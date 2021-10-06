مستقبل غامض للنواحي الثقافية في أفغانستان تحت حكم طالبان

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ألقى حكم طالبان على الحياة الثقافية في أفغانستان بظلاله الكثيفة. فدور العرض السينمائي في كابول تم إغلاقها ومازال مصير الثقافة مجهولا تحت يد طالبان.
أجرى دبلوماسيون ألمان رفيعو المستوى أول محادثات مع طالبان في العاصمة الأفغانية كابول منذ سيطرة الحركة على البلاد. وتركزت المحادثات على الوضع الإنساني، وتعهدت طالبان بضمان "الوصول الآمن" للعاملين في المجال الإنساني.
قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وأصيب 50 آخرون في هجوم نفذه انتحاري ومسلحون آخرون واستهدف مستشفى كابول العسكري. يأتي ذلك وسط تصاعد العنف في أفغانستان بين حركة طالبان المتشددة الحاكمة في البلاد، وتنظيم "الدولة" المتطرف.
لأول يظهر زعيم حركة طالبان الملا هبة الله أخوند زاده للعلن، وذلك في تجمع بمدرسة قرآنية في قندهار. وكانت العديد من الشائعات قد حامت حول مصيره بين ما اعتبره مقتولاً، وآخرون رجحوا اختباءه في باكستان.
أكد متحدث باسم طالبان أن قوات الحركة دمرت خلية لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال كابول في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.
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