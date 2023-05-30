مساعي دولية متواصلة لمكافحة التلوث البلاستيكي

تغير المناخ .. أنظمة الانذار المبكر قد تنقذ أرواح البشر

بسبب تأثيرات التغيرات المناخية، تأمل الأمم المتحدة في أن توفر شبكات أنظمة الإنذار المبكر، الحماية لكافة البشر على ظهر الأرض في غضون السنوات الخمس المقبلة. فما هي هذه الأنظمة؟ وهل يمكن تحقيق هذا الهدف؟