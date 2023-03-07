نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
كيف يبدو مستقبل صناعة الرقائق الإلكترونية؟ هل يمكن أن تصبح الرقائق الدقيقة أصغر حجمًا وأكثر قوة؟ هناك شيء واحد واضح: الاقتصاد العالمي يعتمد على هذه الرقائق الدقيقة. ويتم استثمار مئات المليارات من الدولارات في بناء مصانع الرقائق الإلكترونية.
بإجماع كل أعضاء الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) أصبح شي جينبينغ رئيسا لأطول فترة في تاريخ الصين الحديث بعد ماو تسي تونغ. وتواجه بكين تحديات داخلية وخارجية سيتحتم على شي مواجهتها.
نقاط خلافية عديدة شكلت خصومة بين واشنطن وبكين وصلت ذروتها باتهام الرئيس الصيني لواشنطن بقيادة "حملة لتطويق وقمع الصين"، وبين شد وجذب يرى خبراء أن بكين لن تسمح بتطور نقاط الخلاف كما أن واشنطن لا تريد حربا باردة جديدة.
اتهم الرئيس الصيني شي جينبينغ الولايات المتحدة والغرب بتنفيذ سياسة "احتواء وتطويق وقمع شامل" ضد بلاده، الأمر الذي "جلب تحديات خطيرة غير مسبوقة للتنمية في الصين"، بحسب وسائل إعلام رسمية.
بعد سنوات من الصراع على النفوذ في المنطقة كان للتقارب السعودي الإيراني وقع الصاعقة كما أنه شكل صدمة لكثيرين. بيد أنّ مراقبين يرون أن التقارب الذي جاء برعاية صينية، ينفع الطرفين بعد إعادة حسابات الربح والخسارة.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول