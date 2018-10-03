 مسبار فضاء فرنسي ألماني يهبط بنجاح على سطح كويكب | عالم المنوعات | DW | 03.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

مسبار فضاء فرنسي ألماني يهبط بنجاح على سطح كويكب

هبط مسبار فضاء "ماسكوت" بنجاح على سطح كويكب يبعد مئات ملايين الكيلومترات عن الأرض. والمسبار الفرنسي الألماني الذي حملته مركبة فضاء يابانية سيكتشف سطح الكويكب وما يحتويه من مواد عضوية ومعادن.

Modell des Messgeräts MASCOT (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

 ذكر مركز الفضاء الجوي الألماني أن مسبارا فضائيا يزن عشرة كيلوغرامات هبط على سطح كويكب على بعد 325 مليون كيلومترا من الأرض اليوم الأربعاء (03 تشرين الأول/ أكتوبر) بعد انفصاله عن مركبة فضاء يابانية غير مأهولة. وأضاف المركز "بدت بوضوح مشاعر الارتياح إزاء الانفصال الناجح والتأكيد اللاحق للهبوط في مركز مراقبة مسبار سكوت" في إشارة إلى المسبار الذي يستكشف سطح الكويكب.

وكانت مركبة الفضاء "هايابوسا2" قد أطلقت مسبار الفضاء "ماسكوت" الذي يستكشف سطح الكويكب المحمول، فوق الكويكب، الذي يبلغ عرضه 900 متر، المعروف باسم "ريوغو". وكان مركز الفضاء الجوي الألماني والمركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء قد قاما ببناء هذا المسبار. وكتبت هيئة استكشاف الفضاء اليابانية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "تأكد الاتصال بمسبار ماسكوت.

مركبة الفضاء اليابانية هايابوسا2 التي أطلقت مسبار الفضاء ماسكوت

مركبة الفضاء اليابانية "هايابوسا2" التي أطلقت مسبار الفضاء "ماسكوت"

ارتفاع الانفصال بلغ حوالي 51 مترا وتوقيت الانفصال (في المركبة الفضائية) كان الساعة الواحدة و57 دقيقة بالتوقيت العالمي". وبعد الهبوط، سيقيس مسبار "ماسكوت" درجات حرارة سطح الكويكب والمجال المغناطيسي وسيفحص التركيب المعدني والجيولوجي للسطح"، حسب المركز الألماني للفضاء الجوي. وقالت هيئة استكشاف الفضاء اليابانية إن المسبار سيعمل على السطح لمدة 16 ساعة فقط.

وكانت عربتان آليتان صغيرتان، تم إطلاقهما من مسبار "هايابوسا2" قد هبطتا على سطح الكويكب في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي. ويعتقد أن الكويكب يحتوي على مواد عضوية ومعادن سائلة، ويأمل الباحثون أن تساعد القراءات في التوصل إلى مزيد من المعلومات بشأن أصل وتطور النظام الشمسي.

ع.ج/ ط.أ (أ ف ب، د ب أ)

  • Infografik Sonnensystem

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    المجموعة الشمسية

    تتكون المجموعة الشمسية من ثمانية أو تسعة كواكب، وذلك بسبب أن بعض العلماء فقط يعدون بلوتو كوكباً، في حين كان اتحاد الفلكيين العالمي قد سحب اعترافه ببلوتو كوكب في سنة 2006. وتمكن العلماء من الحصول على أول صور مقربة من الكوكب القزم "بلوتو" سنة 2015، بينما كانت الصور الأولى الملتقطة لبلوتو قديمة جداً وتعود لعام 1960.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Merkur 1974

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    عطارد

    أما كوكب عطارد فكان المسبار "مارينر 10" أول من زاره، وذلك في سنة 1973. وأرسل المسبار هذه الصورة في سنة 1974. وعطارد هو الكوكب الأقرب إلى الشمس في المجموعة الشمسية وتتراوح المسافة بينه وبين الشمس بين 46 مليون و70 مليون كيلومتر، وذلك لأن المسار الذي يتخذه الكوكب للدوران حول الشمس غير متساو دائماً.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Venus Februar 1974

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    الزهرة

    الزهرة ثاني كواكب المجموعة الشمسية قرباً للشمس. المسبار "مارينر 10" قام بإرسال هذه الصورة سنة 1974 أيضاً، وقامت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بزيادة عمق الألوان في الصورة لإظهار السحب التي تغطي الغلاف الجوي للكوكب، والتي تتكون من غاز ثاني أكسيد الكربون. وتعرض المسبار لعدة مشاكل تقنية في طريقه لاستكشاف الزهرة خسر بسببها الكثير من الطاقة.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Erde 1966

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    الأرض

    الأرض هو الكوكب الثالث في المجموعة الشمسية من ناحية المسافة إلى الشمس. كانت أولى الصور الكاملة من الفضاء لكوكبنا قد صُورت من قبل المسبار "لونار أوربيتر 1" في الأول من آب/ أغسطس 1966، وذلك قبل ثلاثة أعوام من نزول أول شخص على القمر. واستفادت رحلة "أبولو" إلى القمر من مجموعة الصور التي التقطها المسبار "لونار أوربيتر 1".

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Mars Juli 1965

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    المريخ

    كانت هذه الصورة للمريخ هي أول صورة يلتقطها مسبار فضائي لكوكب على الإطلاق. وقام المسبار "مارينر 4" بالتقاط الصورة في 15 تموز/ يوليو 1965. فاجأت الصورة العلماء الذين كانوا يتوقعون وجود بحار ووديان وجبال في كوكب المريخ. ودلت الصورة على وجود فوهات على سطح الكوكب شبيهة بالفوهات الموجودة على القمر.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Jupiter November 1973

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    المشتري

    قام المسبار "بيونير 10" بإرسال أول صورة للكوكب العملاق المشتري التقطها من مسافة تصل إلى 130 ألف كيلومتر من الكوكب، وذلك في سنة 1973. فيما اقتربت مركبة "جونو" التابعة لناسا لمسافة 5000 كليومتراً فقط من الكوكب في تموز/ يوليو 2016. يبلغ قطر الكوكب نحو 143 ألف كيلومتر وهو أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية وتبلغ كتلته حوالي مرتين ونصف أكبر من كتلة مجموع كواكب المجموعة الشمسية.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Saturn August 1979

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    زحل

    زحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وثاني أكبر الكواكب بعد المشتري. قام المسبار "بيونير 11" بإرسال هذه الصورة في سنة 1979. يظهر في أعلى يسار الصورة القمر "تيتان"، وهو أحد أقمار زحل. وكاد المسبار أن يصطدم بقمرين من أقمار زحل أثناء الرحلة.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Ringe des Uranus 1986

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    أورانوس

    هذه هي أولى الصور الملتقطة لكوكب أورانوس. يمكن التعرف على حلقات الكوكب في الصورة التي أرسلها المسبار "فوياجر 2" سنة 1986. أورانوس هو الكوكب الأبرد في المجموعة الشمسية وتصل درجات الحرارة فيه إلى 221 درجة مئوية تحت الصفر. وتعطلت كاميرا المسبار "بيونير 11" أثناء عبوره كوكب زحل، وترتب على العلماء إصلاح الكاميرا عن بعد من الأرض.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Neptun August 1989

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    نبتون

    نجح المسبار "فوياجر 2" أيضاً في التقاط صور نادرة لكوكب نبتون في سنة 1989. تدور حول نبتون عدة حقول من السحب، ويعتبر أبعد الكواكب عن الشمس، إذا اُخذ في الاعتبار أن بلوتو ليس ضمن المجموعة. ويقع نبتون على بعد 4.5 مليار كيلومتر عن الشمس، أي أكثر بـ30 مرة من المسافة بين الأرض والشمس.

  • Pluto aufgenommen von der NASA Sonde New Horizons

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    بلوتو

    قدمت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في الثالث عشر من تموز/ يوليو 2015 صوراً مقربة من بلوتو. واحتفل العلماء بصور بلوتو على الرغم من عدم اعتباره كوكباً ضمن كواكب المجموعة الشمسية. كما قام المسبار "نيو هورايزنس" بقطع رحلة طولها نحو خمسة مليارات كيلومتر ووصل إلى حافة المجموعة الشمسية لالتقاط هذه الصورة.

    الكاتب: كارلا بلايكر / زمن البدري


مختارات

مسبار روزيتا يهبط على سطح مذنب بعيد وينهي مهمته التاريخية  

ناسا: تحطم المسبار الأوروبي شياباريلي عند ارتطامه بسطح المريخ

أكدت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية أن صورا التقطتها مركبة فضاء تدور في فلك المريخ كشفت أن مسبار الفضاء الأوروبي المفقود "شياباريلي قد تحطم لحظة ارتطامه بسطح المريخ بعد ما هوى من ارتفاع يتراوح بين كيلومترين إلى أربعة. (21.10.2016)  

الإمارات تعمل على إنشاء مستوطنة بشرية دائمة على سطح المريخ

قدمت الإمارات العربية المتحدة برنامجا طموحا يتضمن مدينة لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ، بالإضافة إلى إعداد رواد فضاء وأقمار ومسبار فضاء يمهدون لإنشاء "مستوطنة دائمة على المريخ" بحلول العام 2117. (12.04.2017)  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

تستكشف مسابير الفضاء منذ ستينيات القرن الماضي المجموعة الشمسية وترسل للأرض صوراً ومعلومات كانت خفية على العلماء. في هذه السلسلة نطلعكم على أول صور تلتقط لكواكب المجموعة الشمسية. (22.08.2017)  

إعلان
Themenbild Facebook

 