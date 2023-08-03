مستقبل العراق والرهان على تغيرات المناخ!

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يعاني سكان جنوب العراق بالخصوص من تداعيات تغيرات المناخ وسوء إدارة المياه ونقص المياه المتدفقة من تركيا وإيران. والأراضي الزراعية انخفضت لنصف المساحة التي كانت مزروعة في عام 2020.
الضيف: أحمد الدروبي مدير الحملات الدولية لشبكة العمل المناخي
يعاني سكان جنوب العراق بالخصوص من تداعيات تغيرات المناخ وسوء إدارة المياه ونقص المياه المتدفقة من تركيا وإيران. والأراضي الزراعية انخفضت لنصف المساحة التي كانت مزروعة في عام 2020.
يجبر تغير المناخ آلاف العراقيين على الهجرة إلى المدن الكبرى بحثا عن مستقبل أفضل، حاملين معهم أفكارهم وعاداتهم وموروثهم الثقافي ما قد يتسبب بصدامات ثقافية وأحيانا أعمال عنف في العاصمة بغداد والمدن الكبرى، فكيف ذلك؟
يشهد نصف الكرة الأرضية الشمالي موجات حر طويلة ودرجات حرارة غير مسبوقة، وما يرافق ذلك من حرائق وكوارث طبيعية. ما سبب ذلك، هل تغير المناخ فقط أم هناك أسباب أخرى؟ وكيف يمكن مواجهة هذا الحر والتأقلم مع هذه التغيرات؟
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