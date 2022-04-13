مستلزمات فترة الحيض: رخيصة ومستدامة؟

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عادة ما تنتهي الفوط الصحية والسدادات القطنية المستعملة في مكب النفايات - وهي مشكلة كبيرة بالنسبة للبيئة. لحسن الحظ، هناك بدائل الآن. ولكن كيف تحصل النساء حول العالم على هذه البدائل الآمنة والصديقة للبيئة؟
لن يعود واجباً على النساء في اسكتلندا دفع المال للحصول على الفوط الصحية الخاصة بالدورة الشهرية، إذ صوّت البرلمان على تمكين النساء من الحصول مجاناً على هذه المستلزمات.
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