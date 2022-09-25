مستشار ألمانيا يجري جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر

شولتس يتحدث عن تقدم في محادثات شراء الغاز المسال والديزل من الإمارات

في محطته الخليجية الثانية أجرى المستشار الألماني، أولاف شولتس، مباحثات في الإمارات بشأن إمدادات الطاقة وإيجاد بديل للغاز الروسي، حيث أشار إلى إحراز تقدم في التعاون مع الإمارات في هذا المجال. وسيختم جولته هذه في قطر.