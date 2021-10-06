 مستقبل غامض للنواحي الثقافية في أفغانستان تحت حكم طالبان | DW الأخبار | DW | 24.11.2021

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مستقبل غامض للنواحي الثقافية في أفغانستان تحت حكم طالبان

ألقى حكم طالبان على الحياة الثقافية في أفغانستان بظلاله الكثيفة. فدور العرض السينمائي في كابول تم إغلاقها ومازال مصير الثقافة مجهولا تحت يد طالبان.

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25.05.2016 (160525) -- ISLAMABAD, May 25, 2016 -- Undated photo released by (AIP), a Pakistan-based Afghan news agency, on May 25, 2016 to local media shows the new leader of Afghan Taliban Mullah Haibatullah Akhundzada. The Afghan Taliban on Wednesday confirmed the death of its leader Mullah Mohammad Akhtar Mansoor in an airstrike over the weekend. The Taliban has appointed Moulavi Haibatullah Akhundzada as its new leader to replace Mansoor, the militant group said in an online statement. ) PAKISTAN-ISLAMABAD-AFGHANISTAN-TALIBAN-NEW LEADER AfghanxIslamicxPress PUBLICATIONxNOTxINxCHN 160525 Islamabad May 25 2016 undated Photo released by AIP a Pakistan Based Afghan News Agency ON May 25 2016 to Local Media Shows The New Leader of Afghan Taliban Mullah The Afghan Taliban ON Wednesday confirmed The Death of its Leader Mullah Mohammad Akhtar Mansoor in to airstrike Over The Weekend The Taliban has Appointed As its New Leader to replace Mansoor The militant Group Said in to Online Statement Pakistan Islamabad Afghanistan Taliban New Leader PUBLICATIONxNOTxINxCHN

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