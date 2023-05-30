 مساعي الاتحاد الأوروبي لخفض التوتر في كوسوفو.. هل تنجح؟ | مسائية DW | DW | 02.06.2023

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مسائية DW

مساعي الاتحاد الأوروبي لخفض التوتر في كوسوفو.. هل تنجح؟

بدعم من الاتحاد الأوروبي، زعيما صربيا وكوسوفو يبحثان سبل خفض التوتر في شمال كوسوفو.. فهل تنجح الوساطة الأوروبية؟

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"لدينا الكثير من العنف في أوروبا بالفعل اليوم. لا نتحمل اندلاع صراع آخر". بهذه الكلمات دعا الاتحاد الأوروبي على لسان ممثله الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى خفض التوترات واستعادة الهدوء في شمال كوسوفو.

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Sleeping refugees under truck at closed Hungarian border in Horgos, Serbia. Hungary has been a major transit country for migrants, many of whom aim to continue on to Austria and Germany.In 2015, Hungary built a border barrier on its border with Serbia and Croatia. The fence was constructed during the European migrant crisis with the aim to ensure border security by preventing refugees and immigrants from entering illegally, and enabling the option to enter through official checkpoints and claim asylum in Hungary in accordance with international and European law. The number of illegal entries to Hungary declined greatly after the barrier was finished. After construction of barbed wire fence few clashes erupted between migrants and Hungarian riot police. (Photo by Maciej Moskwa/NurPhoto)

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In this photo provided by the Serbian Defense Ministry Press Service, Serbian army self-propelled 155 mm gun-howitzers are seen on position near administrative line with Kosovo, south Serbia, Monday, Dec. 26, 2022. Kosovo remains a potential flashpoint in the Balkans years after the 1998-99 war that ended with NATO intervention. Serbia doesn't recognize the 2008 declaration of independence of its former province, while Western efforts to mediate a solution so far have failed. (Serbian Defense Ministry Press Service via AP)

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التوترات في شمالي كوسوفو تتصاعد. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى التهدئة، فيما أعلنت موسكو عن دعمها لصربيا في هذا النزاع، عقب زيارة الرئيس الصربي للحدود رفقة رئيس أركان الجيش.