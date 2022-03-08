مستقبل غامض ينتظر الرياضة الأوكرانية بسبب الغزو الروسي

خمسة سيناريوهات ممكنة لمآلات الغزو الروسي لأوكرانيا

يتفق المحللون عبر العالم على أن الدخول في الحرب أمر سهل، فيما الخروج منها صعب. ومن بين مختلف السيناريوهات الممكنة في أوكرانيا، ثمة خمسة تطرح باستمرار في كل التوقعات، ولو أنها تبقى هي أيضا محاطة بالغموض.