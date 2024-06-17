مستشار بايدن يزور إسرائيل لتجنب التصعيد مع حزب الله

مستشار الرئيس بايدن يتوجه إلى إسرائيل لإجراء مشاورات حول تجنب التصعيد مع حزب الله اللبنلني، غداة تحذيرات من الجيش الإسرائيلي من "تصعيد خطير" في حال واصل حب الله هجومه على إسرائيل.

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشارا كبيرا لبايدن سيتوجه إلى إسرائيل اليوم الاثنين (17 يونيو/ حزيران 2024)، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك لتجنب المزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن آموس هوكستين سيعمل على تعزيز الجهود لتجنب زيادة التصعيد على طول "الخط الأزرق" بين إسرائيل ولبنان.

ويبدأ هوكستين زيارته هذه بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق نار مكثف عبر الحدود من قبل جماعة حزب الله اللبنانية على إسرائيل، وهو ما "قد يؤدي إلى تصعيد خطير" حسب الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هاغاري في بيان عبر الفيديو باللغة الإنجليزية الأحد، "تزايد اعتداء حزب الله يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا، والذي يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها". وأضاف أن بلاده "ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مدنييها حتى استعادة الأمن على طول حدودنا مع لبنان". فيما تقول جماعة حزب الله إنها "لن توقف إطلاق النار ما لم يتوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة".

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يذكر أن جماعة حزب الله المدعومة من إيران أطلقت الأسبوع الماضي، أكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأشهر الثمانية التي تبادلت فيها الجماعة إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع الحرب في غزة.

وبعد تبادل كثيف نسبيا لإطلاق النار على مدى الأسبوع المنقضي، تراجع إطلاق النار من قبل حزب الله اللبناني الأحد لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه نفذ عدة ضربات جوية ضد أهداف للجماعة في جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبناني الأحد وفاة سيدة لبنانية متأثرة بجروح أصيبت بها في غارة إسرائيلية منذ أيام على بلدة في جنوب لبنان.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)