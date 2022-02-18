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نظرًا لعدم وجود مساحة كافية لحركة المرور في المدن الكبرى، فإنه يتنقل بالتلفريك إلى العمل. تنقل مريح بعيدا عن الازدحام المروري ... فهل سيكون مستقبل التنقل الحضري في الهواء؟
ضربت عاصفة من الثلوج ألمانيا خلال الساعات القليلة الماضية صحبتها رياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة، ما أدى لتعطل شبه كامل في حركة القطارات بعدة مدن وولايات في أماكن مختلفة من البلاد.
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