 مستشار ألمانيا يجري جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر | DW الأخبار | DW | 25.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مستشار ألمانيا يجري جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر

مستشار ألمانيا يجري جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر يبحث فيها عدة ملفات من بينها التعاون في مجال الطاقة.

المزيد من المركز الإعلامي

In this photo released by Saudi Press Agency, SPA, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, right, shakes hands with Chancellor Olaf Scholz, after his arrival in Jeddah, Saudi Arabia, Saturday, Sept 24, 2022. (Saudi Press Agency via AP)

شولتس يلتقي بن سلمان في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر 25.09.2022

قرار روسيا بقطع إمدادات الغاز دفع دول عديدة إلى البحث عن مصادر بديلة

قرار روسيا بقطع إمدادات الغاز دفع دول عديدة إلى البحث عن مصادر بديلة 25.09.2022

أمير قطر يؤكد أن أبواب المونديال مفتوحة لكافة المشجعين دون تمييز

أمير قطر يؤكد أن أبواب المونديال مفتوحة لكافة المشجعين "دون تمييز" 21.09.2022

الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل 6 أشهر أدى إلى حدوث تحوّل كبير في السياسة الألمانية.

الحرب في أوكرانيا.. لحظة فاصلة في ألمانيا 24.08.2022

المزيد DW الأخبار

شارع الفراهيدي الثقافي هو متنفس الأدباء والمثقفين والمهتمين بالكتاب والأدب والفكر والثقافة في محافظة البصرة جنوب العراق.

إعادة افتتاح شارع الفراهيدي الثقافي في البصرة 25.09.2022

Krankenwagen warten an der syrisch-libanesischen Grenze bei Arida im Nordlibanon auf die Ankunft der libanesischen und palästinensischen Leichen, die ertrunken sind, als ein Boot mit illegalen Einwanderern vor der syrischen Küste sank. Mehr als 80 libanesische, syrische und palästinensische Leichen wurden von den syrischen Behörden geborgen. +++ dpa-Bildfunk +++

ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني الغارق إلى 97 وفاة 25.09.2022

Police officers stand near police buses with detained demonstrators during a protest against a partial mobilization near Red Square with the Spasskaya Tower and St. Basil's Cathedral in the background in Moscow, Russia, Saturday, Sept. 24, 2022. (AP Photo)

زيلينسكي يدعو المجندين الروس للاستسلام ويعدهم بحسن المعاملة 25.09.2022

إيطاليا تنتخب برلمانا جديدا وسط توقعات بفوز يمين الوسط بزعامة جورجيا ميلوني زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليمني المتطرف

إيطاليا تنتخب ويمين الوسط يتصدر الاستطلاعات 25.09.2022

اقرأ أيضا

In this photo released by Qatar News Agency, German Chancellor Olaf Scholz, left, is received by the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, in Doha, Qatar, Sunday, Sept. 25, 2022. (Qatar News Agency via AP)

باتفاقيات على تزويد ألمانيا بالغاز.. شولتس ينهي جولته من قطر 25.09.2022

اختتم المستشار الألماني جولته الخليجية في العاصمة القطرية الدوحة بلقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر دون الإعلان عن أي اتفاقات مع الدوحة، فيما أعلن عن اتفاقيات استراتيجية في مجال الطاقة مع الإمارات.

Bundeskanzler Olaf Scholz (l, SPD) wird vom Kronprinzen des Königreichs Saudi-Arabien Mohammed bin Salman im Al-Salam-Palast empfangen. Neben Saudi-Arabien besucht der Kanzler die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar.

شولتس يلتقي بن سلمان في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر 24.09.2022

بدأ المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة إلى السعودية في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الاوروبية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

24.09.2022, Saudi-Arabien, Dschidda: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird auf dem Flughafen von Abu Dhabi von der Ministerin für Klimawandel und Umwelt der Vereinigten Arabischen Emiraten, Mariam bint Mohammed Saeed Hareb Almheiri, empfangen. Nach Saudi-Arabien besucht der Kanzler die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس يتحدث عن تقدم في محادثات شراء الغاز المسال والديزل من الإمارات 25.09.2022

في محطته الخليجية الثانية أجرى المستشار الألماني، أولاف شولتس، مباحثات في الإمارات بشأن إمدادات الطاقة وإيجاد بديل للغاز الروسي، حيث أشار إلى إحراز تقدم في التعاون مع الإمارات في هذا المجال. وسيختم جولته هذه في قطر.

In this photo released by Saudi Press Agency, SPA, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, right, shakes hands with Chancellor Olaf Scholz, after his arrival in Jeddah, Saudi Arabia, Saturday, Sept 24, 2022. (Saudi Press Agency via AP)

شولتس عقب لقائه بن سلمان: نسعى لتعميق شراكة الطاقة 24.09.2022

ناقش المستشار أولاف شولتس خلال زيارة للسعودية التحديات الاقتصادية والسياسية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا. وقبيل توجهه للإمارات، المحطة الثانية في جولته الخليجية قال شولتس إنه يسعى لتعميق شراكة الطاقة مع السعودية.