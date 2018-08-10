مستشار للبيت الأبيض: الإدارة تراقب وضع تركيا "عن كثب"

قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم الاثنين (13 أغسطس/ آب 2018) إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراقب الوضع المالي في تركيا "عن كثب" وذلك بعد التراجع الحاد للعملة التركية مقابل الدولار في الأيام الأخيرة.

وأبلغ هاسيت، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، تلفزيون ام.اس.ان.بي.سي "نراقب الوضع عن كثب. وزير الخزانة (ستيفن) منوتشين يراقبه عن كثب."

وأضاف أن قرار ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب التركي ليس سوى "جزء ضئيل ضئيل" من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا مما يعني أن تراجع العملة 40 بالمئة هو مؤشر على أن العديد من العوامل الأساسية للاقتصاد لا تعمل على النحو الصحيح حسبما قال.

هـ.د/ ع.خ (رويترز)