 مستلزمات فترة الحيض: رخيصة ومستدامة؟ | صنع في ألمانيا | DW | 20.04.2022

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صنع في ألمانيا

مستلزمات فترة الحيض: رخيصة ومستدامة؟

عادة ما تنتهي الفوط الصحية والسدادات القطنية المستعملة في مكب النفايات - وهي مشكلة كبيرة بالنسبة للبيئة. لحسن الحظ، هناك بدائل الآن. ولكن كيف تحصل النساء حول العالم على هذه البدائل الآمنة والصديقة للبيئة؟

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