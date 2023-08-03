مستقبل العراق والرهان على تغيرات المناخ!

موجات حر شديد وكوارث طبيعية.. نتائج لتغير المناخ فقط؟

يشهد نصف الكرة الأرضية الشمالي موجات حر طويلة ودرجات حرارة غير مسبوقة، وما يرافق ذلك من حرائق وكوارث طبيعية. ما سبب ذلك، هل تغير المناخ فقط أم هناك أسباب أخرى؟ وكيف يمكن مواجهة هذا الحر والتأقلم مع هذه التغيرات؟