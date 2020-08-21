 مستشفى روسي: لا دليل على تسمم زعيم المعارضة نافالني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.08.2020

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مستشفى روسي: لا دليل على تسمم زعيم المعارضة نافالني

بحسب نائب مدير مستشفى أومسك فإن الكيسي نافالني لم يتم العثور في جسمه أو أجهزته أو سوائله الحيوية على أي آثار للسم لكن حالته تبقى غير مستقرة حتى اللحظة. وكان الأطباء المعالجون قد رفضوا السماح بنقل نافالني خوفاً على حياته.

مستشفى أومسك الذي يعالج فيه زعيم المعارضة الروسية الكيسي نافالني

مستشفى أومسك الذي يعالج فيه زعيم المعارضة الروسية الكيسي نافالني

قال المستشفى الذي يعالج فيه زعيم المعارضة الروسية، الكيسي نافالني، في سيبيريا بسبب إصابته بغيبوبة اليوم الجمعة (21 أغسطس/آب 2020) أنه لم يجد أي دليل على أنه تم تسميمه، فيما  يقول مؤيدو نافالني بأنه تعرض للسم. 

مختارات

يعد أليكسي نافالني أشهر معارض سياسي في روسيا وأمضى عدة فترات في السجن في السنوات الماضية. والآن أعلنت متحدثة باسمه عن اشتباهها في أنه "تعرض للتسمم بشيء وضع في كوب من الشاي" تناوله على متن طائرة.

فيما يبذل أطباء روس جهودا حثيثة لإنقاذ حياة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، تحدثت منظمة غير حكومية ألمانية عن إمكانية نقله إلى ألمانيا. المقربون منه يقولون إنه تعرض لتسميم ويحملون الكرملين المسؤولية.

وقال نائب مدير مستشفى أومسك، أناتولي كالينيشينكو لوكالة "تاس" الروسية " للأنباء "لم يتم العثور على أي سم أو آثار لسم في الدم أو البول أو في أجهزته. افترض أن تشخيص التسميم مازلنا نفكر فيه. لكن لا نعتقد أن المريض تم تسميمه"، مضيفا أن حالته ما زالت "غير مستقرة".

وكان الأطباء في مستشفى في سيبيريا قد رفضوا السماح بنقل السياسي المعارض الروسي، اليكسي نافالني، الذي أصيب بغيبوبة، بعد ما يشتبه بإصابته بتسمم، للخارج للعلاج، طبقا لما ذكرته متحدثة باسم نافالني.

وأضاف الأطباء أن حالة نافالني لن تسمح بذلك، حسب المتحدثة، كيرا يارميش في تغريدة لها على موقع التواصل الأجتماعي (تويتر). وأضافت يارميش "حياة نافالني تعتمد الآن على حقيقة أن كبير الأطباء في وحدة العناية المركزة يرفض تحمل المسؤولية".

ويقول أنصار نافالني إنهم يعتقدون أن السلطات تماطل لحين اختفاء أي أثر للمادة التي سممته.

وكان السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي دخل في غيبوبة بمستشفى في سيبيريا بعد لاشتباه في تعرضه للتسمم، يعتزم السفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج. 

 وقال المنتج السينمائي جاكا بيزيليج لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) إن طائرة خاصة من المفترض أن تنقل الرجل البالغ من العمر 44 عامًا من أومسك إلى برلين أقلعت من ألمانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة وعلى متنها فريق من الأطباء، وتابع إنه تم في وقت سابق إصدار جميع التصاريح اللازمة لنقل نافالني من روسيا.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ، أ ف ب)

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المعارض الروسي ألكسي نافالني يدخل المستشفى متسمماً

 

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بحسب كبير الأطباء في المستشفى الذي يعالج فيه نافالني فإنه لايمكن نقله بسبب حالته الصحية "غير المستقرة"، وهو ما اعترضت عليه المتحدثة باسم نافالني معتبرة أن هذا القرار "يهدد حياته"، معتبرة ذلك "محاولة لاغتياله"

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فيما يبذل أطباء روس جهودا حثيثة لإنقاذ حياة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، تحدثت منظمة غير حكومية ألمانية عن إمكانية نقله إلى ألمانيا. المقربون منه يقولون إنه تعرض لتسميم ويحملون الكرملين المسؤولية.

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