 مستشفيات ألمانية تعالج جنودا أوكرانيين أصيبوا في الحرب | DW الأخبار | DW | 06.07.2022

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DW الأخبار

مستشفيات ألمانية تعالج جنودا أوكرانيين أصيبوا في الحرب

يصاب حوالي خمسمئة جندي أوكراني كل يوم في الحرب ضد الجيش الروسي. ويتم إرسال بعضهم إلى مستشفيات في بلدان أخرى لتلقي العلاج. كاميرا دي دبليو زارت جنديا اوكرانيا يعالج في مدينة آخن الألمانية.

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