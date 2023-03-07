 مستقبل صناعة الرقائق الإلكترونية | صنع في ألمانيا | DW | 15.03.2023

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صنع في ألمانيا

مستقبل صناعة الرقائق الإلكترونية

كيف يبدو مستقبل صناعة الرقائق الإلكترونية؟ هل يمكن أن تصبح الرقائق الدقيقة أصغر حجمًا وأكثر قوة؟ هناك شيء واحد واضح: الاقتصاد العالمي يعتمد على هذه الرقائق الدقيقة. ويتم استثمار مئات المليارات من الدولارات في بناء مصانع الرقائق الإلكترونية.

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