مستقبل غامض للنواحي الثقافية في أفغانستان تحت حكم طالبان

طالبان: تدمير خلية لتنظيم الدولة بعد ساعات من انفجار كابول

أكد متحدث باسم طالبان أن قوات الحركة دمرت خلية لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال كابول في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.