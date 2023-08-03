 مستقبل العراق والرهان على تغيرات المناخ! | العراق اليوم | DW | 03.08.2023

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العراق اليوم

مستقبل العراق والرهان على تغيرات المناخ!

يعاني سكان جنوب العراق بالخصوص من تداعيات تغيرات المناخ وسوء إدارة المياه ونقص المياه المتدفقة من تركيا وإيران. والأراضي الزراعية انخفضت لنصف المساحة التي كانت مزروعة في عام 2020.

مستقبل العراق والرهان على تغيرات المناخ!

الضيف: أحمد الدروبي مدير الحملات الدولية لشبكة العمل المناخي
 

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مستقبل العراق والرهان على تغيرات المناخ!

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