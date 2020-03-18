 مستشفى ألماني يقدم تطبيقا للمساعدة في اختبار الإصابة بكورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 18.03.2020

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صحة

مستشفى ألماني يقدم تطبيقا للمساعدة في اختبار الإصابة بكورونا

هل تشك في أنك مصاب بفيروس كورونا ولا تريد المغامرة بالذهاب إلى المستشفى والانتظار لساعات لتعرف الحقيقة؟ مستشفى شاريته في برلين يقدم لك تطبيقا يساعد في تقدير مدى ضرورة الذهاب إلى الطبيب أو إجراء اختبار للكشف عن الفيروس.

صورة رمزية

صورة رمزية

أعلن مستشفى شاريته الجامعي في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء (18 مارس/آذار) عن تقديم تطبيق على الإنترنت يساعد مستخدميه في تحديد أهمية إجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المستشفى أن التطبيق "كوف آب" (CovApp) يطلب من مستخدميه الإجابة على مجموعة من الأسئلة وبعد ذلك يزودهم بتوصيات تتعلق بما يتعين عليهم فعله بناء على هذه الإجابات.

(رابط إلى موقع المستشفى ومعلومات أكثر عن التطبيق باللغتين الألمانية والإنجليزية)

 

 

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ونوه المستشفى إلى أن التطبيق لا يقدم تشخيصا للحالة، لكنه يمكن أن يساعد في تقدير مدى أهمية الذهاب إلى الطبيب أو إجراء اختبار للكشف عن الفيروس.

وتتضمن الأسئلة، على سبيل المثال، استفسارا عن الأعراض الراهنة للمستخدمين وأسفارهم والأشخاص المحتمل أن يكون قد اتصل بهم، وبعد الإجابة على الأسئلة، يتلقى المستخدمون المعلومات ذات الصلة بالجانب الطبي بشأن القيام باستشارة محتملة لدى الطبيب. كما يقدم التطبيق أيضا معلومات عن كيفية تقليل مخاطر العدوى.

وأوضح المستشفى أنه يهدف بهذه المبادرة إلى تحسين سير العمل في مركزه للفحوص والذي يواجه استنفادا قويا لطاقته في ظل الأزمة. وذكر المستشفى أن التطبيق تم تطويره بالتعاون مع منظمة "داتا فور لايف" الخيرية، وتم تمويله عن طريق مؤسسة "هاسو بلاتنر".

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)

 

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