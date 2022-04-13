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مستلزمات فترة الحيض: رخيصة ومستدامة؟

عادة ما تنتهي الفوط الصحية والسدادات القطنية المستعملة في مكب النفايات - وهي مشكلة كبيرة بالنسبة للبيئة. لحسن الحظ، هناك بدائل الآن. ولكن كيف تحصل النساء حول العالم على هذه البدائل الآمنة والصديقة للبيئة؟