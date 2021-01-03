 مستبقا اجتماعا مع ميركل..رئيس حكومة بافاريا يدعو إلى تمديد الإغلاق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.01.2021

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أخبار

مستبقا اجتماعا مع ميركل..رئيس حكومة بافاريا يدعو إلى تمديد الإغلاق

يبدو أنه لا يوجد سياسي ألماني حاليا يعارض فكرة تمديد الإغلاق العام المفروض إلى غاية العاشر من الشهر الجاري، فرئيس وزراء ولاية بافاريا يلتحق بالدّاعين لذلك قبيل الاجتماع المرتقب الثلاثاء بين ميركل وممثلي الولايات.

Berlin Kanzlerin Merkel PK zu Corona-Maßnahmen

(صورة من الأرشيف) تترأس المستشارة ميركل الثلاثاء اجتماعا يبحث تمديد الإغلاق العام

في ظل النقاش الدّائر في ألمانيا حول ضرورة تمديد الإغلاق العام المفروض للحدّ من انتشار فيروس كورونا إلى غاية العاشر من الشهر الجاري، دعا رئيس ولاية بافاريا ماركوس زودر إلى تمديده لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.

وقال ماركوس زودر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (الثالث من يناير/كانون الثاني): "يجب تمديد الإغلاق حتى نهاية الشهر الجاري. أية تخفيفات سريعة ستعيدنا إلى الوراء".

مختارات

أعلنت شركة بيونتيك أنها تعمل بأقصى طاقة مع شريكتها فايزر لزيادة إنتاج لقاحهما لكوفيد-19، وحذرت من أنه ستكون هناك فجوات في الإمداد لحين طرح لقاحات أخرى. فيما تسعى لتدشين خط إنتاج جديد في ألمانيا الشهر المقبل.

مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، يحذر خبراء من "موجة إفلاس" تهدد قطاع البيع بالتجزئة، وسط انخفاض الاستهلاك وارتفاع معدل الادخار إلى مستوى قياسي، فهل سيصل تأثير الجائحة إلى سوق العقارات أيضاً في عام 2021؟

رفض وزير الصحة الألماني الانتقادات الموجهة إلى استراتيجية التطعيم الحكومية، معلنا أنه يمكن تطعيم كل المقيمين في دور رعاية المسنين خلال الشهر الجاري. ودعا شبان لتمديد الإغلاق مؤكدا على ضرورة أن يشمل المدارس ورياض الأطفال.

رغم أن ألمانيا بدأت بالتطعيم ضد فيروس كورونا قبل أسبوع إلا أن خبراء يتهمون المسؤولين الألمان بالإخفاق في تأمين اللقاحات. وتتعرض حكومة ميركل، وخصوصا وزير الصحة شبان، لانتقادات شديدة بسبب استراتيجية التطعيم ضد كورونا.

وجاءت هذه التصريحات لزودر قبل مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية مع المستشارة أنغيلا ميركل المقرر له يوم الثلاثاء القادم، والذي سيقدم إجابات واضحة بهذا الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن زودر يرأس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي يشكل الاتحاد المسيحي مع حزب ميركل المسيحي الديمقراطي. ويكوّن الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الائتلاف الحاكم في ألمانيا. وتابع زودر قائلا: "الأعداد لاتزال عالية للغاية. لا يمكن حتى الآن توقع آثار عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة"، لافتا إلى أنه لا يمكن تحديد هذه الآثار بشكل دقيق إلا بدء من منتصف يناير/ كانون ثان الجاري.

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ألمانيا تتجه لتمديد الإغلاق

ودعا السياسي الألماني البارز لتمديد إغلاق رياض الأطفال والمدارس، وقال: "يجب ألا يكون هناك فتح متعجّل لمدارس ورياض أطفال. سيكون إرسال مدرسين وتلاميذ بشكل كامل مجددا إلى المدارس، تصرفا غير مسؤول في ظل ارتفاع عدد الإصابات. ظهر أن هناك عدوى وانتشار (للفيروس) تحدث داخل المدارس أيضا. ولاسيما بعد العطلة سيكون الانتشار في أعلى معدلاته".

وأعقبت تصريحات زودر تصريحات مماثلة لوزير الصحة الفيدرالي ينس شبان الذي استبعد أن يحقق الإغلاق إلى غاية العاشر من يناير/ كانون الثاني أهدافه في خفض أعداد المصابين ومعدل الاستنساخ، خاصة في ظل الخشية من السلاسة الجديدة المتحوّرة للفيروس. فيما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني الأحد أن إجمالي الإصابات بلغ 10 آلاف و315 حالة جديدة إلى جانب 312  وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، علما أن المعهد الحكومي لا يحصل الأحد على كامل الأرقام الفعلية بسبب إغلاق بعض المكاتب الصحية في عطلة نهاية الأسبوع.

قداس من مائة شخص

وفي خبر ذي صلة، فضّت الشرطة الألمانية قدّاسا شارك فيه أكثر من 100 شخص في كنيسة حرّة بمدينة هيرفورد شمال غرب ألمانيا وذلك بسبب جائحة كورونا.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الأحد إن المشاركين في القداس مساء أمس السبت لم يرتدوا كمامات وكانوا يغنون. والغناء محظور حاليا في الكنائس لأنه يرفع من وتيرة العدوى. 

ومن المنتظر أن تحرر الشرطة محاضر ضد المشاركين ومنظمي القداس بسبب انتهاك قواعد الحد من انتشار جائحة كورونا. يشار إلى أن مصطلح كنيسة حرة كان يشير بالأساس إلى كنيسة إنجيلية تختلف عن الكنيسة الرسمية التابعة للدولة وصار هذا المصطلح يعني اليوم الكنيسة التي تتسم بعضوية طوعية أو استقلال تنظيمي أو تنتمي إلى توجه لاهوتي بعينه.

عملية التلقيح تتواصل

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه عمليات المرحلة الأولى من التطعيم. وفي هذا الإطار  كشفت تقارير صحفية محليّة عن صعوبة الوصول في بعض الأحيان إلى الخدمة الطبية الطارئة بالنسبة لمستخدمي الخط الساخن الخاص بالتطعيم ضد كورونا.

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ضغوط على الحكومات لتسريع عملية التطعيم

وفي تصريحات لصحيفة " فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال متحدث باسم وزارة الصحة: " نقوم حاليا بمتابعة مكثفة للإشارات الجديرة بأن تؤخذ مأخذ الجد عن وجود زيادة تحميل على الخط الساخن". وأضاف المتحدث أن الإشارات الأولى تفيد بأن هذه المشاكل ترجع إلى أسباب تقنية. وحسب تقرير الصحيفة، فإن هناك مركزا للاتصالات يعمل منذ الحادي والعشرين من الشهر الماضي بنحو 1100 موظف يقومون بمعالجة ما يصل إلى 200 ألف استفسار أسبوعيا.

وذكرت الصحيفة استنادا إلى الوزارة أنه من المنتظر أن تصل الطاقة القصوى للعمل إلى معالجة 500 ألف استفسار أسبوعيا اعتبارا من الثامن من كانون ثان/يناير الجاري.

و.ب/ م.س(أ ف ب، د ب أ)

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    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


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