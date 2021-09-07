 مستشارة لميركل تهين أطباء أطفال طالبوا بإلغاء الكمامة في المدارس | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 05.10.2021

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صحة

مستشارة لميركل تهين أطباء أطفال طالبوا بإلغاء الكمامة في المدارس

تشهد ألمانيا جدلاً حول تخفيف قيود إرتداء الكمامة في المدارس. وفي حين يطالب بعض أطباء الأطفال بتخفيف شروط لبس الكمامة لطلبة المدارس، رفضت عالمة فيروسات ألمانية، هذه المطالب ووصفتها بـأنها "غبية" وسابقة لأوانها.

عالمة الفيروسات الألمانية، ميلاني برينكمان (22/3/2020)

عالمة الفيروسات الألمانية، ميلاني برينكمان.

يحتدم الجدل حول تخفيف قيود إرتداء الكمامة في المدارس بألمانيا. ففي حين يطالب بعض من أطباء الأطفال  بتخفيف قيود ارتداء الكمامة، خاصة للأطفال الصغار.ترى عالمة الفيروسات ميلاني برينكمان، أن القرار سابق لأوانه.، ووصفت هذه المطالب بأنها "غبية"، ما جر عليها انتقادات واسعة. 

ووفقا لموقع صحيفة بيلد الألمانية، فإن برينكمان والتي كانت تقدم مشورات لميركل ولمكتب المستشارية بخصوص فيروس كورونا قالت  في لقاء مع صحيفة "راينشه بوست: " نظراً للعدد الكبير من الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد، بمن فيهم الأطفال، أعتبر هذه المطالب سابقة لأوانها. ولكي أكون صريحة فإني أعتقد أن هذه المطالب هي  "غبية جداً".


مختارات

بعد عدة أشهر من عدم اليقين، ساهم عدد من الدراسات الحديثة في تسليط الضوء على بعض وليس كل الجوانب الغامضة من فيروس كوفيد-19. في الموضوع التالي تلخيص لآخر المستجدات العلمية بشأن هذا الفيروس وفق خبراء ألمان.

من جهته اعتبر رئيس جمعية أطباء الأطفال والمراهقين توماس فيشباخ (62 عاما) هذه التصريحات مهينة وقال: "أنا مندهش من أسلوب السيدة برينكمان. إن وصفنا نحن أطباء الأطفال  بالـ" أغبياء" هو أمر شائن، وهذا أمر مهين". وأضاف : "كما أننا نجد أن وجهة نظر العالمة برينكمان هي فيروسية بحتة". 

ويواجه فيشباخ وزملاؤه الأطباء عواقب ما وصفه بـ "التخويف" جراء وضع الأطفال للكمامات، وأوضح:" الأطفال منزعجون، ويبدأون في الصراخ والبكاء. لم يعد بإمكاني حتى النظر إلى داخل أفواه بعض الأطفال  لأنهم يخافون ويدافعون عن أنفسهم". وتابع فيشباخ: "نظراً لأن مكان عمل برينكمان ليس في العيادة، وإنما في المختبر، فإن هذا الأمر "ربما لا يمثل مشكلة للعلماء المختصين في علم الفيروسات"، وإنما يمثل مشكلة لنا الأطباء. 

ووفق معهد روبرت كوخ (RKI)، يتم الآن تطعيم 42.1 بالمائة من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاماً بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا و 35 بالمائة تم تطعيمهم بالكامل. في حين تلقى 78.9 في المائة، من البالغين الجرعة الأولى، و تم تطعيم 75.2 في المائة من البالغين في ألمانيا بجرعتين. كما تلقى ما يقارب من 798 ألف شخص الجرعة الثالثة حتى الآن، وهي ما تسمى  بـ " الجرعة المعززة".

إ.م/ ع أ ج

  • Ein Targi mit Kopfbedeckung und Gesichtsschleier aus weißem Stoff (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    لثام الطوارق "يقي من أرواح الموتى"

    يحمي لثام الرأس الوجه رجال الطوارق من الشمس وحبيبات الرمل لمن يعيشون داخل الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، ولدى هذا اللثام أكثر من وظيفة، فبينما يؤكد على قيم مهمة مثل الاحترام واللياقة، فإن هناك أسطورة مثيرة وشيقة تدور حوله. 

  • Drei Tuareg sitzen in langen Gewändern mit Kopfbedeckungen und Gesichtsschleiern auf Sand (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/M. Runkel)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    ليبيا: اللثام الأزرق يُبعد شر أرواح الموتى

     الطوارق الذكور هم فقط من يغطون وجوههم، وفقاً للتقاليد، ويعتقد أن اللثام يحمي من أرواح الموتى "الكيل أورو". كما يشكل اللثام لدى الطوارق حماية أثناء السفر عبر الصحراء الكبرى التي يتقلون عبرها من شمال إلى جنوب القارة السمراء. وفي الماضي كانت العمامة والحجاب باللون النيلي الأزرق، الذي يترك آثارا على الجلد، ولهذا كان يطلق على الطوارق "رجال الصحراء الزرق".

  • Zwei verschleierte Tuareg auf Kamelen (picture-alliance/imageBroker/K. Kreder)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    عمامة وحجاب شرط للعيش في الصحراء الليبية

    الطوارق فرع من مجموعة أمازيغية أكبر، ينتشرون في العديد من البلدان، وقد استقر العديد منهم الآن في مناطق محددة وتوقفوا عن حياة الترحال. يطلقون على أنفسهم "إماجغن" في النيجر، واسم "إموهاغ" في الجزائر وليبيا، وإيموشاغ في مالي. أما في اللغة الأمازيغية فيسمون بـ "طارقة". 

  • Portät eines Mannes mit gelbem Schal um den Kopf geschlungen (picture-alliance/ blickwinkel/W. G. Allgoewer)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    المغرب: اللثام جزء من الهوية الأمازيغية

     يسمى غطاء الرأس التقليدي وحجاب الوجه عند الأمازيغ في شمال أفريقيا باسم "تاجميلمست" أو "اللثام". لونه أصفر كما في الصورة يرتديه صحراوي مغربي من أصول أمازيغية. تساعد قطعة القماش هذه على حماية هوية مرتديها خلال النزاعات المسلحة ولكن لها مآرب أخرى.

  • Portät eines Mannes mit hellblauem Tuch um Kopf und Mundpartie (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    مصر: البدو وغطاء الرأس قصة تمتد في الزمن

    يعيش البدو في شبه الجزيرة العربية والدول المجاورة كمصر. الكوفية، وفي بعض المناطق تسمى الغترة أو الحطة، هو اسم القماش الذي يرتديه الرجل، وتختلف طريقة وضعه من منطقة إلى أخرى. 

  • Ein Tubu mit Speer und traditionellem Tuch um Gesicht und Kopf im Tschad (picture-alliance/dpa)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    تشاد: رجال" توبو" الملثمين

    يشتهر شعب "التوبو أو القرعان" بلثام الرجال لا النساء، والرجل مسؤول عن خياطة الملابس. يعيشون في الغالب في حوض شمال تشاد، ويعيشون من الرعي ويعتنون بالأغنام وتربية الإبل. 

  • Nigerias ehemaliger Emir von Kano, Sanusi Lamido Sanusi, mit Gesichtsschleier und Kopfbedeckung (Amino Abubakar/AFP/Getty Images)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    نيجيريا: الأمراء يرتدون لثام الوجه 

    في ولاية كانو في نيجيريا يرتدي الحام لثام الوجه. وحتى شهر مارس/ آذار المنصرم، كان محمد سنوسي الثاني، الظاهر في الصورة أثناء تعيينه عام 2014، ثاني أهم زعيم مسلم في البلاد.  8

  • Zwei verschleierte Frauen am Strand in Sansibar (picture-alliance/imageBROKER/M. Moxter)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ 

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ  تغطي النساء وجهوهن في زنجبار، وهي جزء من تنزانيا، ويضم أرخبيل زنجبار المسلمين حصرا. كمامات الوجه في زمن كورونا تغطي منطقة الفم والأنف وهو جزء من عادات اللباس في الكثير من البلدان الإفريقية. 

  • David Ochieng von Lookslike Avido näht mit Mundschutz an einer Maschine sitzend (picture-alliance/ZumaPress/D. Sigwe)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    كينيا: قبول طبيعي للكامات الطبية

    ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا في كينيا، ولكن لا يستطيع العديد توفير ثمنها، إلا أن مصمما كينيا يدعى دايفيد أوشينغ، قرر تصميم وصناعة كمامات يمكن إعادة استخدامها أكثر من مرة. إعداد فيرينا كريب/ مرام سالم


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