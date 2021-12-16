مستشفى إسرائيلي ينفذ تجربة سريرية للجرعة الرابعة من لقاح فايزر

حصاد 2021.. أكثر عشر أخبار زائفة تداولا في مواقع التواصل!

معلومات كاذبة ومضللة حول كورونا، ومزاعم مغرضة عن فيضانات ألمانيا وأخبار زائفة عن وقوع هجمات لم تقع، لقد تسببت الأخبار الزائفة بمخاوف لدى كثير من الناس في عام 2021. DW تستعرض أكثر هذه الأخبار فجاجة وما الذي يقف خلفها.