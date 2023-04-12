مسبار "جوس" ينطلق في رحلة لاستكشاف أقمار كوكب المشتري

من المقرر أن ينطلق مسبار "جوس" لاستكشاف أقمار كوكب المشتري بعد ظهر اليوم الخميس (13 ابريل/ نيسان 2023) من ميناء كورو الفضائي في جويانا الفرنسية.
ومن المتوقع أن يستغرق المسبار ثماني سنوات للوصول إلى أكبر كوكب في النظام الشمسي، ولكن بعد ذلك يأمل العلماء في الحصول على رؤى مهمة عن الكوكب العملاق وأقماره: والسؤال هو ما إذا كانت الحياة يمكن أن توجد هنا من حيث المبدأ.
والمسبار موجود على متن الصاروخ "آريان 5". ويتم توجيه المسبار "جوس"، والاسم مؤلف من الأحرف الأولى بالانجليزية لعبارة "مستكشف أقمار المشتري الجليدية"، من مركز التحكم التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في مدينة دارمشتات جنوب غرب ألمانيا بالقرب من فرانكفورت.
وأمام المسبار رحلة طويلة، قبل أن يبدأ عمله على كوكب المشتري. ومن المقرر أن يصل إلى المشتري في عام 2031.
وهذه هي أطول مهمة لوكالة الفضاء الأوروبية إلى النظام الشمسي حتى الآن. والمسبار مزود بعشر أدوات علمية سيتم من خلالها رؤية الأقمار "أوروبا وكاليستو وجانيميد". ومن بين أمور أخرى، يتم التخطيط لقياسات الرادار والليزر لتحليق الأقمار.
وفي البداية، من المقرر أن ينشر المسبار، بعد إطلاقه، ألواحا شمسية تبلغ مساحتها 85 مترا مربعا، وهي أول لحظة حرجة، لأنه بدون الألواح، لا يمكن إدارة الرحلة الطويلة.
ع.ح./ع.ش. (د ب أ)
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في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟
القمر يتقلص!
وفقا لبحوث ناسا، تنخفض درجات حرارة القمر ببطء، مما يتسبب في ذبول سطحه مثل العنب الذي يتحول إلى زبيب. لكن هذا ليس كل شيء: إذ إن طبقاته الداخلية تتقلص أيضاً، فقد تقلص حجم القمر بحوالي 50 مترا (150 قدما) على مدى مئات الملايين من السنين.
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في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟
كيف يرفرف علم الولايات المتحدة؟
يعتقد أصحاب نظرية المؤامرة أن الهبوط على القمر كان مزيفا، وأن نيل أرمسترونغ وباز ألدرين تجولا في 21 تموز/ يوليو 1969، على منصة مفبركة بدلاً من القمر. ويشيرون إلى حقيقة أن العلم الذي زرعه ألدرين كان يرفرف وكأن الريح تحركه، وهو أمر مستحيل في فراغ الفضاء. تفسير ناسا: كان ألدرين يدير سارية العلم ذهابا وإيابا لاختراق التربة القمرية بشكل أفضل، ولهذا السبب بدا العلم وكأنه يرفرف.
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في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟
شديد الحرارة وشديد البرودة
إذا كنت تعاني من حر الصيف، تذكر أن درجات الحرارة أكثر تطرفا على سطح القمر. عندما تضرب الشمس سطحه، يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى 127 درجة مئوية (260 درجة فهرنهايت). ودون الوهج الدافئ، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى -153 درجة مئوية (-243 درجة فهرنهايت).
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في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟
رجل على القمر
إن أسطورة الشخص الذي يعيش على القمر موجودة منذ زمن طويل. يرى بعض الناس وجها على سطح البدر، وهو عبارة عن توزيع غير متناسق للأحواض الاصطدامية الضخمة الناتجة عن ارتطام كويكبات بسطح القمر. ونسجت ثقافات عديدة حكايات وأساطير عن شخص ارتكب جريمة ما ونُفي بسبب ذلك إلى القمر. ومع ذلك، لم يصادف رواد الفضاء بعد.
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في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟
نهاية كسوف الشمس
يبتعد القمر عن الأرض بسرعة 4 سم تقريبا (1.5 بوصة) سنويا. وكلما كان القمر بعدا، كلما بدا لنا أصغر. مما يعني أنه في حوالي 550 مليون سنة، سيبدو أصغر من أن يغطي كل الشمس، حتى في أقرب موقع لها من الأرض. وهذا يعني بدوره عدم حدوث كسوف الشمس الكلي حينها.
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في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟
الذئاب لا تهتم
هل هناك علاقة بين عواء الذئاب والقمر المكتمل؟ هذا المشهد الذي تكاد لا تكتمل أفلام الرعب القديمة دونه. لكن في الواقع، لا تكثف الذئاب عواءها عندما يصبح القمر بدرا، ولا توجه عواءها نحو القمر أيضا. والسبب ببساطة لأن الذئاب حيوانات ليلية، لا تنشط أثناء النهار وتتواصل مع بعضها بهذه الطريقة.
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في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟
المشاة على القمر
سار 12 رجلاً على سطح القمر حتى الآن، وفي حين أنهم من خلفيات مهنية مختلفة، إلا أنهم يشتركون في نقاط معينة: جميعهم أمريكيون، وجميعهم من البيض، وجميعهم رجال. لننتظر ونرى من أين سيأتي أول شخص غير أمريكي ليسير على سطح القمر، وقد تكون امرأة!. طارلا بلايكر/ ريم ضوا