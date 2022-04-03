مستقبل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في تقرير خاص سنتعرف على كيفية عمل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية؟ وهل سيغطي فعلاً المناطق النائية في العالم؟
وما هي سرعته، وكذلك أضراره؟
في عملية مثيرة كشفت شركة فضائية أنها رصدت قمرا اصطناعيا للصين وهو يمسك بقمر بآخر خرج عن الخدمة ويخرجه عن المدار، إذ ألقى به فيما يُطلق عليه "مدار مقبرة" الأقمار الاصطناعية، فكيف يتم ذلك؟ وما تداعياته؟ وهل يشكل خطرا؟
تعهد الرئيس الأمريكي لنظيره الأوكراني بزيادة الدعم على المستويين الأمني والاقتصادي، فيما وعد أعضاء في الكونغرس زيلينسكي بصرف مساعدات لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار. ووصول آلاف المتطوعين الأمريكيين إلى أوكرانيا.
دمرت عاصفة شمسية مؤخرا ما لا يقل عن أربعين قمرا اصطناعيا لشركة "سبيس إكس". وتعد هذه أكبر خسارة جماعية لأقمار اصطناعية بسبب عاصفة شمسية، بعدما أخفقت جهود الشركة في إنقاذ الأقمار.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول