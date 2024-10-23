مساعد سابق لترامب يقول إنه ينطبق عليه "التعريف العام للفاشي"

في المحطات الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية، قال موظف كبير في إدارة الرئيس السابق إن دونالد ترامب كان معجبا بالديكتاتوريين، فيما جدد الرئيس الأمريكي اتهامه للمرشح الرئاسي بأنه تهديد للديمقراطية.

تسبب جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض السابق خلال ولاية دونالد ترامب، في إثارة ضجة قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعد أن قال إن المرشح الجمهوري ينطبق عليه "التعريف العام للفاشي"، وعلق على موقفه من أدولف هتلر.

وقال كيلي لصحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية، في تصريحات نشرت يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2024): "بالنظر إلى تعريف الفاشية: إنها أيديولوجية وحركة استبدادية يمينية وقومية متطرفة تتميز بزعيم ديكتاتوري واستبداد مركزي وعسكرة وقمع قسري للمعارضة، والإيمان بتسلسل اجتماعي هرمي طبيعي".

وتابع كيلي، رئيس موظفي البيت الأبيض صاحب أطول فترة خدمة خلال رئاسة ترامب: "بالتأكيد، من خلال تجربتي، فإن هذه هي أنواع الأشياء التي يعتقد أنها ستعمل بشكل أفضل من حيث إدارة أمريكا". وأضاف: "بالتأكيد أن الرئيس السابق ينتمي إلى المنطقة اليمينية المتطرفة، ومن المؤكد أنه استبدادي ويعجب بالأشخاص الديكتاتوريين - لقد قال ذلك. لذلك فهو بالتأكيد يقع ضمن التعريف العام للفاشي، بالتأكيد."

كما أثار كيلي موقف ترامب تجاه هتلر، حيث قال: "لقد علق أكثر من مرة، حيث قال كما تعلمون، إن هتلر قام ببعض الأشياء الجيدة أيضا"، مضيفا أنه يعتقد أن ترامب "يفتقر إلى" معرفة التاريخ.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يواجه ترامب نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن الاثنين متقاربان في نسب التأييد.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب يمثل تهديدا للديمقراطية ويتعين إيقافه "سياسيا"، وذلك في كلمة حماسية طالب فيها الديمقراطيين في مكتب للحملة الانتخابية في نيوهامبشير بالعمل الجاد من أجل الفوز في الانتخابات.

وقال بايدن وسط تصفيق من الحاضرين في مكتب لحملة الحزب الديمقراطي في كونكورد بولاية نيوهامبشير "يتعين علينا إيقافه. إيقافه سياسيا. إبعاده. هذا ما يتعين علينا فعله". وقال بايدن إن ترامب، الرئيس السابق، يريد تجاهل ضمانات الدستور الأمريكي. وأضاف "ستكون ديمقراطيتنا على المحك" إذا فاز ترامب على مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس.

وعندما كان مرشحا للرئاسة في عام 2016 قاد ترامب مرارا تجمعات ردد المشاركون فيها هتافات "أوقفوها"، في إشارة إلى مرشحة الحزب الديمقراطي آنذاك هيلاري كلينتون. ولم يطلب منهم التوقف عن ترديد هذا الهتاف.

وفي هذا العام وخلال تجمعات انتخابية لهاريس هتف مؤيدوها أحيانا "أوقفوه"، في إشارة إلى ترامب، الذي أدين بأربع وثلاثين تهمة جنائية تتعلق بالتستر على أموال تم دفعها لنجمة أفلام إباحية. كما يواجه اتهامات بمحاولة التلاعب لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 بشكل غير قانوني. لكن هاريس أوقفت الهتافات وقالت إن وزارة العدل ستتعامل مع هذه المسألة بينما ستواصل هي السعي لهزيمة ترامب عبر صناديق الاقتراع.

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ترامب يسخر من توربينات الرياح في ألمانيا

سخر المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في فعالية انتخابية من توربينات الرياح في ألمانيا. وقال ترامب في حوار مع مواطنين في ولاية فلوريدا الأمريكية: "لقد أقاموا (الألمان) توربينات رياح في كل مكان، ولم تهب الرياح بقوة. وإذا كانوا واصلوا هذه العملية، لكانت ألمانيا الآن مفلسة"، مضيفا أن هذا أحد الأسباب الرئيسية لعدم وجود أنغيلا ميركل في منصب المستشارة.

وكان ترامب أوضح سابقا أنه يدعم تماما استخراج الغاز الطبيعي عبر تقنية التصديع المائي المثيرة للجدل، مدعيا أن خصمته كامالا هاريس والديمقراطيين ضد هذا الأمر، وقال: "إنهم ضد كل ما هو تحت الأرض. وهذا ما مرت به ألمانيا. لقد دمروا أنفسهم تقريبا".

وكانت هاريس أعربت في الماضي عن معارضتها لتقنية التصديع المائي، إلا أنها تقول الآن: "لن أحظر التصديع المائي". ويصف ترامب هذا التصريح مرارا بأنه غير جدير بالتصديق. ويلعب التكسير الهيدروليكي دورا رئيسيا في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة المهمة في الحملة الانتخابية الأمريكية، والتي تتميز بطبقة متوسطة قوية.

كما وجه ترامب انتقادات حادة لمحطات الطاقة الشمسية الكبيرة، وقال في فلوريدا: "كل شيء مصنوع من الفولاذ والزجاج والأسلاك، يبدو الأمر مثل الجحيم. يمكن رؤية الأرانب التي تعلق بها. هذا أمر فظيع لنشطاء حماية البيئة"، مضيفا أنه يدعم بصورة مبدئية الطاقة الشمسية، لكنه يفضل التطبيقات الأصغر على الأسطح.

ويثير الرئيس الأمريكي السابق ضجة بصورة متكررة بسبب بيانات كاذبة، حيث يدعي ترامب بانتظام أنه بعد توقف فاشل عن استخدام الوقود الأحفوري بدأت ألمانيا أسبوعيا في بناء محطة طاقة جديدة تعمل بالفحم.

خ.س/ح.ز (د ب أ، رويترز)