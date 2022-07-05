مستشفيات ألمانية تعالج جنودا أوكرانيين أصيبوا في الحرب

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يصاب حوالي خمسمئة جندي أوكراني كل يوم في الحرب ضد الجيش الروسي. ويتم إرسال بعضهم إلى مستشفيات في بلدان أخرى لتلقي العلاج. كاميرا دي دبليو زارت جنديا اوكرانيا يعالج في مدينة آخن الألمانية.
خرج قطار عن مساره بالقرب من منطقة غارميش-بارتنكيرشن في إقليم بافاريا العليا. وسقطت عدة عربات على جانب طريق القطار وقتل اربعة أشخاص وأصيب العشرات. ويعمل رجال الإنقاذ على قدم وساق لإخراج الناس من القطار.
يتوقع خبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في ألمانيا بمعدل عشرة بالمئة، خلال العام الجاري، فيما تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل التغير المناخي.
تلتزم ألمانيا بالحفاظ على النصب التذكارية السوفيتية واحترامها، والتي تم بناؤها بشكل أساسي في شرق البلاد. لكن منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت هذه المعالم التذكارية، وبشكل متزايد، موضع جدل ونقاش.
اٌعتبر ستون شخصا في عداد المفقودين ويرجح مقتلهم بعد قصف استهدف السبت مدرسة لجأوا إليها في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا، فيما وصلت رئيسة البرلمان الألماني لكييف للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.
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