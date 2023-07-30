مستقبل الحمص

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حبوب غنية بالبروتينات وزراعتها لا تحتاج سوى القليل من الماء. ومثل جميع البقوليات، فإن الحمص يساهم في تسميد نفسه وبالتالي في زيادة خصوبة التربة.
على وقع تعرض بلدان الشرق الأوسط للجفاف وضعف منسوب الأنهار وقلة الأمطار، تزايدت أهمية المياه الجوفية وتوسع الاعتماد عليها. لكن مع تفاقم ظاهرة تغير المناخ، هل يشكل ذلك خطرا على هذه الثروة؟
تواجه جماعات الضغط اتهامات بعرقلة الجهود الدولية خلال قمة المناخ في غلاسكو للتوصل إلى اتفاق يوضع حدا لاستخدام الوقود، لما تتمتع به هذا الجماعات من نفوذ واسع وممارسة ضغوط كبيرة على الحكومات ورصد مبالغ ضخمة من أجل ذلك!
هل تسهم القرارات الفردية في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري؟ أم أن الدعوات الرامية لتغيير نمط حياة الأفراد ليست سوى وسيلة لتشتيت الانتباه عن الحلول الحقيقية لمكافحة الاحتباس الحراري؟ وما دور الشركات الكبرى في ذلك؟
لا يمكن إنكار الفوائد الغذائية الهامة للبقوليات بأنواعها المختلفة، ولكن هذه الحقائق المدهشة حول تلك الفصيلة من النباتات ستجعلك تعيد التفكير مرة أخرى في إدماج المزيد منها في حميتك الغذائية.
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