 مساعي أمريكية لتشكيل ″تحالف عالمي″ لمواجهة إيران | أخبار | DW | 24.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مساعي أمريكية لتشكيل "تحالف عالمي" لمواجهة إيران

اعترف وزير إيراني بتعرض بلده لهجمات إلكترونية "لم تكن ناجحة". بينما حذرت بريطانيا من حرب عرضية بين أمريكا وإيران. ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية قبل توجهه إلى الإمارات وقال إنه ستكون هناك عقوبات جدية على طهران.

USA Außenminister Pompeo reist nach Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/J. Martin)

مايك بومبيو قبل انطلاقه إلى السعودية

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني اليوم الاثنين (24 يونيو/ حزيران 2019) إن الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف إيرانية لم تكن ناجحة.

مختارات

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أنه سيفرض عقوبات جديدة "كبيرة" على إيران يوم الاثنين. ترامب أكد على أن الخيار العسكري لايزال مطروحا. بيد أنه وعد في المقابل بأن يكون "أفضل صديق" للإيرانيين لو نفذوا أحد شروطه. (22.06.2019)

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن معارضتها للتصرفات المنفردة في السياسة الدولية، محذرة من انعدام الثقة. وفي سياق الأزمة مع إيران جددت المستشارة مطالبتها بالتوصل لحل سياسي، مضيفة "أننا هذا ما نعمل عليه". (22.06.2019)

وجاء ذلك بعد أيام من تقارير تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شنت هجوما إلكترونيا تم التخطيط له منذ فترة طويلة لتعطيل أنظمة إطلاق الصواريخ في البلاد.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي في تغريدة على تويتر "إنهم يحاولون بقوة، لكنهم لم ينفذوا أي هجوم ناجح". وأضاف "سألت وسائل الإعلام عما إذا كانت الهجمات الإلكترونية المزعومة ضد إيران صحيحة... في العام الماضي حيدنا 33 مليون هجوم".

ووصف آذري جهرمي الهجمات على شبكات الكمبيوتر الإيرانية بأنها "إرهاب إلكتروني"، في إشارة إلى (ستكسنت) وهو أول مثال معروف عن فيروس يستخدم لمهاجمة الآلات الصناعية والذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية في نوفمبر تشرين الثاني 2007.

وثمة اعتقاد على نطاق واسع أن الولايات المتحدة وإسرائيل وراء تطوير (ستكسنت) وقد أُكتشف في عام 2010 بعد استخدامه لمهاجمة منشأة لتخصيب اليورانيوم في مدينة نطنز الإيرانية.

بومبيو يدعو لـ"تحالف عالمي"

ووسط تصاعد التوتر مع إيران وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صباح الإثنين إلى السعودية لإجراء محادثات مع الرياض الحليفة المقربة لواشنطن. ومن المتوقع أن يلتقي بومبيو الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة قبل أن يتوجه إلى الإمارات، بحسب ما أفاد مسؤولون أميركيون.

وقبل مغادرته إلى السعودية والإمارات قال بومبيو مساء أمس الأحد: "ستكون هناك مجموعة كبيرة من العقوبات الجديدة يوم الاثنين". وأضاف للصحفيين إن الولايات المتحدة تسعى إلى "تحالف عالمي"، مستعد للرد على ما أطلق عليها "أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

ومن جانبه قال وزير خارجية بريطانيا جيريمي هنت اليوم الاثنين إن بلاده تعتقد أنه لا الولايات المتحدة ولا إيران تريد حربا لكنها تشعر بقلق بالغ من اندلاع حرب بصورة عرضية.

وقال هنت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نشعر بقلق بالغ: لا نعتقد أن أي طرف يريد حربا لكننا قلقون من الانزلاق إلى حرب عرضية ونفعل ما بوسعنا لتهدئة الأمور". وأضاف أن بريطانيا على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن "الوضع الخطير جدا في الخليج". وتابع "نفعل ما بوسعنا لتهدئة الوضع".

ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • default

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    نتانياهو: "إيران خدعت العالم".

    قبل أيام من اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار متوقع بشأن الاتفاق النووي مع إيران، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن حيازته لوثائق تثبت أن "إيران خدعت العالم بإنكار أنها كانت تسعى لإنتاج أسلحة نووية".

  • default

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الاتحاد الأوروبي حريص على الاتفاق

    ردود الفعل الغربية على تصريحات نتنياهو جاءت متضاربة، فقد تحفظ الأوروبيون إلى حد كبير في مواقفهم مؤكدين على أهمية الاتفاق مع طهران، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوثائق التي كُشف عنها "حقيقية".

  • Bildergalerie amerikanische Präsidenten (gemeinfrei)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    البداية أمريكية مع آيزنهاور

    بدأت قصة البرنامج النووي الإيراني في خمسينات القرن الماضي في إطار برنامج الرئيس الأمريكي آيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي عام 1967 تم التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة وإيران لتوريد اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم. وفي العام نفسه تأسس مركز طهران للبحوث النووية بدعم أمريكي.

  • UN-Sicherheitsrat Iran-Sanktionen (UN Photo/Eric Kanalstein)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    التوقيع على المعاهدة

    في الأول من يونيو/ حزيران عام 1968 وقعت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

  • Reza Pahlavi Schah von Iran (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    بداية الطموحات النووية

    في السبعينات أعلن شاه إيران محمد رضا بهلوي عن خططه لبناء 23 مفاعلاً نووياً حتى نهاية التسعينات، معللاً ذلك بالتهيؤ لفترة ما بعد النفط، ومؤكداً أن بلاده لا تسعى لبناء أسلحة نووية، ولكنه أضاف "في حال بدأت دول صغيرة في المنطقة ببناء ترسانة نووية، فستعيد إيران النظر في سياستها."

  • Iranisches Atomkraftwerk Buschir (dpa)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الدور الألماني في البرنامج الإيراني

    في عام 1975 كرافت فيرك أونيون التابعة لشركة سيمنز الألمانية العملاقة توقع اتفاقية مع إيران لبناء مفاعل بوشهر النووي. وفي 1977 وافقت الحكومة الألمانية لكرافت فيرك أونيون على بناء 4 مفاعلات إضافية في إيران.

  • Bildergalerie Revolution 57 im Iran (bachehayeghalam.ir)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الثورة الإيرانية وتحول سياسة الغرب

    1979 اندلعت الثورة الإسلامية في إيران والتي أزاحت نظام الشاه الحليف الغربي والمدعوم تحديدا من الولايات المتحدة، ما شكل منعطفاً في التعاطي الغربي مع الطموح النووي الإيراني. الولايات المتحدة أوقفت إمداداتها من اليورانيوم المخصب لإيران. أما كرافت فيرك أونيون الألمانية فعلقت أعمال بناء مفاعلي بوشهر قبل إتمامها.

  • Jahresrückblick 2007 April Boris Jelzin gestorben (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    دخول روسيا على الخط

    بعد انقطاع الدعم الغربي للبرنامج النووي الإيراني، بدأ في مطلع التسعينات تعاون إيراني روسي توج بتأسيس منظمة بحثية مشتركة مع إيران باسم "برسيبوليس" وأمدت روسيا إيران على زمن الرئيس بوريس يلتسن بخبراء الطاقة النووية الروسية، والمعلومات التقنية. وفي منتصف التسعينات تم توقيع اتفاق روسي إيراني لاستكمال العمل في مفاعل بوشهر غير المنتهي.

  • default

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    مفاعل آراك النووي أثار مخاوف الغرب

    بدأت المخاوف الدولية إزاء البرنامج النووي الإيراني في مطلع الألفية الثالثة عند حصول الولايات المتحدة الأمريكية على معلومات من مصادر من المعارضة الإيرانية مفادها قيام إيران ببناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل في مدينة آراك، وهو نوع من المفاعلات يمكنه إنتاج مادة البلوتونيوم اللازمة لإنتاج السلاح النووي.

  • EU-Außenministertreffen in Finnland (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    بداية سياسة العصا والجزة الغربية

    مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية والسياسية خافيير سولانا قام بزيارة إلى طهران وأعلن أن إيران ستسمع "أخبارا سيئة" إذا لم توقع على البروتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية "دون قيد أو شرط".

  • Logo International Atomic Energy Agency IAEA (picture-alliance/dpa/R. Schlager)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الأخبار السيئة كانت..

    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قراراً في سبتمبر 2003 يلزم إيران بـ"الوقف الفوري الكامل" لكافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي.

  • Flash-Galerie Atommächte weltweit (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الإيرانيون لم يستجيبوا للضغوط

    لكن إيران لم تستجب للضغوط واستأنفت تخصيب اليورانيوم معلنة في أبريل/نيسان 2006 النجاح في عمليات التخصيب بنسبة 3.5% الصالحة لأغراض سلمية، والبعيدة عن الأغراض العسكرية التي تتطلب نسبة تخصيب تزيد على 90%.

  • UN Sicherheitsrat zu Sudan und Iran Condoleezza Rice (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    بداية العقوبات على إيران

    رد فعل مجلس الأمن الدولي جاء سريعاً حيث أصدر في ديسمبر 2006 قراره رقم 1737 الذي يمنع أي دولة من تسليم إيران أو بيعها أي معدات أو تجهيزات أو تكنولوجيا يمكن أن تساعدها في نشاطات نووية وبالستية، بالإضافة إلى تجميد أصول عشر شركات و12 شخصا لهم علاقة بالبرامج.

  • Atomgespräche in Wien abgeschlossen (picture-alliance/dpa/H. Neubauer)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    التوصل للاتفاقية بعد سنوات من الأزمة

    بعد سنوات طويلة من المفاوضات الماراثونية ومبادرات عدة، توصلت طهران في 2 أبريل 2015 مع الدول الست الكبرى في مدينة لوزان السويسرية إلى "اتفاق إطار" يقود إلى حل نهائي لملف البرنامج النووي الإيراني. الإتفاق نص على تخلي إيران عن أجزاء من خطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. ودخل حيز التنفيذ في 15 يناير 2016. إعداد: ميسون ملحم


مختارات

محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

مدى رفض الغرب لبرنامج إيران النووي معروف للجميع، لكن تاريخ نشوء هذا البرنامج النووي قد يفاجئ الكثيرين، سيما إذا ما عرفنا أنه بدأ غربيا وأمريكيا بالذات. تعرف في هذه الجولة المصورة على أبرز محطات هذا البرنامج المثير للجدل. (02.05.2018)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Außenminister Heiko Maas reist nach Moskau

حرب اليمن والنووي الإيراني على رأس أجندة جولة ماس في المنطقة 07.06.2019

في "رحلة إلى الأزمة" يبدأ وزير الخارجية الألماني زيارة للشرق الأوسط تشمل الأردن والإمارات وإيران. حرب اليمن وإنقاذ النووي الإيراني على رأس أجندة زيارة الوزير الألماني، الذي يعتزم الدعوة للتعقل واحتواء التصعيد بالمنطقة.

Saudi Arabien Riad Ankunft Mike Pompeo

بومبيو يبحث مع العاهل السعودي وولي العهد حرب اليمن وقضية خاشقجي 14.01.2019

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مع العاهل السعودي وولي العهد في الرياض وبحث معهما الحرب في اليمن واتفاقية السويد. كما بحث مقتل الصحافي جمال خاشقجي. وسيقطع بومبيو زيارته للشرق الأوسط ويعود إلى بلاده لحضوة جنازة عائلية.

Jemen Kind Unterernährung

الوضع الإنساني في اليمن يخيم على زيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا 07.03.2018

أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستبحث الوضع الإنساني في اليمن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أثارت زيارته للمملكة المتحدة دعوات من عدة منظمات غير حكومية للاحتجاج ضد الحرب في اليمن.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  