 مستشار ألمانيا الجديد شولتس يهدد بعواقب إذا غزت روسيا أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.12.2021

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مستشار ألمانيا الجديد شولتس يهدد بعواقب إذا غزت روسيا أوكرانيا

في أول مقابلة تلفزيونية له بعد تسلمه منصبه مستشاراً لألمانيا، أكد أولاف شولتس على حرمة الحدود واحترامها، في تعليقه على مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا. فيما أكد بوتين مجدداً تحذيراته من انضمام أوكرانيا لحلف الناتو.

صورة من الأرشيف لجنود روس خلال أزمة جزيرة القرم مع أوكرانيا (مارس/ آذار 2014)

صورة من الأرشيف لجنود روس في شبه جزيرة القرم

هدّد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس الأربعاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2021) بـ"عواقب" محتملة على أنبوب غاز "نورد ستريم 2"، الذي يربط روسيا بألمانيا، في حال غزت القوات الروسية أوكرانيا.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان مستعدًا لاستخدام أنبوب الغاز كورقة ضغط على موسكو في حال غزت القوات الروسية أوكرانيا، قال شولتس في أول مقابلة تلفزيونية له بعد تسلمه مهامه: "موقفنا واضح جدًا، نريد أن تكون حرمة الحدود محترمة من قبل الجميع، وأن يفهم كل طرف أن في حال لم يحصل ذلك فستكون هناك عواقب".

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بوتين: روسيا يحق لها الدفاع عن أمنها

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وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن لدى بلاده أدلة على نية موسكو القيام بعمل عدواني في أوكرانيا، وحذر من أنها ستدفع ثمن ذلك غالياً. في المقابل دعت أوكرانيا إلى "مفاوضات مباشرة" مع روسيا.

من جهته، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن روسيا لديها الحق في الدفاع عن أمنها، في أول تصريح له بعد لقاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن تمحور حول التوتر بين موسكو وأوكرانيا المدعومة من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن "روسيا تنتهج سياسة خارجية سلمية، لكن لديها الحق في الدفاع عن أمنها"، معتبرًا أن ترك حلف الأطلسي يقترب من حدودها دون رد سيكون "تقاعسًا إجراميًا". إلا أنه رأى أن محادثاته مع بايدن كانت "بناءة"، وأكد أن الحوار مع بايدن سيتواصل.

ولم يقل الرئيس الروسي ما إذا كانت القوات الروسية المحتشدة عند الحدود مع أوكرانيا بصدد العبور إلى أراضي الدولة المجاورة. وشدد بوتين على "قلق" روسيا إزاء "احتمال قبول عضوية أوكرانيا في الناتو. وكان بوتين طالب أمس الرئيس الأمريكي والغرب بتقديم تعهدات تضمن عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

فرنسا تحذر روسيا 

من جانبها، حذرت فرنسا روسيا الأربعاء من "عواقب استراتيجية وضخمة" في حال تعرضت لأوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "رسائل حازمة نُقلت إلى روسيا بشأن العواقب الاستراتيجية والضخمة (التي ستنتج عن) تعرض جديد لوحدة أراضي أوكرانيا". وأضافت: "نتابع باهتمام كبير الوضع حول أوكرانيا. لقد عبّر رئيسا الدولة والحكومة عن تصميمهما على أن تكون سيادة (أوكرانيا) محترمة".

ص.ش/ ي.أ (أ ف ب)

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