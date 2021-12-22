مستشفى بلجيكي يعمل ما فو وسعه لتجب انهياره بسب كورونا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مستشفى في بلجيكا يواصل استعداته لوصول متحور أوميركون. الطاق الصحي مستعد لكن هناك مخاوف من تزايد عدد الحالات بشدة. طاقم المستشفى أعد للمرضى مفاجآت صغيرة بناسبة أعياد الميلاد.
لاتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات أعياد الميلاد حول العالم. ورغم حصول الملايين على اللقاحات لكن الخوف يتصاعد من انتشار المتحور "اوميكرون" خاصة خلال التجمعات الكبيرة.
يتميز الاحتفال بعيد الميلاد بطابع خاص في بيت لحم، مهد السيد المسيح، والتي حافظت على الأجواء الاحتفالية في ظل جائحة كورونا، التي كان هناك أمل في نهايتها. لكن متحور أوميكرون بدد هذا الأمل. فكيف هي أجواء الاحتفال هذا العام؟
بعد أن دقّ وزير الصحة الألماني الجديد كارل لاوترباخ ناقوس الخطر متحدثا عن وجود نقص في إمدادات لقاح كورونا للأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، أعلنت برلين عزمها شراء أكثر من تسعين مليون جرعة لمواجهة متحور أوميكرون.
في خطاب ألقاه بنبرة أكثر جدية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى إبداء الثقة وتحمل المسؤولية في خضم جائحة كورونا، وحذر من الكراهية والعنف.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول