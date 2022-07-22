مستقبل السيارت الكهربائية الصينية

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في عام 2022 أطلقت الصين استراتيجية ذكية للسيطرة على سوق السيارات الكهربائية. فهل تشكل الصين اليوم خطراً على السوق الأوروبية للتنقل الكهربائي؟
تزداد المخاوف من هجرة صناعات ألمانية هامة وحيوية إلى الخارج وخاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا هذه الهجرة في هذا الوقت بالتحديد؟، وما التبعات الخطيرة لذلك على ألمانيا وموقعها الصناعي في أوروبا والعالم؟
أعلن وزير الاقتصاد الألماني اعتزامه توسيع نطاق العلاقات التجارية مع دول أخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا وتقليص الاعتماد على الصين، داعياً إلى سرعة إجراء محادثات حول إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والهند.
رحب الرئيس الصيني بالمستشار الألماني أولاف شولتس في أول لقاء له بمسؤول غربي منذ أن ضمن فترة ولاية ثالثة. الزيارة أثارت جدلاً داخل ألمانيا حتى داخل الائتلاف الحاكم، لكن شولتس أكد أنه سيناقش عدة موضوعات هامة ومتنوعة.
بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟
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