مساهمة مالية ألمانية إضافية لدعم تحقيق الاستقرار في سوريا

تعتزم الحكومة الألمانية تخصيص مبالغ إضافية بقيمة 35.5 مليون يورو هذا العام، بهدف المساعدة في تحقيق الاستقرار في سوريا. وأعلنت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء (18 أيلول/سبتمبر 2018) ردا على سؤال خطي من كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني الشعبوي أنه بذلك يكون مجموع المبالغ التي خصصت لدعم الاستقرار في سوريا منذ عام ألفين وأحد عشر 216.6 مليون يورو.

وأضافت الوزارة أن الحكومة الاتحادية تعمل لأجل تحقيق سلام دائم، موضحة: "يشمل ذلك (توفير) الدعم للمعارضة السورية المعتدلة، لاسيما تحالف المعارضة السورية وهيئة التفاوض السورية، وبذلك يتسنى مشاركتها في عملية التفاوض وتحصل على هياكل إدارية كي لا ينشأ فراغ كامل في غياب الدولة السورية".

يشار إلى أنه تم إدراج المبالغ السنوية المقدمة منذ عام 2011 لإتمام "التزام الحكومة الألمانية في تحقيق الاستقرار بشكل إجمالي" في الرد الذي تم نشره اليوم.

يذكر أن حزب البديل اليميني الشعبوي سأل بشكل مباشر عن جماعات المعارضة السورية التي يتم دعمها منذ عام 2011 وعن المبالغ التي تم دعمها بها.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ)