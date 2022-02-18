 مستقبل التنقل الحضري | عالم السرعة | DW | 25.02.2022

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عالم السرعة

مستقبل التنقل الحضري

نظرًا لعدم وجود مساحة كافية لحركة المرور في المدن الكبرى، فإنه يتنقل بالتلفريك إلى العمل. تنقل مريح بعيدا عن الازدحام المروري ... فهل سيكون مستقبل التنقل الحضري في الهواء؟

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