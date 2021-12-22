مستشفى بلجيكي يعمل ما فو وسعه لتجب انهياره بسب كورونا

بيت لحم - فرح واحتفال بأعياد الميلاد رغم الصعاب وجائحة كورونا

يتميز الاحتفال بعيد الميلاد بطابع خاص في بيت لحم، مهد السيد المسيح، والتي حافظت على الأجواء الاحتفالية في ظل جائحة كورونا، التي كان هناك أمل في نهايتها. لكن متحور أوميكرون بدد هذا الأمل. فكيف هي أجواء الاحتفال هذا العام؟