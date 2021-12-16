 مستشفى إسرائيلي ينفذ تجربة سريرية للجرعة الرابعة من لقاح فايزر | DW الأخبار | DW | 27.12.2021

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DW الأخبار

مستشفى إسرائيلي ينفذ تجربة سريرية للجرعة الرابعة من لقاح فايزر

أطلق مستشفى في إسرائيل تجربة سريرية لمعرفة تأثير تلقي جرعة رابعة من لقاح فايز بيونتيك المضاد لفيروس كورونا.

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