 مستقبل الحمص | المستقبل الآن | DW | 20.08.2023

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المستقبل الآن

مستقبل الحمص

حبوب غنية بالبروتينات وزراعتها لا تحتاج سوى القليل من الماء. ومثل جميع البقوليات، فإن الحمص يساهم في تسميد نفسه وبالتالي في زيادة خصوبة التربة.

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