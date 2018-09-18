مساهمة مالية ألمانية إضافية لدعم تحقيق الاستقرار في سوريا

تعتزم الحكومة الألمانية تخصيص مبالغ إضافية بقيمة 35.5 مليون يورو هذا العام، بهدف المساعدة في تحقيق الاستقرار في سوريا. وأعلنت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء (18 أيلول/سبتمبر 2018) ردا على سؤال خطي من كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني الشعبوي أنه بذلك يكون مجموع المبالغ التي خصصت لدعم الاستقرار في سوريا منذ عام ألفين وأحد عشر 216.6 مليون يورو.
وأضافت الوزارة أن الحكومة الاتحادية تعمل لأجل تحقيق سلام دائم، موضحة: "يشمل ذلك (توفير) الدعم للمعارضة السورية المعتدلة، لاسيما تحالف المعارضة السورية وهيئة التفاوض السورية، وبذلك يتسنى مشاركتها في عملية التفاوض وتحصل على هياكل إدارية كي لا ينشأ فراغ كامل في غياب الدولة السورية".
يشار إلى أنه تم إدراج المبالغ السنوية المقدمة منذ عام 2011 لإتمام "التزام الحكومة الألمانية في تحقيق الاستقرار بشكل إجمالي" في الرد الذي تم نشره اليوم.
يذكر أن حزب البديل اليميني الشعبوي سأل بشكل مباشر عن جماعات المعارضة السورية التي يتم دعمها منذ عام 2011 وعن المبالغ التي تم دعمها بها.
ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ)
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
غارة صاروخية إسرائيلية على طائرة إيرانية في دمشق
استهدفت إسرائيل بهجوم صاروخي فجر (الأحد 16 أيلول/ سبتمبر 2018) طائرة بوينغ إيرانية في مطار دمشق. الطائرة كانت تنقل أسلحة لعناصر الحرس الثوري الإيراني العاملين في سوريا، كما نقل موقع "اسرائيل تايمز" باللغة الانكليزية عن قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية. الهجوم كان احد المواجهات الإسرائيلية الإيرانية المتكررة على الاراضي السورية، وحذر المجتمع الدولي من تداعياته.
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
طريق انقاذ ذوي الخوذ البيض مر عبر إسرائيل
قال الجيش الإسرائيلي إنه أجلى مئات السوريين من أعضاء منظمة مدنية دون أن يحدد هويتها، ورجحت مصادر صحفية أنّ اسمها "الخوذ البيضاء" وتم نقلهم إلى دولة ثالثة، وما لبث أن أعلن الأردن أنه وافق على مرور عناصر "الخوذ البيضاء" السوريين، لإعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
سوريا تسقط طائرة إسرائيلية فوق مجالها الجوي
اعترفت إسرائيل بسقوط إحدى مقاتلاتها من طراز إف 16 السبت (10 شباط/فبراير 2018) داخل أراضيها. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية تمت إثر شن مقاتلاته هجمات على "أهداف إيرانية" في سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته اعترضت طائرة بدون طيار انطلقت من الأراضي السورية.
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
مروحية تركية تسقط فوق عفرين
أكد الرئيس التركي أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم عملية إسقاط مروحية تركية قرب عفرين السورية ومقتل جنديين اثنين كانا على متن المروحية. ولم يحدد الجيش التركي في بيان سبب سقوط الهليكوبتر لكنه ذكر أن جنديين كانا على متنها قتلا مشيرا إلى أن أطقم فنية تحقق لمعرفة ملابسات تحطم الطائرة. من جهتها أكدت مصادر من وحدات حماية الشعب الكردية إسقاط الهليكوبتر.
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
اسقاط طائرة روسية فوق ادلب وانتحار طيارها
اسقط مسلحون سوريون معارضون مقاتلة روسية من طراز "سو 25" يوم (الثالث من شباط/ فبراير 2018) في سماء مدينة إدلب بشمال غرب سوريا. وزارة الدفاع الروسية أكدت أن قائد الطائرة انتحر بقنبلة يدوية حتى لا يقع في الأسر، فيما ذكرت مصادر المعارضة السورية أنه قتل أثناء هبوطه بالمظلة.
-
حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
"داعش" أسقط طائرة أردنية وأحرق طيارها والأردن إنتقم بإعدام إرهابيين عراقيين
أسقط تنظيم "الدولة الإسلامية" نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014 طائرة أردنية مشاركة مع التحالف الدولي في الحرب على داعش في سوريا وأسر طيارها. و في الثاني من شباط/ فبراير أعلن التنظيم اعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا. وما لبث الأردن أن رد بإعلان اعدام كلا من الانتحارية ساجدة الريشاوي التي كان "داعش" طالب بإطلاق سراحها والعراقي زياد الكربولي المنتمي للقاعدة، انتقاما لقتل الكساسبة. ملهم الملائكة
الكاتب: ملهم الملائكة