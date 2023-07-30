مستقبل الحمص

جماعات الضغط - تهديد للجهود الدولية في مكافحة التغير المناخي؟

تواجه جماعات الضغط اتهامات بعرقلة الجهود الدولية خلال قمة المناخ في غلاسكو للتوصل إلى اتفاق يوضع حدا لاستخدام الوقود، لما تتمتع به هذا الجماعات من نفوذ واسع وممارسة ضغوط كبيرة على الحكومات ورصد مبالغ ضخمة من أجل ذلك!