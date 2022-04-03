مستقبل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية

كيف تتخلص الصين من الأقمار الاصطناعية التالفة؟

في عملية مثيرة كشفت شركة فضائية أنها رصدت قمرا اصطناعيا للصين وهو يمسك بقمر بآخر خرج عن الخدمة ويخرجه عن المدار، إذ ألقى به فيما يُطلق عليه "مدار مقبرة" الأقمار الاصطناعية، فكيف يتم ذلك؟ وما تداعياته؟ وهل يشكل خطرا؟