم نجوم الفريق.

بفضل أدائه القوي، حصل موسيالا بالفعل على أدوار رئيسية داخل المنتخب الألماني. صورة من: Lars Baron/Getty Images

ويمتد عقد موسيالا مع بايرن ميونيخ حتى نهاية موسم 2026/2025، ولايزال هناك متسع من الوقت لكافة الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق للتمديد.

لكن أداء اللاعب في الموسم الحالي يجعل الأمر ملحا، حيث قدم موسيالا أفضل أداء له حتى الآن، ليضع النادي البافاري في موقف يدفعه إلى اتخاذ قرار قبل أن يتم إغراء اللاعب من قبل كبرى الأندية الأوروبية.

وفي تعليقه، قال موسيالا إنه سيأخذ الوقت الكافي لتقييم خياراته، مضيفا: "أعتقد أننا سنعرف المزيد خلال العطلة الشتوية".

وأشار إلى أنه يرغب في الحفاظ على جاهزيته وتقديم أداء جيد حتى يتمكن من أخذ الوقت الكافي للتفكير في مستقبله مع بداية العام الجديد.

م. ف/ أ.ح (د ب أ، أ ب)