 مستخدمو تويتر يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.12.2022

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أخبار

مستخدمو تويتر يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة

أيّد مستخدمو تويتر تنحي إيلون ماسك عن رئاسة الشبكة، على ما أظهرت نتائج استطلاع تعهد الملياردير عند إطلاقه بالالتزام بنتيجته، بعد أسابيع من توليه المنصب الأعلى في المجموعة العملاقة.

تعهد الملياردير ومالك تويتر إيلون ماسك بالالتزام بنتيجة الاستطلاع

تعهد الملياردير ومالك تويتر إيلون ماسك بالالتزام بنتيجة الاستطلاع

صوت مستخدمو تويتر في استطلاع للرأي لصالح تنحي إيلون ماسك عن منصب الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي في رد فعل قوي ضد رجل الأعمال الملياردير بعد أقل من شهرين من توليه المنصب.

مختارات

منذ إتمام إيلون ماسك صفقة شراء تويتر، قرر بعض مستخدميها الرافضين لاستحواذ الملياردير عليها أو القلقين في شأن الإجراءات التي أعلن عنها المالك الجديد، التحوّل نحو منصات أخرى. إلى أين يلجأ المعترضون؟ وما هو حجم حركة الهجرة؟

تتفق الدول على أنه لا ينبغي لأحد أن يمتلك مساحات خاصة تابعة لها في الفضاء، لكن المناقشات القانونية حول امتلاك وبيع المواد المستخرجة من القمر والكواكب وتوابعها سرعان ما أصبحت نقاط توتر قد تتصاعد في الفترة المقبلة.

وحسب نتيجة التصويت الذي أطلقه ماسك نفسه مساء أمس الأحد (18/12/2022) فقد صوت 57.5 بالمئة من المشاركين بالإيجاب بينما عارض 42.5 بالمئة فكرة تنحي ماسك عن رئاسة تويتر. وشارك في الاستطلاع أكثر من 17.5 مليون شخص.

وقال ماسك أمس الأحد إنه سيلتزم بنتيجة الاستطلاع لكنه لم يذكر تفاصيل عن توقيت تنحيه إذا جاءت النتيجة بذلك.

وارتفع سهم شركة السيارات الكهربائية تسلا التي يرأسها ماسك نحو ثلاثة بالمئة إلى 154.70 دولار في تعاملات ما قبل الفتح.

ورداً على سؤال أحد المستخدمين على تويتر عن احتمال تغيير الرئيس التنفيذي قال ماسك أمس الأحد: "لا يوجد خليفة... لا يوجد من يريد الوظيفة ويمكنه فعلا إبقاء تويتر حياً".

ولم يتفاعل بعد ماسك، الذي ظهر في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر أمس الأحد، مع نتائج الاستطلاع اليوم الاثنين. ولم ترد منصة تويتر حتى الآن على طلب للتعليق.

وقد أثار تعليق حسابات الصحافيين، بينهم موظفون في مؤسسات كبرى من أمثال CNN وThe New York Times وThe Washington Post، انتقادات حادة، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقالت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية إنها تتابع التطورات على تويتر "بقلق عميق". وأعيد مذاك تفعيل بعض الحسابات المعلقة.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

  • امرأة ترتدي ملابس أنيقة عام 1930 تقريبا، تقف بجوار سيارة فاخرة

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    رمز للرفاهية

    قبل الحرب العالمية الثانية كانت السيارات تعتبر رمزا للرفاهية، وكانت هناك قلة قليلة فقط من الناس، الذين لديهم قدرة على اقتناء سيارة. وحتى رغم أنه يوجد الآن عدد كبير من السيارات، إلا أن السيارات الفخمة الغالية كرمز لمكانة الشخص مطلوبة إلى يومنا هذا. وبسيارة جميلة يريد الناس الظهور في العلن وهي جزء للكثيرين من المظهر الخارجي، مثلها مثل الملابس.

  • زحام مروري على الطريق السريع باتجاه هولندا 1964

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    علامة على الرخاء

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت السيارات تُنتَج بأعداد ضخمة. ولذلك كان بوسع عدد متزايد من الناس اقتناء سيارة وتحولت السيارة الملاكي إلى علامة على الرخاء المحقق وسارت محبوبة وتلقى العناية من أصحابها. ومن علامات الرخاء أيضا السفر في العطلة وحبذا لو كان خارج ألمانيا. والازدحامات المرورية، مثلا هنا على الطريق السريع باتجاه هولندا في أغسطس/ آب 1964 كان يتم قبولها بكل أريحية.

  • شين كونري في دور العميل السري 007، حوالي عام 1964 أمام سيارته من نوع أستون مارتن.

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    ارتباط السيارة بالإثارة الجنسية

    سيارة أستون مارتن التابعة للعميل السري 007 أثارت الإعجاب في الفيلم في ستينيات القرن الماضي من خلال شكلها وسرعتها وتطورها التقني. البطل الوسيم جيمس بوند (قام بدوره هنا شين كونري) وشريكاته الجميلات في الفيلم كانوا يعكسون أناقة عالمية. والربط بين السيارات والإثارة الجنسية ورغبات الأشخاص أصبحت راسخة في كثير من الأذهان ومازالت تؤثر حتى اليوم في قرارات شراء السيارة.

  • ألمانيا، سيارة أوبل مانتا، امرأة ترتدي الجينز وتستعرض على غطاء المحرك.

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    سيارة للبحث عن شريك

    الواجهة الأمامية لهذه السيارة تظهر مثل الوجه ومصابيح الإضاءة مثل العيون. هذه الهندسة أثارت الكثير من المشاعر. سيارة أوبل مانتا كانت في السبعينيات والثمانينيات محبوبة لدى من يرغبون تقمص شخصية جيمس بوند. فقد كانوا يشعرون برجولة زائدة وأرادوا إثارة انتباه النساء. وتم بيع أكثر من مليون سيارة من نوع مانتا. لكن راجت أيضا نكات ساخرة حول هذه السيارة.

  • أحد مؤجري سيارات الفيراري في منطقة الغابة السوداء بألمانيا يستعرض مع زبون مميزات السيارة.

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    مشاعر سعادة مع اللون الأحمر القاني

    إنحانات بارزة بالسيارة مع طلاء أحمر قانٍ (شديد الحمرة) ومحركات قوية وضجيج شديد لصوت المحرك عند التسارع، هذه أشياء تثير عند البعض مشاعر بالسعادة وقناعة بأنهم متفوقون على الآخرين. وعند القيادة بسرعة عالية وتجاوز الآخرين بسرعة يزداد اندفاع الأدرينالين في الدم، وهذا يثير إعجاب الرجال بشكل خاص.

  • مغني البوب البريطاني إلتون جون أمام سيارة من نوع جاغوار E، وتظهر في الصورة سيارات فخمة أخرى (18/4/2001)

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    نجوم الموسيقى مع سيارات باهظة الثمن

    مغني البوب إلتون جون مجنون سيارات واستثمر الكثير من الملايين في اقتناء سيارات باهظة الثمن. وفي 2001 عرض بعض سياراته المفضلة في مزاد علني، لأنه "لم يعد لديه الوقت الكافي" لقيادتها. والنجم الذي يظهر مع سيارات مثل جاغوار ( الصورة) ورولس رويس أو بورشه؛ يدعم منزلة ومكانة السيارة ويستفيد في نفس الوقت من صورة السيارة. وهذا يجسد روح العصر ويؤثر على أجيال.

  • سيارة سمارت تقف بين سيارتين من نوع هامر ويظهر بوضوح الفارق في الحجم.

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    ظهور مهيمن

    السيارات كبيرة الحجم تمنح سائقيها الشعور بأمان أكبر وهي تثير لدى سائقين آخرين الشعور بالخوف. وليس نادرا أن يتسبب ذلك في وقوع حوادث. وهذا يؤدي في الغالب إلى زيادة تواجد السيارات كبيرة الحجم على الطرقات، فبعض سائقي السيارات الصغيرة يلجؤون عند شراء سيارة ثانية إلى اختيار سيارات أضخم حجما.

  • المستشارة أنغيلا ميركل تجلس داخل سيارة صغيرة ماركة فولكسفاغن أب في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات (13/9/2007)

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    مظاهر تدين

    في معرض السيارات الدولي بفرانكفورت عام 2007 تظهر المستشارة أنغيلا ميركل ومارتين فينتكورن، رئيس شركة فولكسفاغن، وهما يواجهان عدسات المصورين. اللون الأبيض للسيارة الصغيرة "فولكسفاغن أب" يمثل النور والتنوير والبراءة أما القعود على الركبتين فيعكس الخضوع والتمجيد. والصورة تبين تقريبا تمجيدا دينيا وكذلك الارتباط العميق بين السيارة والاقتصاد والسياسة؛ فصناعة السيارات تعتبر عالميا عاملا اقتصاديا مهما.

  • الفنان ها شولت يقف بذراعين مفتوحتين بجانب السيارة فورد فييستا الذهبية ذات الجناحين أمام كاتدرائية كولونيا (6/1/1999)

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    السيارة كأيقونة

    صمم فنان الحركة ها شولت السيارة الذهبية ذات الجناحين أمام كاتدرائية كولونيا في عام 1991 كرمز لعصر ولّى. سيارة وتعتبر "فورد فييستا" جزءً من عمله الفني "السيارة المثيرة" وماتزال منصوبة في نفس المكان إلى يومنا هذا. ويقول شولت إن السيارة فقدت الآن مكانتها كأيقونة. وبعض المنتقدين رأوا في العمل الفني إلى جانب اندحار عصر السيارة عملا دعائيا لشركة فورد.

  • رائد طاقة الرياح جيس جيسن أمام سيارته السوداء من ماركة تسلا (28/8/2013)

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    الابتكار الكهربائي

    شركة تيسلا أنتجت بين 2008 و2011 هذه السيارة ذات المقعدين ببطاريات ليثيوم. ومع مسافة سير بـ 350 كلم تعد السيارة أول سيارة كهربائية عصرية ساعدت السيارات الكهربائية على شق طريقها عالميا وإصدار صورة ابتكارية. والسيارات الكهربائية تعد في الأثناء أنيقة ورفيقة بالبيئة.

  • شخص يقود دراجة كهربائية ومعه طفل

    الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟

    سياقة الدراجة ستكون أكثر روعة

    يشعر الناس بعلو المنزلة مع السيارات باهظة الثمن، بينما من يستخدم الدراجة الهوائية كان، ولفترة طويلة، يُعتبر فقيرا. لكن هذا الوضع تغير. فالدراجات الكهربائية والعصرية تنال المزيد من الاهتمام. ومن يستخدم الدراجة يعد اليوم شخصا رياضيا ومهتما بالبيئة وجذابا. والسيارات الجميلة مازالت تثير الإعجاب لكن حتى الدراجات الكهربائية مثل التي في الصورة وسيلة نقل تجد الاستحسان الكامل. إعداد: غيرو روتر/م.أ.م


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