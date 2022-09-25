نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مستشار ألمانيا يجري جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر يبحث فيها عدة ملفات من بينها التعاون في مجال الطاقة.
اختتم المستشار الألماني جولته الخليجية في العاصمة القطرية الدوحة بلقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر دون الإعلان عن أي اتفاقات مع الدوحة، فيما أعلن عن اتفاقيات استراتيجية في مجال الطاقة مع الإمارات.
بدأ المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة إلى السعودية في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الاوروبية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.
في محطته الخليجية الثانية أجرى المستشار الألماني، أولاف شولتس، مباحثات في الإمارات بشأن إمدادات الطاقة وإيجاد بديل للغاز الروسي، حيث أشار إلى إحراز تقدم في التعاون مع الإمارات في هذا المجال. وسيختم جولته هذه في قطر.
ناقش المستشار أولاف شولتس خلال زيارة للسعودية التحديات الاقتصادية والسياسية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا. وقبيل توجهه للإمارات، المحطة الثانية في جولته الخليجية قال شولتس إنه يسعى لتعميق شراكة الطاقة مع السعودية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول