 مستقبل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية | المستقبل الآن | DW | 03.04.2022

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المستقبل الآن

مستقبل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية

في تقرير خاص سنتعرف على كيفية عمل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية؟ وهل سيغطي فعلاً المناطق النائية في العالم؟ وما هي سرعته، وكذلك أضراره؟

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المستقبل الآن - مستقبل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية 03.04.2022

Überall wird der Insektenrückgang beklagt. Dabei wird oft vergessen, das Nutzvieh und seine Hinterlassenschaften wie Mist und Gülle die Nahrungsgrundlage sehr vieler Insekten sind. Wo kein Vieh mehr gehalten und organischer Dünger nicht mehr ausgebracht wird, gehen Insektenbestände zurück.

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In this photo taken from video footage released by the Roscosmos Space Agency, newly arrived to the ISS, wearing yellow suits, Russian cosmonauts Оleg Аrtemiev, center, Denis Мatveev, right, and Sergei Korsakov pose among other participants of expedition to the International Space Station, ISS, after docking the Soyuz MS-21 spaceship to the station, Friday, March 18, 2022. (Roscosmos Space Agency via AP)

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