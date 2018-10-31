 مسبار فضائي يصل إلى أبعد نقطة في نظامنا الشمسي | علوم وتكنولوجيا | DW | 01.01.2019

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علوم وتكنولوجيا

مسبار فضائي يصل إلى أبعد نقطة في نظامنا الشمسي

تمكن مسبار "نيو هورايزنز" من العبور قرب كويكب فضائي في "حزام كايبر" الواقع خلف كوكب نبتون. المسبار أرسل إشارة على بعد أكثر من ستة مليارات ونصف المليار كيلومتر عن الأرض.

Nasa-Sonde «New Horizons» trifft «Ultima Thule» (picture-alliance/dpa/NASA/JHUAPL/SwRI)

بعث مسبار ناسا "نيو هورايزنز" (آفاق جديدة) بإشارات من جسم سماوي يبعد نحو 6ز5 مليار كيلومتر عن الأرض، مؤكداً أنه نجا من رحلة الطيران الأبعد. وصفق الحاضرون وهتفوا بمختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز بولاية ماريلاند، عندما تم تأكيد تلقي الإشارات من المسبار "نيو هورايزنز". وجاء تحليق المسبار بالقرب من الكويكب "التيما ثولي" في وقت سابق الثلاثاء (الأول من كانون الثاني/ يناير 2019) بمثابة حدث فريد، حيث أصبح أبعد جسم يتم استكشافه في النظام الشمسي. واستغرق الأمر أكثر من ست ساعات حتى تصل الإشارات إلى الأرض. من المتوقع أن تأتي الصور والبيانات الأخرى في وقت لاحق.

وذكرت "ناسا" في تغريده لها على موقع "تويتر": "الآن، وعلى مسافة مليار ميل من كوكب بلوتو، يقوم المسبار الفضائي "نيو هورايزنز" بتنفيذ أكثر مهمة استكشاف فضائية في التاريخ بُعداً عن كوكب الأرض، حيث اقترب من جسم (جرم سماوي) "ألتيما ثولي" الفضائي، وهو صخرة متجمدة موغلة في القدم داخل "حزام كايبر".

ويعتقد العلماء أن "ألتيما ثولي" موجود منذ مولد النظام الشمسي في "حزام كايبر". وأوضحت ناسا أن "حزام كايبر" هو "منطقة شاسعة من الفضاء تحتوي على مليارات الأجسام الصغيرة التي تبقت من عملية تشكيل النظام الشمسي، ويمكن أن تمثل هذه المنطقة مفتاحاً لفهم تكوينات الكواكب".

ومر المسبار "نيو هورايزنز" بجانب جسم "ألتيما ثولي" الفضائي بسرعة تبلغ قرابة 51500 كيلومتر في الساعة وعلى مسافة تبلغ نحو 3500 كيلومتر، وليست هناك معلومات كثيرة متاحة حول هذا الجسم الفضائي.

ع.خ/ ي.أ (د ب ا)

  • Sonde Cassini (NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

    مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!

    توضح هذه الصور أن المسبار الفضائي "كاسيني"، التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، نجح في أول رحلة له بين كوكب زحل وحلقاته، ليدخل المسبار الفضائي "كاسيني" سجل تاريخ الفضاء بهذا الإنجاز.

  • Raumsonde Cassini (picture-alliance/Zumapress/JPL-Caltech)

    مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!

    مدير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) يؤكد أن: "هذه المنطقة لم تستكشفها أي سفينة فضائية من قبل". المناورة التي قام بها المسبار الفضائي "كاسيني" تعد أول مناورة على الإطلاق بين كوكب زحل وحلقاته.

  • Raumsonde Cassini Saturn Ringe (picture-alliance/dpa/NASA/Jpl-Caltech/G. Ugarkovic)

    مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!

    قرابة 2400 كيلومتر تفصل كوكب زحل عن حلقاته. وتتوقع "ناسا" أن تكون هذه الفجوة خالية من الجسيمات التي من شأنها أن تلحق ضررا بالمسبار الفضائي "كاسيني".

  • Raumsonde Cassini Saturn Nordpolarsturm (picture-alliance/dpa/NASA/Jpl-Caltech)

    مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!

    وقام "كاسيني" خلال 20 عاما من التحليق في الفضاء بالتقاط صور رائعة، كهذه الصورة التي تُظهر عاصفة دورية تحدث على سطح القطب الشمالي لكوكب زحل. ووفقا للقياسات يقدر قطر هذه الدوامة 2000 كيلومتر وتبلغ سرعتها 540 كيلومتر في الساعة.

  • Raumsonde Cassini Saturn Ringe und Erde (picture-alliance/dpa/NASA/Jpl-Caltech)

    مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!

    هذه الصورة التقطتها عدسة المسبار الفضائي "كاسيني" للكوكب الأخضر-الأرض. ويشير السهم في الصورة إلى كوكب الأرض الذي يبدو صغيرا جدا حيث يبعد عن زحل بمسافة مليون و44 ألف كيلومتر.

  • Raumsonde Cassini Temperatur der Saturnmonden Mimas und Tethys (picture-alliance/dpa/NASA/Jpl-Caltech)

    مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!

    تشير هذه الصورة إلى توزيع درجة حرارة الغير العادية في أقمار الكواكب الغازي زحل. كذلك صورتي كوكبي ميماس وتثيس تم التقاطها من قبل عدسة كاميرا بالأشعة تحت الحمراء للمسبار الفضائي "كاسيني".

  • Raumsonde Cassini Saturnmond Enceladus (picture-alliance/Zumapress/NASA)

    مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!

    وتمكن المسبار الفضائي "كاسيني" من التقاط أدلة على جزيئات الماء ومكونات تُرجح الحياة على القمر "إنسيلادوس" التابع لزحل.

  • Titan NASA Cassini (NASA/JPL-Caltech/ASI)

    مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!

    اكتشافات مثيرة أخرى حققها المسبار الفضائي "كاسيني" حيث كشف على بحيرات الميثان السائل على قمر "تيتان" التابع لزحل. يذكر أن قمر "تيتان" اكتشف عام 1655 من قبل عالم الفلك الهولندي كريستيان هايغانس.

  • Raumsonde Cassini Saturn Wolken (picture-alliance/Newscom/NASA)

    مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!

    كذلك هذه الصور، التي توحي بنهر هادئ، التقطها المسبار الفضائي "كاسيني". وتظهر هذه الصورة غيوم في النصف الشمالي لكوكب زحل.

  • Raumsonde Cassini trifft Saturn (dpa)

    مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!

    ومن المقرر أن يدمر المسبار الفضائي "كاسيني" نفسه بعد قرابة 20 عاما من التحليق في الفضاء يوم 15 من شهر (سبتمبر/أيلول 2017). وتعتزم ناسا أن تجعل "كاسيني" يدخل مباشرة في الغلاف الجوي لزحل ويصطدم به حتى تضمن ألا تصطدم المركبة بأية حال بأقمار أخرى. آنه تيرميشه / عبد الكريم اعمارا


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