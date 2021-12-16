مستشفى إسرائيلي ينفذ تجربة سريرية للجرعة الرابعة من لقاح فايزر

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أطلق مستشفى في إسرائيل تجربة سريرية لمعرفة تأثير تلقي جرعة رابعة من لقاح فايز بيونتيك المضاد لفيروس كورونا.
بدأت حكومات بلدان العالم باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة انتشار سلاسة أوميكرون من فيروس كورونا من ضمنها تشديد قيود التباعد الاجتماعي، فيما ستبدأ إسرائيل بتقديم جرعة تطعيم رابعة للسكان الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.
معلومات كاذبة ومضللة حول كورونا، ومزاعم مغرضة عن فيضانات ألمانيا وأخبار زائفة عن وقوع هجمات لم تقع، لقد تسببت الأخبار الزائفة بمخاوف لدى كثير من الناس في عام 2021. DW تستعرض أكثر هذه الأخبار فجاجة وما الذي يقف خلفها.
لاتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات أعياد الميلاد حول العالم. ورغم حصول الملايين على اللقاحات لكن الخوف يتصاعد من انتشار المتحور "اوميكرون" خاصة خلال التجمعات الكبيرة.
دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في خطاب عيد الميلاد المشككين في اللقاح بضرورة إعادة التفكير في موقفهم. فيما لا زالت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني لعدد الإصابات الجديدة مدعاة لقلق شديد، رغم انخفاضها نسبيا.
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