مسبار فضاء فرنسي ألماني يهبط بنجاح على سطح كويكب

ذكر مركز الفضاء الجوي الألماني أن مسبارا فضائيا يزن عشرة كيلوغرامات هبط على سطح كويكب على بعد 325 مليون كيلومترا من الأرض اليوم الأربعاء (03 تشرين الأول/ أكتوبر) بعد انفصاله عن مركبة فضاء يابانية غير مأهولة. وأضاف المركز "بدت بوضوح مشاعر الارتياح إزاء الانفصال الناجح والتأكيد اللاحق للهبوط في مركز مراقبة مسبار سكوت" في إشارة إلى المسبار الذي يستكشف سطح الكويكب.
وكانت مركبة الفضاء "هايابوسا2" قد أطلقت مسبار الفضاء "ماسكوت" الذي يستكشف سطح الكويكب المحمول، فوق الكويكب، الذي يبلغ عرضه 900 متر، المعروف باسم "ريوغو". وكان مركز الفضاء الجوي الألماني والمركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء قد قاما ببناء هذا المسبار. وكتبت هيئة استكشاف الفضاء اليابانية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "تأكد الاتصال بمسبار ماسكوت.
مركبة الفضاء اليابانية "هايابوسا2" التي أطلقت مسبار الفضاء "ماسكوت"
ارتفاع الانفصال بلغ حوالي 51 مترا وتوقيت الانفصال (في المركبة الفضائية) كان الساعة الواحدة و57 دقيقة بالتوقيت العالمي". وبعد الهبوط، سيقيس مسبار "ماسكوت" درجات حرارة سطح الكويكب والمجال المغناطيسي وسيفحص التركيب المعدني والجيولوجي للسطح"، حسب المركز الألماني للفضاء الجوي. وقالت هيئة استكشاف الفضاء اليابانية إن المسبار سيعمل على السطح لمدة 16 ساعة فقط.
وكانت عربتان آليتان صغيرتان، تم إطلاقهما من مسبار "هايابوسا2" قد هبطتا على سطح الكويكب في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي. ويعتقد أن الكويكب يحتوي على مواد عضوية ومعادن سائلة، ويأمل الباحثون أن تساعد القراءات في التوصل إلى مزيد من المعلومات بشأن أصل وتطور النظام الشمسي.
ع.ج/ ط.أ (أ ف ب، د ب أ)
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أولى صور كواكب المجموعة الشمسية
المجموعة الشمسية
تتكون المجموعة الشمسية من ثمانية أو تسعة كواكب، وذلك بسبب أن بعض العلماء فقط يعدون بلوتو كوكباً، في حين كان اتحاد الفلكيين العالمي قد سحب اعترافه ببلوتو كوكب في سنة 2006. وتمكن العلماء من الحصول على أول صور مقربة من الكوكب القزم "بلوتو" سنة 2015، بينما كانت الصور الأولى الملتقطة لبلوتو قديمة جداً وتعود لعام 1960.
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أولى صور كواكب المجموعة الشمسية
عطارد
أما كوكب عطارد فكان المسبار "مارينر 10" أول من زاره، وذلك في سنة 1973. وأرسل المسبار هذه الصورة في سنة 1974. وعطارد هو الكوكب الأقرب إلى الشمس في المجموعة الشمسية وتتراوح المسافة بينه وبين الشمس بين 46 مليون و70 مليون كيلومتر، وذلك لأن المسار الذي يتخذه الكوكب للدوران حول الشمس غير متساو دائماً.
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أولى صور كواكب المجموعة الشمسية
الزهرة
الزهرة ثاني كواكب المجموعة الشمسية قرباً للشمس. المسبار "مارينر 10" قام بإرسال هذه الصورة سنة 1974 أيضاً، وقامت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بزيادة عمق الألوان في الصورة لإظهار السحب التي تغطي الغلاف الجوي للكوكب، والتي تتكون من غاز ثاني أكسيد الكربون. وتعرض المسبار لعدة مشاكل تقنية في طريقه لاستكشاف الزهرة خسر بسببها الكثير من الطاقة.
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أولى صور كواكب المجموعة الشمسية
الأرض
الأرض هو الكوكب الثالث في المجموعة الشمسية من ناحية المسافة إلى الشمس. كانت أولى الصور الكاملة من الفضاء لكوكبنا قد صُورت من قبل المسبار "لونار أوربيتر 1" في الأول من آب/ أغسطس 1966، وذلك قبل ثلاثة أعوام من نزول أول شخص على القمر. واستفادت رحلة "أبولو" إلى القمر من مجموعة الصور التي التقطها المسبار "لونار أوربيتر 1".
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أولى صور كواكب المجموعة الشمسية
المريخ
كانت هذه الصورة للمريخ هي أول صورة يلتقطها مسبار فضائي لكوكب على الإطلاق. وقام المسبار "مارينر 4" بالتقاط الصورة في 15 تموز/ يوليو 1965. فاجأت الصورة العلماء الذين كانوا يتوقعون وجود بحار ووديان وجبال في كوكب المريخ. ودلت الصورة على وجود فوهات على سطح الكوكب شبيهة بالفوهات الموجودة على القمر.
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أولى صور كواكب المجموعة الشمسية
المشتري
قام المسبار "بيونير 10" بإرسال أول صورة للكوكب العملاق المشتري التقطها من مسافة تصل إلى 130 ألف كيلومتر من الكوكب، وذلك في سنة 1973. فيما اقتربت مركبة "جونو" التابعة لناسا لمسافة 5000 كليومتراً فقط من الكوكب في تموز/ يوليو 2016. يبلغ قطر الكوكب نحو 143 ألف كيلومتر وهو أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية وتبلغ كتلته حوالي مرتين ونصف أكبر من كتلة مجموع كواكب المجموعة الشمسية.
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أولى صور كواكب المجموعة الشمسية
زحل
زحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وثاني أكبر الكواكب بعد المشتري. قام المسبار "بيونير 11" بإرسال هذه الصورة في سنة 1979. يظهر في أعلى يسار الصورة القمر "تيتان"، وهو أحد أقمار زحل. وكاد المسبار أن يصطدم بقمرين من أقمار زحل أثناء الرحلة.
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أولى صور كواكب المجموعة الشمسية
أورانوس
هذه هي أولى الصور الملتقطة لكوكب أورانوس. يمكن التعرف على حلقات الكوكب في الصورة التي أرسلها المسبار "فوياجر 2" سنة 1986. أورانوس هو الكوكب الأبرد في المجموعة الشمسية وتصل درجات الحرارة فيه إلى 221 درجة مئوية تحت الصفر. وتعطلت كاميرا المسبار "بيونير 11" أثناء عبوره كوكب زحل، وترتب على العلماء إصلاح الكاميرا عن بعد من الأرض.
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أولى صور كواكب المجموعة الشمسية
نبتون
نجح المسبار "فوياجر 2" أيضاً في التقاط صور نادرة لكوكب نبتون في سنة 1989. تدور حول نبتون عدة حقول من السحب، ويعتبر أبعد الكواكب عن الشمس، إذا اُخذ في الاعتبار أن بلوتو ليس ضمن المجموعة. ويقع نبتون على بعد 4.5 مليار كيلومتر عن الشمس، أي أكثر بـ30 مرة من المسافة بين الأرض والشمس.
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أولى صور كواكب المجموعة الشمسية
بلوتو
قدمت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في الثالث عشر من تموز/ يوليو 2015 صوراً مقربة من بلوتو. واحتفل العلماء بصور بلوتو على الرغم من عدم اعتباره كوكباً ضمن كواكب المجموعة الشمسية. كما قام المسبار "نيو هورايزنس" بقطع رحلة طولها نحو خمسة مليارات كيلومتر ووصل إلى حافة المجموعة الشمسية لالتقاط هذه الصورة.
الكاتب: كارلا بلايكر / زمن البدري