 مستقبل نقل البضائع للمدن | عالم السرعة | DW | 30.03.2023

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عالم السرعة

مستقبل نقل البضائع للمدن

مستقبل خدمات توصيل الطرود الى وسط المدينة سيكون بدون سائق - من خلال الشاحنة الكهربائية "كليفون 1" - وهي شاحنة ذاتية القيادة تُستخدم اليوم في إستونيا لتوصيل الطرود داخل المدن.

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