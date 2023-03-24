مستقبل نقل البضائع للمدن

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مستقبل خدمات توصيل الطرود الى وسط المدينة سيكون بدون سائق - من خلال الشاحنة الكهربائية "كليفون 1" - وهي شاحنة ذاتية القيادة تُستخدم اليوم في إستونيا لتوصيل الطرود داخل المدن.
قدم إيلون ماسك الروبوت "أوبتيموس"، الذي يريد إنتاجه بالملايين وبتكلفة أقل من 20 ألف دولار وقال إن "هذا يعني مستقبلاً مزدهراً لا فقر فيه، وسيحصل فيه الناس على ما يريدون من منتجات وخدمات". ويمكن استخدام الروبوت في المنازل.
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