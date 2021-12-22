 مستشفى بلجيكي يعمل ما فو وسعه لتجب انهياره بسب كورونا | DW الأخبار | DW | 24.12.2021

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مستشفى بلجيكي يعمل ما فو وسعه لتجب انهياره بسب كورونا

مستشفى في بلجيكا يواصل استعداته لوصول متحور أوميركون. الطاق الصحي مستعد لكن هناك مخاوف من تزايد عدد الحالات بشدة. طاقم المستشفى أعد للمرضى مفاجآت صغيرة بناسبة أعياد الميلاد.

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