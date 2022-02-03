 مستقبل نورد ستريم 2 في ظل أزمة أوكرانيا وروسيا | DW الأخبار | DW | 15.02.2022

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مستقبل نورد ستريم 2 في ظل أزمة أوكرانيا وروسيا

يعد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 أحد أهم أوراق الضغط التي يمكن للمستشار الألماني أولاف شولتس استخدامها ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أزمة أوكرانيا. لكنه قد يكون أيضًا مصدر إزعاج كبير له.

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