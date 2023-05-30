 مساعي دولية متواصلة لمكافحة التلوث البلاستيكي | DW الأخبار | DW | 02.06.2023

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DW الأخبار

مساعي دولية متواصلة لمكافحة التلوث البلاستيكي

تتواصل في العاصمة الفرنسية باريس جولة من جديدة من المفاوضات الحساسة في محاولة للتوصل إلى معاهدة تساهم في وضع حد لتلوث البلاستيكي.

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