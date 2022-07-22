 مستقبل السيارت الكهربائية الصينية | عالم السرعة | DW | 02.12.2022

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عالم السرعة

مستقبل السيارت الكهربائية الصينية

في عام 2022 أطلقت الصين استراتيجية ذكية للسيطرة على سوق السيارات الكهربائية. فهل تشكل الصين اليوم خطراً على السوق الأوروبية للتنقل الكهربائي؟

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(200617) -- BEIJING, June 17, 2020 () -- Chinese President Xi Jinping chairs the Extraordinary China-Africa Summit on Solidarity against COVID-19 and delivers a keynote speech at the summit in Beijing, capital of China, June 17, 2020. The summit, held via video link, was jointly proposed by China, South Africa, the rotating chair of the African Union (AU), and Senegal, the co-chair of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). (/Huang Jingwen)

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