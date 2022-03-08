 مستقبل غامض ينتظر الرياضة الأوكرانية بسبب الغزو الروسي | DW الأخبار | DW | 11.03.2022

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مستقبل غامض ينتظر الرياضة الأوكرانية بسبب الغزو الروسي

فرت المصارعة الأوكرانية ديانا لاتس من الحرب في بلادها. أحضرها مدربها ماركو مونتزه وعائلتها من لفيف إلى برلين وسمح لهم بالبقاء في مكتبه. الآن ديانا بأمان وتتدرب في ناديه.

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