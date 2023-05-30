مساعي دولية متواصلة لمكافحة التلوث البلاستيكي

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تتواصل في العاصمة الفرنسية باريس جولة من جديدة من المفاوضات الحساسة في محاولة للتوصل إلى معاهدة تساهم في وضع حد لتلوث البلاستيكي.
بسبب تأثيرات التغيرات المناخية، تأمل الأمم المتحدة في أن توفر شبكات أنظمة الإنذار المبكر، الحماية لكافة البشر على ظهر الأرض في غضون السنوات الخمس المقبلة. فما هي هذه الأنظمة؟ وهل يمكن تحقيق هذا الهدف؟
أفادت تقارير حديثة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن معدلات ذوبان الثلوج يتسارع حول العالم ما أدى لتسارع وتيرة ارتفاع مستويات البحار بمقدار الضعفين الأمر الذي يهدد بغرق مناطق مختلفة من الأرض.
وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نص أول معاهدة للتنوع البيولوجي لحماية أعالي البحار في أعقاب اجتماع استمر 40 ساعة، وتهدف المعاهدة من بين أمور أخرى لجعل 30 بالمئة على الأقل من محيطات العالم مناطق محمية مستقبلاً.
ردت دول أوروبية بغضب على تصريحات السفير الصيني لدى فرنسا، التي تشكك في استقلال دول الاتحاد السوفيتي السابق. ويُعتقد أنّ تصريحاته شوهت محاولة بكين في أن ينظر إليها كوسيط سلام موثوق به، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
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