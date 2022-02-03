مستقبل نورد ستريم 2 في ظل أزمة أوكرانيا وروسيا

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يعد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 أحد أهم أوراق الضغط التي يمكن للمستشار الألماني أولاف شولتس استخدامها ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أزمة أوكرانيا. لكنه قد يكون أيضًا مصدر إزعاج كبير له.
وسط تهديدات أمريكية بوقف مشرورع خط أنابيب الغاز الألماني الروسي "نورد ستريم 2"، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن برلين مستعدة لإرسال قوات إضافية إلى دول البلطيق لتعزيز دور برلين في عمليات حلف شمال الأطلسي.
يزور المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم أوكرانيا ضمن المساعي الدبلوماسية الألمانية والأوروبية لتجنب اندلاع حرب في أوروبا بعد تحذيرات من غزو روسي وشيك. بعد كييف يتوجه شولتس إلى موسكو لمواصلة المهمة ذاتها.
حث الرئيس الأمريكي بايدن روسيا على التراجع عن شفا الحرب، معلنا أنه ما يزال من الممكن أن تشن روسيا هجوما على أوكرانيا. وفي الوقت نفسه حذر من أن العقوبات "جاهزة"، مبديا الاستعداد للرد على أي هجمات على أمريكا أو حلفائها.
خلال زيارته لأوكرانيا، تعهد المستشار شولتس بمزيد من المساعدات المالية لكييف واستغرب من موقف موسكو، التي يزورها الثلاثاء. وبينما نقلت سفارات غربية موظفيها لغرب أوكرانيا ترى موسكو الآن "فرصة" لتسوية الأزمة.
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