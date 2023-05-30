مساعي الاتحاد الأوروبي لخفض التوتر في كوسوفو.. هل تنجح؟

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بدعم من الاتحاد الأوروبي، زعيما صربيا وكوسوفو يبحثان سبل خفض التوتر في شمال كوسوفو.. فهل تنجح الوساطة الأوروبية؟
"لدينا الكثير من العنف في أوروبا بالفعل اليوم. لا نتحمل اندلاع صراع آخر". بهذه الكلمات دعا الاتحاد الأوروبي على لسان ممثله الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى خفض التوترات واستعادة الهدوء في شمال كوسوفو.
بعد أوكرانيا، تصاعد الموقف في كوسوفو، مهددا باندلاع نزاع مسلح جديد في قلب أوروبا التي عليها أخذ الوضع بجدية، وفق معلقين ألمان وأوروبيين. انتقادات واشنطن وتحرك كل من برلين وباريس مؤشرات على رغبة في نزع سريع لفتيل الأزمة.
أوقفت الشرطة المجرية شاحنة تحمل لوحة ترخيص تركية قرب حدودها الجنوبية لتكتشف بداخلها 17 مهاجراً مكدسين دون تهوية بعد بلاغ من السلطات الرومانية. الشرطة قالت إن المهاجرين كانوا في حاجة لرعاية طبية فورية.
التوترات في شمالي كوسوفو تتصاعد. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى التهدئة، فيما أعلنت موسكو عن دعمها لصربيا في هذا النزاع، عقب زيارة الرئيس الصربي للحدود رفقة رئيس أركان الجيش.
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